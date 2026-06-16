Cambio de liderazgo en el negocio de las cerezas: quién encabeza el ranking exportador argentino

Las exportaciones argentinas de cerezas se desplomaron casi 40% por los problemas climáticos. Sin embargo, el ranking de empresas dejó una gran sorpresa en la cima.

La temporada exportable de cerezas argentinas 2025/26 finalizó con resultados muy por debajo de las expectativas y confirmó el fuerte impacto que tuvieron los eventos climáticos sobre una de las economías regionales más dinámicas de la Patagonia. Si bien algunas empresas lograron capitalizar las dificultades productivas y mejorar su posicionamiento en los mercados internacionales, la mayoría de los exportadores cerró el ciclo con importantes retrocesos en sus volúmenes de ventas al exterior.

La campaña comenzó oficialmente durante la semana 45 de 2025, con los primeros embarques provenientes de la provincia de Río Negro , y concluyó en la semana 9 de 2026 con envíos originados en Santa Cruz. En términos concretos, las exportaciones se extendieron entre el 4 de noviembre de 2025 y el 23 de febrero de 2026.

Un año marcado por el impacto climático

Uno de los rasgos distintivos de la temporada fue la alteración del calendario productivo habitual. Las condiciones climáticas registradas durante el ciclo provocaron una floración y una maduración muy desparejas en varias regiones productoras, especialmente en la Norpatagonia. Las tormentas, a días de la cosecha, sumaron problemas. Esta situación generó retrasos en la cosecha y una importante dispersión en las fechas de recolección de la fruta, afectando tanto la disponibilidad de producto como la logística exportadora.

Como resultado de este complejo escenario, el volumen total exportado alcanzó las 4.984,94 toneladas, una cifra que representa una caída del 38% respecto de la campaña 2024/25. El retroceso estuvo directamente vinculado a una fuerte disminución de la producción nacional, ocasionada por diversos fenómenos climáticos adversos que golpearon con especial intensidad a las provincias de Río Negro y Neuquén, además de la zona de Colonia Sarmiento, en Chubut.

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Las pérdidas productivas registradas en estas regiones no solo redujeron el saldo exportable del país, sino que también modificaron significativamente el mapa de los principales exportadores de cerezas de Argentina. En este contexto, hubo pocas empresas ganadoras y muchas que debieron enfrentar una fuerte contracción de sus negocios.

Las firmas radicadas en Río Negro y Neuquén estuvieron entre las más perjudicadas. La caída de la producción impactó de lleno en su capacidad de abastecer los mercados internacionales, reduciendo de manera significativa los volúmenes exportados durante la temporada.

Cambios en el ranking de exportadores

Al analizar el ranking de exportadores surge con claridad esta tendencia. La principal protagonista de la campaña fue la Cooperativa de Productores Integrados de Cerezas, con sede en la provincia de Chubut. La entidad lideró las exportaciones nacionales con poco más de 1.100 toneladas despachadas durante el ciclo 2025/26.

El desempeño de la cooperativa no solo le permitió ocupar el primer lugar del ranking, sino también convertirse en la única gran exportadora que logró incrementar sus ventas externas respecto de la campaña anterior. En términos interanuales, la firma registró un crecimiento cercano al 37%, un resultado destacado en un año marcado por la caída generalizada de la oferta exportable.

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En la segunda posición se ubicó Río Alara, empresa oriunda de Mendoza, que exportó cerca de 830 toneladas. Sin embargo, pese a mantenerse entre los principales jugadores del sector, la firma experimentó una disminución del 18% en sus embarques en comparación con la temporada 2024/25.

El tercer lugar fue para Extraberries, empresa de Río Negro que hasta la campaña pasada había liderado el comercio exterior de cerezas argentinas. La firma exportó poco más de 580 toneladas, pero sufrió una de las mayores caídas del sector, con una contracción superior al 65% respecto del período anterior.

La única empresa que logró crecer

La situación de Extraberries refleja con claridad el impacto que tuvieron los eventos climáticos sobre las zonas productivas de la Norpatagonia. La empresa, históricamente asociada a importantes volúmenes de exportación, vio reducida de manera drástica su capacidad productiva y perdió el liderazgo que había mantenido en campañas previas.

Los datos de la temporada muestran además una realidad contundente: entre las principales exportadoras, la Cooperativa de Productores Integrados de Cerezas fue la única que logró crecer en volumen. El resto de las empresas registró caídas de distinta magnitud, evidenciando las dificultades que atravesó el sector durante el último ciclo productivo.

De cara a la próxima campaña, la recuperación de los volúmenes exportables dependerá en gran medida de la evolución climática y de la capacidad de las empresas para recomponer sus niveles de producción. Mientras tanto, la temporada 2025/26 quedará registrada como una de las más complejas de los últimos años para la actividad cerecera argentina, marcada por una fuerte reducción de la oferta, cambios en el liderazgo exportador y un escenario de elevada incertidumbre para buena parte de los productores y exportadores del país.

FUENTE: CAPCI, SENASA y aportes de Redacción +P: