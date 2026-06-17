Brasil triplica sus exportaciones de manzanas y alcanza ingresos récord en 2026

Las ventas externas de manzanas crecieron 222% en valor respecto del año pasado, consolidando la recuperación del sector tras una temporada marcada por la baja producción.

Brasil atraviesa un momento destacado en su sector frutícola. Durante los primeros cinco meses de 2026, el país logró triplicar sus exportaciones de manzanas en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por una mayor producción, una mejora en la calidad de la fruta y una creciente demanda de importantes mercados internacionales.

De acuerdo con los datos de la base oficial de comercio exterior brasileña, Comex Stat, entre enero y mayo de este año la mayor economía de América Latina exportó unas 38.000 toneladas de manzanas , generando ingresos por 39,6 millones de dólares FOB. Estas cifras representan un crecimiento del 222% en los ingresos respecto del mismo período de 2025, reflejando una notable recuperación del sector luego de una campaña anterior marcada por dificultades productivas.

Recuperación tras una temporada compleja

El desempeño actual contrasta fuertemente con la temporada 2024/25, considerada poco favorable para la industria manzanera brasileña. En aquel ciclo, una cosecha reducida limitó la disponibilidad de fruta para exportación, provocando una caída significativa en los envíos al exterior. Paralelamente, el mercado interno requirió mayores importaciones para cubrir la demanda local, situación que derivó en un importante déficit comercial dentro del sector.

Sin embargo, el escenario cambió de manera considerable durante la presente campaña. Los productores lograron recuperar los niveles de producción gracias a mejores condiciones climáticas y a una mayor disponibilidad de fruta de calidad comercial. Esta recuperación permitió no solo abastecer el mercado doméstico, sino también aumentar de forma significativa los volúmenes destinados a la exportación.

Según los análisis de Hortifruti, área especializada en mercados agrícolas vinculada al Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA), la expansión exportadora responde a una combinación de factores positivos. Entre ellos destacan una cosecha más abundante, mejoras en los estándares de calidad y una mayor competitividad de la fruta brasileña en los mercados internacionales.

India, Arabia Saudita y Rusia lideran la demanda

Los especialistas señalan que la calidad alcanzada por las manzanas brasileñas durante esta temporada ha sido un elemento clave para ampliar las ventas externas. La fruta ha encontrado una sólida aceptación en destinos estratégicos como India, Arabia Saudita y Rusia, países que actualmente concentran el 76% de las exportaciones brasileñas de manzanas.

India se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos para la fruta brasileña, impulsado por una creciente demanda de productos frescos importados. Arabia Saudita, por su parte, mantiene una fuerte dependencia de las importaciones para abastecer su consumo interno, mientras que Rusia continúa siendo un comprador relevante dentro del comercio internacional de frutas frescas.

El fortalecimiento de estos destinos ha permitido a Brasil diversificar y ampliar su presencia en el comercio mundial de manzanas, un mercado tradicionalmente dominado por grandes productores del hemisferio norte y por países exportadores consolidados del hemisferio sur.

Perspectivas favorables para el resto de la campaña

Las perspectivas para el resto de la temporada también son alentadoras. Desde el sector destacan que la disponibilidad de fruta en el mercado interno permanece estable, una condición que podría favorecer nuevos incrementos en los volúmenes exportados durante los próximos meses sin generar tensiones en el abastecimiento doméstico.

Además, la recuperación de la actividad exportadora representa una oportunidad para fortalecer los ingresos de los productores y mejorar la rentabilidad de toda la cadena frutícola. El incremento de las ventas externas también contribuye a generar divisas y a consolidar el posicionamiento de Brasil como un actor cada vez más relevante en el comercio internacional de frutas frescas.

Si las tendencias actuales se mantienen, 2026 podría convertirse en uno de los mejores años recientes para la industria manzanera brasileña. La combinación de una oferta abundante, una calidad superior y una demanda sostenida de los mercados internacionales configura un escenario favorable para que el país continúe expandiendo sus exportaciones y recupere el terreno perdido durante la campaña anterior.

De esta manera, el sector de la manzana en Brasil parece haber dejado atrás las dificultades registradas en 2025 y se encamina hacia una temporada marcada por el crecimiento, la competitividad y una renovada proyección internacional.

FUENTE: Hortifruti con aportes de Redacción +P.