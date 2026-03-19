El "oro azul" crece en China: millonarios proyectos de arándanos impulsan a Yunnan

China acelera su apuesta por el “oro azul” con nuevas plantaciones, tecnología de punta y una producción que ya apunta a miles de toneladas anuales.

El desarrollo agrícola en la provincia china de Yunnan continúa mostrando un dinamismo notable en 2026, particularmente en el sector de los arándanos, que se consolida como una de las industrias emergentes más prometedoras de la región en China . Según informes de medios locales, el condado autónomo Luquan Yi y Miao, ubicado en la jurisdicción de Kunming, ha iniciado la implementación de dos ambiciosos proyectos de producción a gran escala que abarcan en conjunto 367 hectáreas de cultivo.

El primero de estos proyectos, denominado Valle de Arándanos de Yunshang, dio su puntapié inicial el pasado 7 de enero con la ceremonia de colocación de la primera piedra en la aldea de Jiadian. La iniciativa contempla una inversión total de 420 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 61 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del emprendimiento. La financiación y operación están a cargo de la empresa Yunnan Hengxinrun Agriculture Co. Ltd., que proyecta desarrollar una base de cultivo de 267 hectáreas distribuidas entre las aldeas de Jiadian y Douwu.

En su primera fase, el proyecto prevé la construcción de 100 hectáreas de invernaderos modernos, junto con el trasplante inicial de plantas de arándanos. Se estima que esta etapa estará finalizada para abril del presente año, marcando un avance significativo en la expansión productiva de la región.

Por su parte, el 26 de febrero se lanzó el segundo proyecto clave: la Base Industrial de Arándanos Cuihua Bazi, con una extensión de 100 hectáreas. Esta iniciativa cuenta con una inversión planificada de 100 millones de yuanes, es decir, unos 14,5 millones de dólares, y abarca terrenos en las aldeas de Cuihua, Xingzhuang y Hongshiyan. En este caso, la responsabilidad recae en Yunnan Hengxincheng Agriculture Co. Ltd.

El enfoque de este segundo proyecto está puesto en la modernización de la infraestructura agrícola, incluyendo la construcción de invernaderos de última generación, sistemas de riego tecnificados y una red logística con cadena de frío. Estas instalaciones permitirán optimizar la conservación y distribución del producto, un factor clave en mercados altamente competitivos. La totalidad de la superficie estará destinada a la producción de arándanos de la variedad Huaxiang, reconocida por su calidad.

Yunnan consolida su liderazgo en el mercado de arándanos

Una vez completado, el complejo productivo aspira a establecer una cadena de valor integral que abarque desde la producción hasta el almacenamiento, envasado y comercialización. Se espera que la inversión en activos fijos supere los 85 millones de yuanes, equivalentes a unos 12,3 millones de dólares. En términos productivos, la planta podría alcanzar una capacidad anual de aproximadamente 1.500 toneladas métricas de arándanos frescos.

arandanos_china El auge del arándano en China suma nuevas hectáreas, inversiones estratégicas y un fuerte crecimiento en ventas y consumo interno.

El crecimiento de esta industria no es casual. Yunnan cuenta con condiciones geográficas y climáticas excepcionales que permiten la cosecha de arándanos desde diciembre hasta julio, un período estratégico que coincide con momentos de alta demanda, como el Año Nuevo Chino. Durante esta festividad, la provincia se posiciona prácticamente como el único proveedor a gran escala de arándanos de alta calidad en China, alcanzando una cuota de mercado superior al 90%.

Además, el condado de Luquan ha sabido diversificar su matriz agrícola. Tradicionalmente conocido por el cultivo de madreselva, en los últimos años ha incorporado el arándano como un cultivo estratégico. Ejemplo de ello es la localidad de Yongding, cuya producción ya abastece a importantes cadenas minoristas como Freshippo y Sam’s Club, consolidando su inserción en circuitos comerciales de alto nivel.

Los datos de mercado refuerzan esta tendencia. Según el Departamento de Comercio de Yunnan, durante las vacaciones del Año Nuevo Chino los envíos diarios de arándanos alcanzaron los 350.000 paquetes. A su vez, la plataforma JD Fresh reportó un crecimiento exponencial en la demanda: las ventas de cajas de regalo de arándanos premium de alta montaña se multiplicaron por 23 en comparación con el año anterior, mientras que las ventas totales del fruto aumentaron un 176%.

Este escenario refleja no solo el auge del consumo interno, sino también el potencial exportador de la región. Con inversiones millonarias, tecnología avanzada y condiciones naturales favorables, Yunnan se perfila como un actor clave en el mercado global de arándanos, consolidando una industria que combina innovación, escala y competitividad.

Fuente: Produce Report con aportes de Redacción +P.