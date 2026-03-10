Exportaciones chinas de peras alcanzan nuevo récord: el liderazgo global se reafirma

El mayor exportador mundial de peras sigue creciendo: en 2025 China alcanzó US$630 millones en ventas externas y consolida su presencia en Asia, Rusia y Norteamérica.

Las exportaciones de peras frescas de China registraron un desempeño sólido durante 2025, reafirmando el papel del país asiático como líder indiscutido del comercio internacional de esta fruta. Con más del 30% del comercio global de peras frescas, China continúa dominando el mercado internacional gracias a una combinación de expansión de mercados, mejoras varietales y estrategias productivas que buscan adaptarse a los cambios en la demanda mundial.

De acuerdo con estadísticas oficiales, las exportaciones chinas de peras frescas alcanzaron en 2025 un valor total de 630 millones de dólares y un volumen de 707.000 toneladas métricas. Estas cifras representan incrementos interanuales del 3,4% en valor y del 10% en volumen, consolidando la tendencia de crecimiento sostenido observada en los últimos años dentro del sector frutícola del país.

Mercados tradicionales y nuevos motores de crecimiento

El mapa comercial de las peras chinas muestra una estructura relativamente equilibrada, basada en mercados tradicionales con demanda estable y en el crecimiento progresivo de destinos emergentes. Durante 2025, los principales países importadores fueron Indonesia, Vietnam, Kirguistán, Tailandia, Rusia y Malasia.

Las naciones del Sudeste Asiático continúan siendo un pilar fundamental para las exportaciones chinas, al igual que los mercados de Oriente Medio y Asia Central, donde la fruta mantiene una demanda constante. En paralelo, el mercado ruso ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años, perfilándose como uno de los nuevos motores potenciales para la expansión del sector.

Este crecimiento responde tanto a la competitividad de la producción china como a la capacidad logística y comercial del país para posicionar sus productos en diferentes regiones del mundo.

Cangzhou: un polo exportador en expansión

Dentro del panorama exportador chino, algunas regiones productoras han destacado por su desempeño particularmente dinámico. Entre ellas sobresale la ciudad de Cangzhou, ubicada en la provincia de Hebei, una de las principales zonas productoras de peras del país.

Según datos de la Aduana local, Cangzhou exportó en 2025 un total de 4.600 envíos de peras frescas, equivalentes a 101.900 toneladas métricas. El valor de estas exportaciones alcanzó aproximadamente los 685 millones de yuanes (unos 99,3 millones de dólares), lo que representa incrementos interanuales del 18% en número de envíos, 20% en volumen y 17% en valor.

peras china variedades Hosui Nuevas variedades, innovación productiva y apertura de mercados impulsan el crecimiento de las exportaciones de peras chinas en todo el mundo.

Gran parte de este crecimiento se explica por el proceso de modernización productiva que atraviesa la región. En los últimos años, los productores locales han apostado por la mejora varietal y la incorporación de nuevas tecnologías agrícolas.

Si bien la tradicional variedad Ya (conocida como Yali o “pera pato”) continúa siendo un pilar de la producción local, los agricultores han incorporado progresivamente cultivares de mayor valor comercial como Huangguan, Xinli No. 7, Qiuyue, Zaosu y Green Gem.

La estrategia productiva se basa en una planificación coordinada de variedades de maduración temprana, media y tardía. Este esquema permite distribuir la oferta a lo largo de la temporada, ampliar la ventana de comercialización y organizar envíos escalonados hacia los distintos mercados internacionales.

Laiyang y el impulso de las peras premium

Otro actor relevante en el crecimiento exportador es la ciudad de Laiyang, en la provincia de Shandong, que se ha consolidado como un centro importante para las variedades especiales de peras.

La región es considerada la principal zona de producción de la variedad Qiuyue en China. Actualmente, la superficie dedicada a este cultivar alcanza casi 70.000 mu —equivalentes a unas 4.667 hectáreas— y genera una producción anual cercana a las 180.000 toneladas métricas.

Un paso clave para su internacionalización ocurrió en 2024, cuando las peras Qiuyue de Laiyang superaron con éxito los procesos de inspección y registro de la Aduana de Qingdao, habilitando su acceso a los mercados de Europa y Estados Unidos.

Como resultado de esta apertura comercial, se firmó un contrato para la venta de 1.000 toneladas métricas de peras Laiyang Qiuyue con importantes cadenas de supermercados estadounidenses. Paralelamente, se concretaron nuevos pedidos provenientes de Canadá, lo que amplía la presencia de las peras chinas de alta gama en América del Norte y contribuye a diversificar la estructura exportadora del país.

Perspectivas productivas y desafíos internos

Las perspectivas para el sector también están condicionadas por la evolución de la producción y el consumo interno. Según el informe anual “China: Fresh Deciduous Fruit” publicado por el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción de peras de China para la campaña comercial 2025/26 (julio-junio) alcanzaría los 20,5 millones de toneladas métricas, lo que representaría una caída del 2% respecto del año anterior.

puerto de china Guangzhou El gigante asiático continúa liderando el comercio mundial de peras gracias a su escala productiva y a una estrategia exportadora cada vez más diversificada.

El informe señala que la disminución responde principalmente a factores climáticos y a una leve contracción de la superficie cultivada.

Las diferencias climáticas entre las principales regiones productoras han tenido un impacto significativo. Mientras la provincia de Anhui —una importante zona productora del sur— registraría un crecimiento de la producción gracias a condiciones meteorológicas favorables y mejoras en las técnicas de cultivo, otras regiones enfrentarían dificultades.

En particular, las provincias de Shandong y Shaanxi se verían afectadas por sequías estivales y altas temperaturas, factores que reducirían su volumen de cosecha. Hebei, por su parte, se mantendría relativamente estable, consolidando su rol como la mayor región productora del país.

Ajuste del sector frente al exceso de oferta

A pesar del dinamismo exportador, el sector enfrenta un contexto interno de exceso de oferta y crecimiento moderado del consumo doméstico. Como consecuencia, se prevé que la superficie plantada con peras en China se reduzca gradualmente en los próximos años, lo que podría derivar en una disminución progresiva de la producción total.

En este escenario, la expansión de las exportaciones aparece como una estrategia clave para absorber parte del excedente productivo y sostener la rentabilidad de los productores.

El desarrollo de variedades premium, la apertura de nuevos mercados y la mejora de los sistemas de cultivo y logística serán factores determinantes para mantener la competitividad internacional de las peras chinas en un mercado global cada vez más exigente.

Fuente: Produce Report con aportes de aportes de Redacción +P.