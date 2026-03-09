Suben fuerte los stocks de fruta en Europa: más manzanas y peras

Los stocks almacenados en cámaras frigoríficas superan los niveles de 2025 y generan mayor oferta de fruta en el mercado europeo.

Los stocks europeos de manzanas y peras almacenadas en cámaras frigoríficas eran significativamente mayores a comienzos de febrero de 2026 que en el mismo período del año anterior. Así lo revelan los últimos datos difundidos por la Asociación Mundial de la Manzana y la Pera (WAPA, por sus siglas en inglés), que muestran un crecimiento interanual tanto en el volumen de manzanas como de peras disponibles en el continente.

Este escenario de mayor oferta es uno de los factores que está presionando sobre los precios de la fruta en los mercados europeos. En distintas plazas comerciales ya se observan caídas sensibles en los valores de venta al público respecto de los registrados durante el año pasado, reflejando el impacto de un mayor stock disponible para el consumo.

Manzanas, presiones sobre los precios

De acuerdo con el informe de WAPA, las existencias totales de manzanas en Europa alcanzaban las 3,4 millones de toneladas al inicio de febrero de 2026. Esta cifra representa un incremento del 12,5% frente a las poco más de 3 millones de toneladas registradas en el mismo corte estadístico de 2025. Este incremento de los stocks sin dudas están generando presión en el mercado y a los precios que está pagando el consumidor. Tal como lo reflejan distintos informes, el precio de la manzana está mostrando un retroceso promedio del orden del 10%.

Italia continuó posicionándose como el país con mayor volumen almacenado, con 1,078 millones de toneladas de manzanas en cámaras frigoríficas. El registro es levemente superior al del año anterior, cuando se contabilizaban 1,065 millones de toneladas.

En segundo lugar se ubicó Polonia, con 836.000 toneladas, un salto importante respecto de las 739.000 toneladas informadas en febrero de 2025. Francia también mostró un incremento moderado: comunicó existencias por 537.231 toneladas, frente a las 529.619 del año pasado.

Uno de los aumentos más notorios se registró en Alemania. Allí las reservas de manzanas alcanzaron las 310.071 toneladas, muy por encima de las 192.609 toneladas registradas un año antes.

Stock UE manzana 02-26

Otros países europeos también mostraron subas relevantes. Bélgica contabilizó 85.750 toneladas almacenadas, frente a las 55.173 toneladas del año pasado, mientras que los Países Bajos aumentaron su stock hasta las 124.748 toneladas, desde las 85.933 toneladas registradas en 2025.

En Austria, particularmente en la región de Steiermark, las existencias llegaron a 91.486 toneladas, más del doble de las 44.926 toneladas reportadas en el mismo período del año anterior. La República Checa también registró un fuerte crecimiento, con 31.742 toneladas frente a las 10.984 toneladas del año pasado.

Sin embargo, no todos los mercados mostraron incrementos. Dinamarca registró una caída en sus existencias de manzanas, que descendieron a 5.057 toneladas frente a las 7.167 toneladas de 2025. En España, específicamente en la región de Cataluña, los stocks alcanzaron las 168.216 toneladas, una cifra levemente inferior a las 172.652 toneladas del año pasado. Suiza también mostró una reducción marginal, con 54.446 toneladas frente a las 56.397 toneladas registradas en 2025. Por su parte, el Reino Unido incrementó sus existencias hasta las 96.951 toneladas, por encima de las 78.880 toneladas del año anterior.

Peras: aumento del 15,5%

La tendencia de crecimiento también se observó en el caso de las peras, aunque con una distribución distinta entre los países productores. Según los datos difundidos por WAPA, las existencias de peras almacenadas en cámaras frigoríficas en Europa alcanzaban las 459.976 toneladas al 1 de febrero de 2026. En comparación con las 398.325 toneladas del mismo período del año pasado, el incremento interanual fue del 15,5%.

Los Países Bajos concentraron el mayor volumen de peras almacenadas, con 184.194 toneladas, superando claramente las 153.613 toneladas que registraban en febrero de 2025. Bélgica también reportó un crecimiento importante en sus reservas, con 139.538 toneladas frente a las 103.631 toneladas del año pasado.

En contraste, Italia mostró una caída significativa en sus existencias de peras, que descendieron a 43.862 toneladas desde las 63.911 toneladas registradas un año antes. Francia también presentó una leve reducción, con 9.646 toneladas frente a las 9.958 toneladas del período previo.

Stock UE pera 02-26

Polonia incrementó su volumen almacenado hasta las 33.500 toneladas, frente a las 28.500 toneladas del año pasado. España, nuevamente considerando la región de Cataluña, informó 32.439 toneladas, un crecimiento marcado respecto de las 22.210 toneladas registradas en 2025.

Alemania también registró una leve suba, con 3.578 toneladas frente a las 3.147 toneladas del año anterior, mientras que la República Checa aumentó sus existencias a 1.187 toneladas desde las 1.002 toneladas previas.

Entre los descensos más importantes se destacó Suiza, donde las existencias de peras cayeron de manera significativa hasta las 2.061 toneladas, muy por debajo de las 6.490 toneladas registradas en 2025. Dinamarca, por su parte, no informó existencias de peras para ninguno de los dos años analizados. El Reino Unido completó el panorama con un aumento en sus reservas, que llegaron a las 9.971 toneladas frente a las 5.863 toneladas del año anterior.

Un mercado con mayor oferta

En conjunto, los datos reflejan un crecimiento interanual de las existencias tanto de manzanas como de peras en toda Europa. Mientras las manzanas registraron un incremento del 12,5%, las peras mostraron una suba aún mayor, del 15,5%, al inicio de febrero de 2026.

Este escenario de mayor disponibilidad de fruta almacenada genera una presión directa sobre los precios, especialmente en los mercados minoristas. Con más volumen disponible para abastecer el consumo, la competencia entre operadores se intensifica y termina reflejándose en valores más bajos en las góndolas respecto de la temporada anterior.

Fuente: WAPA con aportes de Redacción +P.