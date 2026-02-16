China rompe récord: importaciones de fruta llegan a US$18.940 millones

El durián representó cerca de la mitad del valor importado, mientras las cerezas se consolidaron como la segunda fruta más demandada.

El comercio internacional de frutas en China marcó un nuevo récord en 2025, consolidando al gigante asiático como uno de los principales motores del mercado frutícola global. De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Alimentos (CFNA), las importaciones totales de frutas alcanzaron los US$18.940 millones, lo que representa un incremento del 6,7% en valor en comparación con el año anterior.

Más allá del crecimiento en términos monetarios, el dinamismo del sector se refleja con mayor fuerza en el volumen físico importado. China adquirió 9,03 millones de toneladas métricas de fruta en 2025, cifra que supone un aumento interanual del 17,5%. Este salto evidencia no solo una mayor demanda interna, sino también una diversificación en los orígenes de abastecimiento y una expansión sostenida del consumo de frutas frescas y procesadas entre los consumidores chinos.

El durián, rey indiscutido del mercado

El informe de la CFNA confirma que el durián continúa siendo la fruta estrella en el mercado chino. Las importaciones de durián fresco alcanzaron los US$7.490 millones, consolidándolo como el producto líder en valor. Si se suman los US$1.100 millones correspondientes al durián congelado, esta fruta representa cerca de la mitad del total de las importaciones frutícolas del país.

La popularidad del durián responde a un fenómeno cultural y gastronómico que ha ido en ascenso en los últimos años. Considerado un producto premium, su demanda se intensifica en temporadas festivas y en segmentos de consumidores jóvenes y de ingresos medios y altos. La mejora en la logística de cadena de frío y en los acuerdos sanitarios también ha facilitado su mayor penetración en distintas regiones del país.

En segundo lugar se ubicaron las cerezas frescas, con importaciones por US$3.430 millones. Este desempeño estuvo fuertemente impulsado por los envíos desde Chile durante el invierno boreal y especialmente en el período previo al Año Nuevo Chino, cuando la cereza se convierte en un símbolo de prosperidad y buena fortuna. La ventana comercial que ofrece la contraestación ha sido clave para consolidar a este producto como uno de los favoritos del consumidor chino.

Otras frutas destacadas en el ranking de importaciones fueron el banano, con US$1.060 millones; el kiwi fresco, con US$610 millones; y el mangostán, con US$590 millones. Estas categorías muestran una combinación de consumo masivo y posicionamiento como frutas saludables, en línea con las tendencias globales de alimentación consciente.

Sudeste asiático y América del Sur, socios estratégicos

En cuanto a los principales proveedores, Tailandia mantiene el liderazgo como socio comercial clave de China, apoyado principalmente en su dominio del mercado del durián. La cercanía geográfica y los acuerdos bilaterales han favorecido un flujo constante y creciente de fruta hacia el mercado chino.

Vietnam escaló posiciones de manera significativa y se ubicó como el segundo mayor proveedor, con exportaciones valoradas en US$3.760 millones. Su expansión responde tanto al durián como a otras frutas tropicales, además de ventajas logísticas derivadas de su proximidad territorial.

Chile ocupa el tercer lugar y se consolida como el principal proveedor de frutas de clima templado, en particular cerezas y uvas. La estrategia chilena de posicionamiento en fechas clave del calendario chino ha sido determinante para sostener su competitividad.

El “Top 10” de proveedores se completa con Nueva Zelanda, Filipinas, Perú, Indonesia, Australia, Camboya y Ecuador. Esta lista revela una fuerte dependencia de China respecto del sudeste asiático para frutas tropicales, así como una relación estratégica con las potencias exportadoras de América del Sur en productos de contraestación.

China también impulsa sus exportaciones

El dinamismo del comercio frutícola chino no se limita a las importaciones. En 2025, las exportaciones de fruta alcanzaron los US$6.280 millones, lo que supone un crecimiento del 4,9% respecto al año anterior. Entre los productos más vendidos al exterior se destacaron las uvas de mesa, con US$1.030 millones, y los cítricos.

Vietnam, Indonesia y Rusia figuraron como los principales destinos de la fruta china, consolidando un intercambio regional cada vez más activo. Este desempeño exportador refleja los avances en productividad agrícola, mejoras en estándares de calidad y una creciente integración en las cadenas globales de suministro.

En conjunto, las cifras de 2025 confirman que China no solo es el mayor mercado consumidor de frutas importadas, sino también un actor cada vez más influyente en la configuración del comercio frutícola internacional. El crecimiento sostenido del consumo interno, junto con la expansión de sus exportaciones, perfila al país como un protagonista central en el equilibrio global del sector en los próximos años.

Fuente: Produce Report, Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Alimentos (CFNA) y aportes de Redacción +P.