Goldman Sachs lo advirtió: el petróleo ya superó los 100 dólares

La escalada del conflicto en Medio Oriente amenaza con provocar un salto del crudo y aumentar la presión sobre la economía global.

La creciente tensión en Medio Oriente y la interrupción del tránsito energético a través del estratégico estrecho de Ormuz encendieron las alarmas en los mercados internacionales. Analistas de la entidad financiera Goldman Sachs anticiparon que el precio del petróleo podría superar los 100 dólares por barril en el corto plazo si no aparecían señales de normalización en el flujo de exportaciones que atraviesan este paso marítimo clave para el comercio mundial de energía.

Y los dichos terminaron por hacerse realidad: Las cotizaciones del crudo superaron hoy, domingo por la noche, los 100 dólares por barril por primera vez desde los primeros meses de la invasión rusa de Ucrania en 2022, sin señales de desaceleración en lo que ha sido el repunte del petróleo más rápido desde la década de 1980. Los futuros del crudo Brent ( BZ=F ) , referencia internacional, y del crudo West Texas Intermediate ( CL=F ), referencia estadounidense, subieron más del 15%, superando los 108 dólares por barril casi instantáneamente tras el inicio de las operaciones a las 18:00 ET del domingo. El crudo Brent y el crudo WTI han subido más del 50% y el 60%, respectivamente, desde el inicio del conflicto.

Este contexto, sin dudas generará presiones sobre el mercado internacional de alimentos y la inflación a nivel global; un problema que de no solucionarse en forma pronta podría poner un freno en el comercio mundial.

Por su parte, los futuros estadounidenses en las distintas plazas financieras se desploman en números rojos al inicio de la pre sesión del lunes. Los futuros del S&P 500 ( ES=F ) y del Nasdaq 100 ( NQ=F ) pierden aproximadamente un 1,5%, mientras que los contratos del Promedio Industrial Dow Jones ( YM=F ) pierde un 2%.

El banco de inversión señaló que el escenario base que manejaba —con un precio del crudo Brent en torno a los 80 dólares por barril durante marzo y en la franja alta de los 70 dólares para el segundo trimestre— quedó rápidamente desactualizado por la interrupción en los envíos. De hecho, la entidad anticipó que revisará pronto sus proyecciones si en los próximos días no encuentra evidencias que respalden su hipótesis de una recuperación gradual de los flujos a través del estrecho.

Según el análisis del banco, los riesgos al alza para el precio del crudo están aumentando con rapidez. “Ahora también creemos que es probable que los precios del petróleo, especialmente los productos refinados, superen los máximos registrados en 2008 y 2022 si los flujos por el estrecho de Ormuz permanecen deprimidos durante todo marzo”, señalaron los analistas en un informe reciente.

El cuello de botella energético del mundo

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del sistema energético global. Por esta angosta vía marítima que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico circula una parte sustancial del petróleo que abastece a los mercados internacionales. Cualquier interrupción prolongada tiene un impacto inmediato en los precios del crudo y en la estabilidad del suministro energético.

De acuerdo con estimaciones de Goldman Sachs, el volumen promedio diario de petróleo que atraviesa el estrecho se ha reducido cerca de un 90 %, una caída extraordinaria que refleja el nivel de parálisis en la región. La interrupción se produce en medio de una escalada militar que ha elevado la incertidumbre entre productores, traders y gobiernos.

La tensión también se refleja en el comportamiento reciente de los mercados. El viernes 6 de marzo, el petróleo se encaminaba a registrar su mayor ganancia semanal desde el período de extrema volatilidad que siguió al inicio de la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020. En ese entonces, la combinación de un desplome histórico de la demanda y fuertes tensiones entre productores generó movimientos bruscos en las cotizaciones.

En esta ocasión, sin embargo, el detonante es geopolítico. La interrupción de los envíos y exportaciones energéticas a través del estrecho se produce en medio de un conflicto armado en Medio Oriente que involucra a potencias regionales y actores internacionales.

Escalada política y temores en los mercados

La retórica política también ha contribuido a aumentar la incertidumbre. Un portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán desafió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a desplegar buques de guerra para escoltar a los petroleros que intenten atravesar el estrecho de Ormuz. La declaración reflejó el nivel de confrontación que domina actualmente la situación en la región.

Estrecho de ormuz 2 La guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz vuelven a tensionar al mercado petrolero mundial.

Por su parte, Trump elevó la presión diplomática al exigir la “rendición incondicional” de Irán, una postura que representa una fuerte escalada en sus demandas a una semana de haber lanzado operaciones militares junto a Israel. Analistas consideran que ese endurecimiento del discurso podría complicar cualquier intento de negociación rápida para poner fin a las hostilidades.

El riesgo de una interrupción prolongada en los flujos energéticos preocupa especialmente a las economías dependientes de las importaciones de crudo, así como a los mercados financieros globales. Un aumento sostenido del precio del petróleo suele trasladarse a mayores costos de transporte, producción e inflación en múltiples sectores.

En ese contexto, otras instituciones financieras también advierten sobre posibles saltos adicionales en el precio del crudo. El banco británico Barclays sostuvo que el Brent podría llegar a probar los 120 dólares por barril si el conflicto en Medio Oriente se prolonga al menos un par de semanas más.

Un escenario de ese tipo implicaría niveles no vistos desde las grandes crisis energéticas recientes y podría reconfigurar las expectativas económicas globales para los próximos meses. Por ahora, la evolución del conflicto y la posibilidad de restablecer el tránsito normal por el estrecho de Ormuz aparecen como los factores decisivos que determinarán el rumbo del mercado petrolero.

Fuente: Reuters, Yahoo Finance y aportes de Redacción +P.