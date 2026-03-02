Inflación en alza: el bloqueo del Estrecho de Ormuz sacude los mercados

Con el tránsito marítimo paralizado en el Estrecho de Ormuz, suben los costos logísticos y crece el riesgo de un nuevo shock inflacionario global.

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán abrió un nuevo capítulo de tensión geopolítica con consecuencias inmediatas sobre uno de los engranajes más sensibles del comercio internacional: el transporte marítimo. La ofensiva conjunta lanzada a fines de febrero de 2026, denominada “Furia Épica”, no solo tuvo objetivos militares en territorio iraní, sino que desencadenó una reacción en cadena que golpeó de lleno a la navegación comercial en el Golfo Pérsico y puso en alerta a los mercados energéticos globales.

El punto neurálgico de esta crisis es el Estrecho de Ormuz , un corredor marítimo por el que circula aproximadamente el 20 % del petróleo crudo que se comercializa en el mundo y una porción sustancial del gas natural licuado (LNG). Su particular geografía —menos de 10 kilómetros de ancho navegable entre las costas iraníes y Omán— lo convierte en un cuello de botella estratégico. Cualquier alteración en su operatividad tiene repercusiones directas en la seguridad energética internacional. También gran parte del comercio de frutas y hortalizas de África a los mercados de Europa pasan por allí.

El estrecho de Ormuz que paraliza al mundo

Tras los ataques, la respuesta de Teherán incluyó el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos militares y embarcaciones comerciales en la zona. El resultado fue inmediato: el tránsito marítimo se redujo cerca de un 70 %, de acuerdo con datos de seguimiento satelital de plataformas como MarineTraffic. Decenas de armadores optaron por mantener sus buques fuera del área de riesgo, mientras que más de 150 petroleros y metaneros quedaron fondeados a la espera de condiciones más seguras. El escenario configuró un virtual “standstill” en una de las arterias más importantes del comercio mundial.

Las grandes compañías navieras y petroleras reaccionaron con rapidez. Varias suspendieron envíos a través del estrecho o instruyeron a sus capitanes a evitar temporalmente la zona. El temor no solo radica en un ataque directo, sino también en la posibilidad de errores de cálculo, incidentes involuntarios o escaladas imprevistas. Incluso Qatar, uno de los mayores exportadores de LNG, llegó a suspender la navegación en sus aguas territoriales ante el aumento del riesgo.

El impacto en la industria marítima no tardó en reflejarse en los costos. Las aseguradoras elevaron de manera significativa las primas por “riesgo de guerra”, encareciendo cada tránsito por el Golfo. En algunos casos, el costo adicional por viaje se multiplicó varias veces respecto de los valores previos al conflicto. Para ciertos operadores, simplemente dejó de ser económicamente viable navegar por esa ruta.

Ante la incertidumbre, las navieras comenzaron a evaluar alternativas. Una de ellas es el rodeo por el Cabo de Buena Esperanza, una opción que implica miles de millas adicionales, mayor consumo de combustible y más días de navegación. También se analizan corredores terrestres y ferroviarios, aunque su capacidad dista mucho de poder absorber el volumen habitual que atraviesa Hormuz. Estas soluciones, además de costosas, generan retrasos, congestión portuaria y penalidades contractuales como demurrage.

Energía, inflación y reconfiguración global

El trasfondo energético amplifica la gravedad del escenario. Cerca de 20 millones de barriles diarios de crudo cruzan el estrecho, y cualquier interrupción prolongada repercute de inmediato en los precios internacionales. El Brent, referencia clave en Europa, registró subas superiores al 10 % tras conocerse la magnitud de la crisis, reflejando el temor a una restricción de oferta. En paralelo, los cargamentos de LNG destinados a Asia y Europa enfrentaron demoras que tensionan los inventarios y los precios del gas.

Este encarecimiento del transporte energético tiene efectos dominó. El aumento del combustible impacta en los costos logísticos globales, presiona la inflación y afecta sectores intensivos en energía como la manufactura, la agricultura y el transporte de mercancías. Las cadenas de suministro, que aún arrastran fragilidades de crisis previas, vuelven a estar bajo estrés.

Los países más dependientes del crudo y el gas del Golfo —entre ellos Japón, China, India y varias economías europeas— enfrentan mayores costos de importación y renovadas urgencias por diversificar proveedores y acelerar la transición energética. A nivel estratégico, el conflicto podría impulsar inversiones en infraestructuras alternativas, oleoductos que eviten el estrecho y acuerdos comerciales que reduzcan la exposición a puntos críticos.

Estrecho de ormuz 2 El estrecho de Ormuz ayer por la mañana, casi sin movimiento.

En definitiva, la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no solo reconfiguró el tablero militar en Medio Oriente, sino que expuso la vulnerabilidad estructural del comercio marítimo global. El Estrecho de Ormuz volvió a demostrar que es mucho más que un paso geográfico: es un termómetro de la estabilidad energética y económica mundial. Mientras persista la tensión, el transporte marítimo —columna vertebral de la globalización— navegará en aguas marcadas por la incertidumbre y el riesgo.

Alimentos

Los expertos y organismos como el Real Instituto Elcano de España coinciden: no se espera un desabastecimiento de alimentos en general, pero sí una "inflación de segunda ronda". España cuenta con reservas estratégicas de hidrocarburos para 90 días, lo que garantiza el transporte a corto plazo. Sin embargo, analistas de CaixaBank advierten que, de mantenerse el cierre de Ormuz, la inflación alimentaria podría sumar entre un 3% y un 5% adicional en los próximos meses.

Los mercados mundiales de los cereales confirmaron ayer una nueva subida con el trigo llegando a los 197,5 €/t en París y el maíz cotizando a 146,16 €/t en el mercado de futuros de Chicago. La tensión entre Estados Unidos e Irán marca la evolución de los precios de las materias primas agrarias.

En un sistema globalizado, la energía es el hilo conductor que conecta la geopolítica con la cesta de la compra. El verdadero impacto dependerá de la duración y la intensidad de la crisis energética derivada del conflicto en el Golfo. Mientras tanto, el sector alimentario observa con cautela la evolución de los mercados internacionales.

Fuente: Reuters y aportes de Redacción +P.