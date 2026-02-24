China elimina aranceles a 53 países africanos desde el 1 de mayo: giro histórico en el comercio global

El presidente Xi Jinping confirmó que desde el 1 de mayo China aplicará arancel cero a importaciones de 53 países africanos, fortaleciendo el comercio bilateral que superó los 348.000 millones de dólares en 2025.

En un movimiento que redefine el tablero del comercio internacional, el gobierno de China anunció la eliminación total de aranceles a las importaciones procedentes de 53 países africanos a partir del próximo 1 de mayo. La decisión, comunicada oficialmente por el presidente Xi Jinping, representa uno de los pasos más ambiciosos en la consolidación de los vínculos económicos entre el gigante asiático y el continente africano.

El anuncio tuvo lugar durante la 39ª cumbre de la Unión Africana, celebrada en Etiopía, un escenario cargado de simbolismo político y económico. Allí, Xi detalló que la nueva política de “arancel cero” busca facilitar el acceso de los productos africanos al vasto mercado chino, considerado uno de los mayores del mundo en términos de consumo e importaciones.

La medida beneficiará a prácticamente todo el continente africano, con una única excepción: Esuatini, anteriormente conocido como Suazilandia. La exclusión responde a motivos diplomáticos, ya que este país mantiene relaciones oficiales con Taiwán, territorio cuya soberanía es reclamada por Beijing bajo el principio de “una sola China”. Esta condición ha sido determinante en la configuración de la política exterior y comercial del gobierno chino.

Más que aranceles: un mecanismo de despacho rápido

Además de la supresión de impuestos de importación, el presidente Xi adelantó la puesta en marcha de un mecanismo especial de despacho aduanero acelerado. Este sistema estará diseñado para agilizar la entrada de mercancías africanas al territorio chino, reduciendo tiempos de espera, costos logísticos y trámites burocráticos que históricamente han limitado la competitividad de algunos exportadores del continente.

La combinación de arancel cero y procesos aduaneros simplificados podría generar un impacto significativo en sectores estratégicos africanos como la agricultura, la minería y la energía. En particular, productos agrícolas frescos, alimentos procesados y minerales críticos tendrían mayores oportunidades de penetrar en el mercado chino sin las barreras que hasta ahora encarecían su comercialización.

Un vínculo comercial en expansión

Durante las últimas dos décadas, China se ha consolidado como el principal socio comercial de África, desplazando a potencias tradicionales de Europa y América. Según datos oficiales, el comercio bilateral superó los 348.000 millones de dólares en 2025, una cifra que refleja la intensidad y profundidad del intercambio económico entre ambas partes.

Las exportaciones africanas hacia China se concentran mayoritariamente en materias primas como petróleo, cobre, hierro, cobalto y otros minerales estratégicos, además de productos agrícolas. Por su parte, el flujo comercial desde China hacia África está dominado por bienes manufacturados, maquinaria, productos electrónicos y tecnología, elementos clave para el desarrollo de infraestructuras y la industrialización de diversas economías africanas.

Con esta nueva política de exención arancelaria, Beijing no solo pretende garantizar el suministro estable de recursos esenciales para su economía, sino también ampliar su influencia económica y geopolítica en una región considerada estratégica para el crecimiento global en las próximas décadas.

Impacto geopolítico y proyección a largo plazo

Analistas internacionales interpretan la decisión como parte de una estrategia más amplia de China para fortalecer alianzas en el llamado “Sur Global”. En un contexto de tensiones comerciales y rivalidades geopolíticas con otras potencias, la profundización de la cooperación con África permite a Beijing consolidar mercados, asegurar cadenas de suministro y ganar respaldo político en foros multilaterales.

Para los países africanos, la medida abre oportunidades importantes, aunque también plantea desafíos. Si bien el acceso libre de aranceles al mercado chino podría estimular la diversificación exportadora y generar mayores ingresos, persiste el reto de reducir la dependencia de las materias primas y avanzar hacia una mayor industrialización.

El anuncio de Xi Jinping marca así un punto de inflexión en la relación sino-africana. A partir del 1 de mayo, el comercio entre China y 53 países africanos ingresará en una nueva etapa caracterizada por menores barreras, mayor fluidez y una interdependencia económica aún más estrecha. La decisión no solo tiene implicaciones comerciales, sino que redefine equilibrios estratégicos en un escenario global cada vez más competitivo y multipolar.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.