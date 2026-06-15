La manzana mantiene precios récord en el mercado interno y anticipa nuevas subas para el segundo semestre

Con valores que alcanzan máximos históricos en dólares, la manzana consolida su firmeza en las góndolas y proyecta un escenario de precios sostenidos durante la segunda mitad del año.

Los precios de la manzana en el mercado interno argentino continúan mostrando una notable firmeza , consolidando una tendencia que viene observándose desde hace varios meses y que, según coinciden distintos analistas del sector frutícola, podría mantenerse durante el resto del año.

Así lo refleja el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que muestra que durante mayo de 2026 el precio promedio al consumidor del kilo de manzana deliciosa alcanzó los 3.980 pesos en las góndolas de todo el país. Si bien la cifra representa una variación mensual positiva de apenas el 0,2% respecto de abril, el dato adquiere relevancia cuando se analiza en perspectiva anual y en comparación con la evolución general de los precios de la economía.

Durante mayo, el IPC nacional registró un incremento del 2,1%, muy por encima del crecimiento mensual de la manzana. Esto significa que el valor de la fruta avanzó a una velocidad considerablemente menor que la inflación general durante el último mes relevado.

Sin embargo, la situación cambia drásticamente cuando se observan los datos acumulados de los últimos doce meses. En ese período, el precio de la manzana aumentó un 69%, mientras que el IPC registró una suba interanual del 33%. En otras palabras, la cotización de la manzana en las góndolas más que duplicó el ritmo de crecimiento de los precios promedio de la economía argentina.

Una evolución marcada por la estacionalidad

La dinámica observada en la manzana responde, en gran medida, a las características propias de un producto estacional. Mientras la inflación general muestra una tendencia de desaceleración y cierta estabilización durante los últimos meses, ubicándose en niveles cercanos al 2% y 3% mensual, la fruta mantiene un comportamiento mucho más volátil, condicionado por los ciclos productivos y la disponibilidad de oferta.

Durante los últimos meses de 2025 y los primeros de 2026, las cotizaciones de la manzana crecieron significativamente por encima de la inflación. Posteriormente, con el inicio de la cosecha a partir de febrero y el ingreso de mayores volúmenes al mercado, los precios registraron una corrección descendente producto del aumento de la oferta disponible.

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No obstante, esa tendencia bajista comenzó a moderarse durante el otoño. En mayo, los valores mostraron nuevamente una situación de equilibrio y estabilidad respecto de la inflación general, consolidando un escenario que refleja un mercado parcialmente abastecido pero con disponibilidades limitadas para los próximos meses.

Récord histórico en dólares

Uno de los datos más llamativos que surge del análisis del mercado es la evolución del precio de la manzana medido en moneda estadounidense. Durante mayo, el valor promedio al consumidor alcanzó los 2,82 dólares por kilo, una cifra récord para ese mes cuando se la compara con campañas anteriores. El dato adquiere aún más relevancia al contrastarlo con mayo de 2025, cuando la fruta cotizaba por debajo de los 2 dólares por kilo.

La diferencia implica un incremento superior al 40% interanual en moneda dura, una situación poco frecuente para un producto alimenticio destinado principalmente al consumo doméstico.

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Este comportamiento evidencia que la valorización de la manzana no responde únicamente a cuestiones inflacionarias locales o cambiarias, sino también a factores estructurales vinculados con la oferta y la calidad del producto disponible en el mercado.

Menor oferta y mejor calidad

La mayoría de los especialistas consultados coincide en señalar dos variables fundamentales para explicar los elevados precios actuales: una menor disponibilidad de fruta y una mejora sustancial en la calidad de la producción comercializada.

La reducción de la oferta responde tanto a cuestiones productivas como a menores volúmenes almacenados en cámaras frigoríficas. En paralelo, gran parte de la fruta que llegó al mercado durante esta campaña presenta estándares de calidad superiores a los observados en temporadas anteriores.

En este contexto, la demanda ha mostrado capacidad para convalidar precios elevados, aun cuando los consumidores disponen de múltiples alternativas dentro del segmento de frutas frescas, incluyendo productos nacionales e importados.

La combinación entre escasez relativa y buena calidad genera un escenario favorable para el sostenimiento de las cotizaciones, especialmente en un mercado donde la fruta continúa siendo percibida como un alimento básico dentro de la canasta de consumo.

Una tendencia que alcanza a otras frutas

La evolución positiva de los precios no es exclusiva de la manzana. El resto de las frutas relevadas por el INDEC dentro del IPC también muestra incrementos importantes cuando se analiza la comparación interanual.

Entre ellas se encuentran la naranja, el limón y la banana, productos que durante los últimos doce meses registraron subas significativas y, en la mayoría de los casos, superiores al crecimiento acumulado del índice general de precios.

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De acuerdo con los datos disponibles, salvo la banana, las restantes frutas consolidadas presentan aumentos interanuales claramente superiores al 33% registrado por el IPC.

Sin embargo, durante mayo se observó un fenómeno distinto en términos mensuales. El informe del INDEC refleja una importante corrección de precios respecto de abril en varios de estos productos.

El limón registró una caída mensual cercana al 25%, la naranja retrocedió alrededor del 24% y la banana mostró una disminución cercana al 5%. Estas bajas responden principalmente a factores de oferta y estacionalidad propios de cada cultivo.

La manzana, en cambio, mantuvo una estabilidad prácticamente total, lo que refuerza la percepción de que existe un mercado más ajustado y con menores disponibilidades para enfrentar incrementos futuros de la demanda.

Perspectivas para el segundo semestre

Las perspectivas para lo que resta de 2026 continúan siendo favorables para la evolución de los precios de la manzana. Los volúmenes almacenados en frío siguen ubicándose en niveles históricamente bajos, una situación que limitará la oferta disponible durante los próximos meses. A ello se suma la expectativa de que la fruta conservada en cámaras mantenga buenos estándares de calidad, un factor clave para sostener los actuales niveles de precios.

La mayoría de los analistas del sector considera que la combinación entre escasez relativa y calidad permitirá mantener una tendencia de valores firmes e incluso crecientes durante la segunda mitad del año.

En este sentido, no se descarta que la manzana alcance nuevos máximos históricos tanto en pesos como en dólares hacia fines de 2026, especialmente si la economía nacional consolida una recuperación del consumo.

El principal condicionante para que ese escenario se materialice será la evolución de los ingresos de la población. Una mejora en los salarios reales y una recuperación de la capacidad de compra permitirían que la demanda acompañe eventuales aumentos adicionales sin generar una contracción significativa en las ventas.

Las expectativas oficiales apuntan precisamente a una recuperación gradual de la actividad económica durante el segundo semestre. Si ese proceso efectivamente se concreta, la demanda de frutas frescas podría fortalecerse y generar un nuevo impulso para las cotizaciones.

De esta manera, la manzana se posiciona como uno de los productos alimenticios con mejor desempeño relativo dentro del mercado interno argentino, respaldada por una oferta limitada, una calidad superior y un contexto económico que podría favorecer nuevas subas en los próximos meses. El desafío para el sector será sostener ese equilibrio entre disponibilidad, calidad y consumo, en un escenario donde la evolución de la economía general seguirá siendo determinante para definir los próximos techos de precios en las góndolas.

FUENTE: INDEC con aportes de Redacción +P.