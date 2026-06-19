Brasil, Colombia y Argentina lideran las compras de fruta chilena en 2025/26

El sector frutícola chileno fortalece su presencia en la región con un aumento sostenido de los envíos, impulsado por la demanda de manzanas, uvas, paltas y cerezas en los principales mercados latinoamericanos.

Las exportaciones de frutas frescas chilenas continúan mostrando señales de fortaleza en los mercados latinoamericanos. Durante el desarrollo de la temporada 2025-2026, los envíos hacia la región alcanzaron un volumen acumulado de 479.135 toneladas, lo que representa un crecimiento de 5,07% respecto del mismo período de la campaña anterior, según datos de Frutas de Chile.

El incremento de los despachos confirma la relevancia de Latinoamérica como uno de los principales destinos para la producción frutícola del país trasandino. A pesar de las fluctuaciones económicas que han afectado a varios mercados de la región, la demanda por frutas frescas chilenas mantiene una tendencia positiva, impulsada por la calidad de los productos, la diversificación de la oferta y una sólida red logística y comercial.

Brasil, Colombia y Argentina lideran la demanda regional

Brasil continúa siendo el principal mercado receptor de frutas chilenas en Latinoamérica. Durante la presente temporada recibió 95.036 toneladas, manteniéndose al frente del ranking regional, aunque registró una leve disminución respecto de la campaña anterior.

En segundo lugar aparece Colombia, con 86.602 toneladas y un crecimiento superior al 7%, consolidándose como uno de los destinos más dinámicos para el sector exportador chileno.

Argentina ocupa la tercera posición con 63.016 toneladas importadas desde Chile, exhibiendo un aumento superior al 12%. El mercado argentino se mantiene como un socio estratégico para la fruticultura chilena, especialmente en productos como manzanas, peras y uvas de mesa.

Ecuador se ubica cuarto con 59.282 toneladas, mientras que México destaca en la quinta posición con 57.428 toneladas y un notable crecimiento cercano al 26%, uno de los más importantes entre los grandes compradores regionales.

El listado de los diez principales destinos se completa con Perú, que recibió 25.863 toneladas y registró un incremento del 28%; Guatemala, con 18.167 toneladas; Venezuela, con 11.724 toneladas; Costa Rica, con 11.233 toneladas; y Panamá, que cerró el ranking con 9.823 toneladas y el mayor crecimiento porcentual entre los principales mercados, alcanzando casi un 45% de expansión interanual.

Manzanas, paltas y cerezas impulsan el crecimiento exportador

En cuanto a las especies exportadas, las manzanas siguen liderando ampliamente las preferencias de los consumidores latinoamericanos. Los envíos de esta fruta alcanzaron las 208.786 toneladas, representando casi la mitad del volumen total exportado a la región.

La uva de mesa se posicionó en el segundo lugar con 61.547 toneladas y un crecimiento del 6,5%, mientras que las paltas ocuparon la tercera ubicación con 39.578 toneladas y un aumento cercano al 20%, confirmando la creciente demanda de este producto en los mercados latinoamericanos.

Las peras se situaron en la cuarta posición con 33.417 toneladas, manteniendo niveles similares a los de la temporada anterior. Más atrás aparecen los kiwis con 31.603 toneladas y las ciruelas con 23.611 toneladas.

Entre las frutas que mostraron los mayores avances se encuentran los nectarines, cuyos envíos crecieron más del 35% hasta alcanzar 20.644 toneladas. Los limones, en tanto, mantuvieron un comportamiento estable durante el período.

El fenómeno de las cerezas y el gran momento de la fruticultura chilena

Uno de los datos más llamativos de la temporada corresponde al desempeño de las cerezas. Los embarques de esta fruta aumentaron más de un 51%, llegando a 14.404 toneladas.

cereza chile La demanda regional sigue en expansión: las exportaciones chilenas de frutas frescas rozan las 480 mil toneladas, con fuertes avances en mercados como Argentina, México y Panamá.

Este crecimiento confirma que las cerezas chilenas continúan ganando espacio en los mercados latinoamericanos, sumándose al éxito que históricamente han tenido en Asia. Los duraznos también registraron un desempeño sobresaliente, con un incremento superior al 28%.

Los resultados reflejan el excelente momento que atraviesa la industria frutícola chilena, que continúa fortaleciendo su presencia en Latinoamérica mediante una oferta diversificada, altos estándares de calidad y una creciente capacidad para responder a las demandas de los consumidores regionales.

Con estos números, Chile reafirma su condición de potencia exportadora de frutas frescas y consolida su liderazgo en uno de sus mercados más estratégicos.

FUENTE: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.