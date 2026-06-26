Perú cerró una histórica campaña de arándanos: exportó cerca de 383.000 toneladas

La industria peruana del arándano finalizó la temporada con exportaciones récord y destacó la importancia de la innovación genética para mantener su competitividad global.

La industria del arándano de Perú volvió a consolidar su posición como una de las principales potencias exportadoras del mundo al cerrar la última campaña con cerca de 383.000 toneladas enviadas a los mercados internacionales. La cifra, que estuvo en línea con las proyecciones del sector, refleja no solo la fortaleza productiva del país, sino también la capacidad de adaptación de una actividad que enfrenta crecientes desafíos comerciales, climáticos y de competitividad.

El balance de la temporada fue presentado por Miguel Bentín, presidente de ProArándanos, entidad que agrupa a los exportadores peruanos de esta fruta, quien destacó la resiliencia demostrada por el sector frente a un escenario cada vez más exigente.

Según explicó el dirigente, la reciente campaña dejó en evidencia la importancia estratégica que ha adquirido la innovación genética en el desarrollo de la industria. Para Bentín, el recambio varietal se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento y diferenciación para la oferta peruana.

"Esta temporada volvió a demostrar la resiliencia del sector y puso en evidencia la importancia de la genética en la evolución de la oferta peruana y de la industria", señaló.

Innovación genética y calidad: las claves del crecimiento

Lejos de enfocarse únicamente en el aumento de la producción, la renovación genética busca responder a las nuevas exigencias de consumidores y compradores internacionales. En un mercado cada vez más competitivo, atributos como el sabor, la firmeza, la crocancia, el tamaño y la capacidad de la fruta para llegar en óptimas condiciones a destino se han transformado en factores decisivos.

Desde ProArándanos sostienen que estas características son esenciales para competir exitosamente en mercados distantes y para obtener mejores retornos económicos, en un contexto donde los compradores comienzan a diferenciar con mayor claridad entre fruta estándar y productos de mayor valor agregado.

Uno de los aspectos más relevantes para la industria es la vida de poscosecha. Considerando que Perú exporta gran parte de su producción a destinos ubicados a miles de kilómetros, garantizar que la fruta mantenga su calidad durante largos períodos de transporte se ha convertido en un elemento central de la competitividad.

"Ya no basta con producir más; el desafío está en llegar mejor", remarcó Bentín al referirse a la necesidad de asegurar envíos con fruta firme, consistente y en excelentes condiciones comerciales.

Estados Unidos, Europa y Asia redefinen el mapa exportador

En materia de mercados, Estados Unidos continúa siendo el principal destino para los arándanos peruanos. Sin embargo, durante la última temporada el crecimiento de las exportaciones hacia ese país mostró un ritmo más moderado respecto de campañas anteriores. Entre las razones que explican este comportamiento figuran los efectos derivados de la aplicación de aranceles y una mayor competencia internacional.

En contraste, el mercado europeo registró un desempeño sólido y logró incrementar su participación dentro del total exportado, consolidándose como uno de los destinos de mayor dinamismo para la industria peruana.

arandano per sem-1129---actualidad-2---arandanos-210722-075435 El sector cerró una campaña histórica en línea con las proyecciones y ahora enfrenta nuevos desafíos vinculados al clima, la calidad de la fruta y la evolución de los mercados.

Asia también continúa posicionándose como un eje estratégico para el futuro del negocio. Particularmente, China sigue concentrando la atención de exportadores y productores debido a su enorme potencial de consumo. No obstante, el desarrollo de la producción local china representa un factor que podría modificar la dinámica competitiva en los próximos años, obligando a los exportadores peruanos a profundizar sus estrategias de diferenciación y calidad.

Incertidumbre climática y cautela para la próxima campaña

Respecto de la evolución de los precios, desde ProArándanos reconocen que la presión sobre los valores internacionales es una consecuencia natural del crecimiento sostenido de la oferta global. A medida que nuevos actores ingresan al mercado y aumentan los volúmenes disponibles, la competencia se intensifica y obliga a las empresas a optimizar procesos y generar productos con mayor valor agregado.

De cara a la próxima campaña, el sector mantiene una posición de cautela. La principal preocupación está relacionada con la incertidumbre climática, especialmente ante la posibilidad de que se registre un nuevo episodio de El Niño Costero o incluso un evento de El Niño de alcance global.

En este escenario, la industria peruana del arándano enfrenta el desafío de mantener su liderazgo internacional combinando innovación genética, eficiencia logística y capacidad de adaptación climática, factores que serán determinantes para sostener su crecimiento en los próximos años.

FUENTE: ProArándanos con aportes de Redacción +P.