Europa recibirá menos manzanas del hemisferio sur y el mercado anticipa subas de precios

Importadores europeos prevén una campaña más equilibrada tras la reducción de los envíos desde Sudáfrica, Argentina, Chile y Nueva Zelanda hacia el continente.

La nueva temporada de manzanas Pink Lady® provenientes del hemisferio sur comenzó en Europa con perspectivas alentadoras para los operadores del sector, en un contexto marcado por una menor disponibilidad de fruta destinada al mercado europeo. Según informó la firma holandesa TripleF Fruit, una mayor diversificación de los destinos de exportación hacia mercados de Oriente Medio y Extremo Oriente reducirá los volúmenes que tradicionalmente abastecen al continente europeo, generando expectativas de un mercado más equilibrado y con precios ligeramente superiores a los del año pasado.

"La actual campaña presenta perspectivas positivas", aseguró Frank Ocampo, representante de TripleF Fruit. El ejecutivo explicó que una porción cada vez mayor de la producción del hemisferio sur está encontrando oportunidades comerciales en nuevos destinos internacionales , especialmente en Asia y Medio Oriente. Esta situación tendrá un impacto directo en Europa, donde se espera una oferta algo más acotada respecto de la temporada anterior.

Menor oferta para Europa y mejores perspectivas de precios

La reducción de los envíos hacia Europa se produce en un escenario en el que la demanda por la variedad Pink Lady continúa mostrando signos de fortaleza. A diferencia de otras manzanas, cuya comercialización estuvo condicionada la temporada pasada por una abundante oferta general en el mercado europeo, la Pink Lady logró mantener una posición diferencial gracias a la consistencia de su calidad y a la fortaleza de su marca.

Desde TripleF Fruit destacan que, particularmente en los programas de retail, la demanda continúa creciendo de manera sostenida. Este comportamiento refleja, según la compañía, la confianza tanto de consumidores como de cadenas de supermercados en una variedad reconocida por su sabor, color y experiencia de consumo.

En este contexto, la transición entre la fruta europea y la proveniente del hemisferio sur ya está en marcha. Aunque todavía quedarán disponibles durante algunas semanas más volúmenes de Pink Lady originarios de Francia e Italia, se prevé que en un plazo de dos a tres semanas el mercado europeo complete definitivamente el cambio hacia la oferta de ultramar.

Argentina, Chile y Nueva Zelanda aseguran el abastecimiento

Los primeros embarques de la nueva campaña arribaron desde Sudáfrica hace más de dos semanas, marcando el inicio formal de la temporada. Según la empresa, la calidad de la fruta recibida hasta el momento es excelente y confirma las buenas expectativas para el desarrollo de la campaña.

manzana Madrid 17-03-25 Pink Lady Las importaciones del hemisferio sur deberán competir con la oferta de manzana local. (Foto tomada en mayo 2026 en el mercado de Madrid).

A estos envíos se sumaron los primeros volúmenes procedentes de Argentina, particularmente de la variedad Rosy Glow, considerada una de las opciones premium dentro del segmento Pink Lady. La fruta argentina viene ganando reconocimiento internacional por sus características organolépticas, su intensa coloración y su destacada presentación comercial.

Asimismo, comenzaron a arribar los primeros cargamentos provenientes de Chile, lo que permitirá ampliar la disponibilidad y garantizar un abastecimiento continuo tanto para las cadenas de supermercados como para el mercado mayorista europeo.

De cara a la segunda mitad de la campaña, TripleF Fruit también espera la llegada de fruta desde Nueva Zelanda, país que cuenta con una sólida reputación internacional por producir algunas de las Pink Lady de mayor calidad del mundo. Las excelentes condiciones de conservación y el destacado perfil gustativo de la fruta neozelandesa permitirán sostener la oferta hasta el cierre de la temporada.

La compañía holandesa trabaja en estrecha colaboración con productores de Sudáfrica, Argentina, Chile y Nueva Zelanda, conformando una red de abastecimiento que garantiza la disponibilidad de fruta durante toda la campaña de ultramar.

Además de contar con la licencia de importación de Pink Lady, TripleF Fruit integra un reducido grupo de operadores autorizados para clasificar, envasar y comercializar estas manzanas en diversos programas de retail y distribución mayorista en Europa.

Actualmente, las instalaciones de selección y empaque de la empresa ya operan a plena capacidad para responder a la demanda del mercado y asegurar los máximos estándares de calidad. En un año donde Europa recibirá menos fruta del hemisferio sur, el sector observa con atención la evolución del consumo y de los precios, en una campaña que se anticipa más equilibrada y favorable para los operadores.

FUENTE: Fresh Plaza con aportes de Redacción +P.