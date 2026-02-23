China exporta más fruta que nunca, pero gana menos por tonelada

El comercio exterior de frutas de China mantiene una trayectoria ascendente en volumen desde 2022, aunque con un crecimiento más moderado en términos de valor. Así lo revela un reciente informe de la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Alimentos, Productos Autóctonos y Subproductos Animales, que detalla el desempeño del sector durante 2025 y confirma la consolidación del país asiático como un actor clave en el mercado frutícola internacional.

Según el reporte, las exportaciones chinas de fruta alcanzaron en 2025 un valor total de 6.280 millones de dólares, con un volumen de 5,483 millones de toneladas métricas. Estas cifras representan incrementos interanuales del 4,9 % en valor y del 8,3 % en volumen. Sin embargo, al analizar la tendencia de mediano plazo, el crecimiento anual compuesto se situó en apenas 0,9 % en valor y 1,8 % en volumen, lo que sugiere que, si bien el país exporta cada vez más fruta, los precios internacionales o la composición de la canasta exportadora han limitado un aumento más dinámico de los ingresos.

En paralelo, las importaciones también mostraron un comportamiento robusto. Durante el mismo año, China importó frutas por un total de 18.940 millones de dólares, equivalentes a 9,032 millones de toneladas métricas. Esto implicó aumentos interanuales del 6,7 % en valor y del 17,5 % en volumen, reflejando una demanda interna en expansión y una creciente diversificación del consumo en el mercado doméstico. Las cifras muestran que el déficit comercial de frutas todavía es muy importante para el Gigante asiático.

Crece el volumen de exportación, pero con presión sobre los precios

En cuanto a la estructura de las exportaciones, las principales categorías en términos de valor fueron uvas de mesa, otros cítricos, manzanas frescas, peras frescas y naranjas. Los destinos más relevantes incluyeron mercados asiáticos como Vietnam, Indonesia, Kirguistán, Tailandia, Filipinas y Malasia, así como Rusia, la región administrativa especial de Hong Kong y Estados Unidos.

Las uvas de mesa lideraron el ranking exportador. En 2025, las ventas externas de este producto sumaron 1.030 millones de dólares, un aumento del 11,5 % respecto al año anterior, mientras que el volumen creció un notable 35 %, hasta 801.000 toneladas métricas. Este diferencial entre volumen y valor indica una posible presión a la baja en los precios promedio. Vietnam se mantuvo como el principal mercado, con 220 millones de dólares, aunque registró una caída del 17 %. En contraste, se observaron fuertes expansiones hacia Kirguistán (+102 %) y Rusia (+219 %), lo que evidencia una reconfiguración de destinos y oportunidades en Eurasia.

En el segmento de otros cítricos, las exportaciones alcanzaron los 990 millones de dólares (+9,6 %) y 1,106 millones de toneladas métricas (+18,9 %). Vietnam y Kirguistán encabezaron la lista de compradores, ambos con 210 millones de dólares, aunque con crecimientos dispares. Indonesia y Rusia también mostraron avances de dos dígitos, mientras que Malasia experimentó una contracción significativa del 32,4 % en valor.

Desempeño dispar entre manzanas, peras y otras frutas

Las exportaciones de manzanas frescas totalizaron 990 millones de dólares (−5,2%), con un volumen de exportación de 962.000 toneladas métricas (−1,9%). Indonesia y Filipinas compensaron parcialmente las caídas registradas en Vietnam y Tailandia, mercados que mostraron retrocesos importantes. Nepal destacó con un crecimiento del 22,3 %, consolidándose como un destino emergente.

Las peras frescas mantuvieron una tendencia positiva, con exportaciones por 630 millones de dólares (+3,4 %) y 707.000 toneladas métricas (+10 %). Indonesia, Vietnam y Kirguistán figuraron entre los principales compradores, reforzando la relevancia del sudeste asiático y Asia central en la estrategia comercial china.

En otras categorías, las naranjas sumaron 143 millones de dólares (−18 %), mientras que los limones y limas alcanzaron 139 millones (−6 %). Las mandarinas Wilking e híbridos similares mostraron un crecimiento en volumen (+11 %), aunque con una ligera caída en valor (−6 %). En tanto, los pomelos y toronjas registraron descensos tanto en valor (−22 %) como en volumen.

El informe confirma que China continúa expandiendo su presencia en el comercio global de frutas, especialmente en mercados regionales. No obstante, la brecha entre el crecimiento en volumen y en valor plantea desafíos vinculados a la competitividad, la diferenciación de producto y la volatilidad de precios. En un contexto internacional marcado por cambios en la demanda y ajustes logísticos, el desempeño de 2025 deja en claro que el gigante asiático mantiene su dinamismo exportador, aunque con márgenes más ajustados y una creciente dependencia de la evolución de los mercados vecinos.

