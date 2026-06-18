Exportaciones de manzanas chilenas caerán 9% en 2026: nueva estimación ajusta las proyecciones

La corrección a la baja de las exportaciones refleja el impacto de factores climáticos y productivos sobre la oferta chilena, obligando al sector a ajustar sus estrategias comerciales para los mercados internacionales.

El Comité Pink Lady de Frutas de Chile dio a conocer la segunda y última estimación de exportaciones de manzanas para la temporada 2026 , proyectando un volumen total de 529.494 toneladas destinadas a los mercados internacionales. La cifra representa una contracción del 9% respecto de la primera estimación realizada en abril y evidencia también una leve disminución en comparación con la temporada anterior, que estuvo marcada por altos niveles de envíos al exterior.

La actualización de las proyecciones se sustenta en la información recopilada por 31 empresas representativas de la industria manzanera chilena. Según detalló el Comité, estas compañías concentran el 92% de la producción de variedades de la familia Pink Lady y el 78% del volumen total del sector, otorgando una sólida base estadística a los resultados presentados.

Menor disponibilidad de fruta para exportación

El informe refleja un escenario de ajuste productivo para la industria, especialmente en algunas de las variedades más relevantes para la exportación. En particular, la familia Pink Lady registraría un volumen de 104.901 toneladas durante la temporada 2026, cifra que implica una disminución del 15% respecto del ciclo anterior y una caída del 10% frente a la primera previsión entregada este año.

Dentro de este grupo varietal, la manzana Pink Lady continúa siendo la principal protagonista, concentrando el 76% del volumen total estimado. En términos concretos, las exportaciones de esta variedad alcanzarían las 79.217 toneladas. Por su parte, Cripps Pink aportaría el 24% restante del volumen proyectado para la familia Pink Lady.

Desde el Comité Pink Lady explicaron que los ajustes en las cifras responden principalmente a factores climáticos y productivos que han influido en el desarrollo de la actual campaña. Las condiciones observadas durante la temporada habrían impactado los rendimientos en distintos huertos, generando una disponibilidad de fruta algo menor a la prevista inicialmente.

Pese a la reducción en los volúmenes, la entidad destacó que la industria mantiene estándares consistentes de calidad y una oferta estable para responder a las demandas de los mercados internacionales. En este sentido, recalcaron que las estimaciones son una herramienta clave para la planificación comercial y logística de los exportadores, permitiendo ajustar estrategias y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con compradores en el extranjero.

“El escenario muestra una disponibilidad algo menor de fruta respecto de la temporada pasada, pero con una industria que continúa exhibiendo fortaleza, consistencia y calidad en su producción”, señalaron desde la organización al analizar los resultados de la nueva proyección.

Gala mantiene el liderazgo y Fuji registra fuerte retroceso

El reporte también entrega antecedentes sobre el comportamiento de otras variedades relevantes dentro de la canasta exportadora chilena. La manzana Gala se mantiene como la principal variedad en términos de volumen, con una proyección de 247.849 toneladas para la temporada 2026. Aunque esta cifra representa una leve disminución de apenas 1% respecto al año anterior, confirma el liderazgo de Gala dentro de la oferta exportable del país.

manzana pink lady 13866252727751 La familia Pink Lady proyecta una disminución del 15% respecto de la temporada anterior, consolidando una campaña con menos fruta disponible pero con estándares de calidad que la industria asegura mantener.

En contraste, la variedad Fuji presenta uno de los retrocesos más significativos del ejercicio. De acuerdo con la estimación, sus envíos experimentarían una caída del 30% en comparación con la temporada anterior, reflejando los desafíos productivos que han afectado a este segmento.

La industria manzanera chilena continúa siendo uno de los pilares de la fruticultura de exportación del país, con presencia consolidada en mercados de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Por ello, las proyecciones de cosecha y exportación son seguidas de cerca por productores, exportadores y compradores internacionales, ya que permiten anticipar tendencias de oferta y planificar operaciones comerciales con mayor precisión.

Cierre de las proyecciones para la temporada 2026

Con la publicación de esta segunda estimación, el Comité Pink Lady de Frutas de Chile dio por cerrado oficialmente su proceso de proyecciones para la temporada 2026. Los resultados entregan una fotografía definitiva del potencial exportador del sector para el presente ejercicio, marcado por una oferta ligeramente inferior a la del año pasado, pero respaldada por la calidad y competitividad que caracterizan a la producción chilena de manzanas en los mercados globales.

Si bien el volumen disponible será menor al esperado inicialmente, la industria confía en mantener su posicionamiento internacional gracias a la calidad de la fruta y a una planificación comercial que permita responder de manera eficiente a la demanda de los principales destinos de exportación.

FUENTE: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.