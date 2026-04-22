China convierte el arándano en producto masivo y sus precios se desploman

El auge del cultivo local y la sobreoferta convierten al arándano en un alimento cotidiano para millones de consumidores chinos.

El mercado de frutas en China atraviesa una transformación profunda que está redefiniendo tanto los hábitos de consumo como la estructura de la industria agrícola. En el centro de este fenómeno se encuentra el arándano, una fruta que durante años fue considerada un artículo premium reservado para ocasiones especiales o consumidores de alto poder adquisitivo. Hoy, sin embargo, su precio ha caído a niveles históricos, impulsando un concepto que se ha vuelto viral entre los consumidores chinos: “blueberry freedom” o “libertad del arándano”.

Este término refleja un cambio cultural y económico significativo. Para millones de hogares, significa poder comprar arándanos en grandes cantidades sin que ello represente un gasto excesivo. Lo que antes era un lujo ocasional se ha convertido en un producto accesible, presente en la dieta cotidiana de amplios sectores de la población.

Tecnología y expansión: las claves del auge productivo

Detrás de esta revolución se encuentra una combinación de avances tecnológicos y una expansión masiva de la superficie cultivada. Durante años, China dependió en gran medida de las importaciones, especialmente de países sudamericanos. Sin embargo, esa dependencia está disminuyendo rápidamente.

Para 2025, la superficie de plantación de arándanos en el país alcanzó las 105.333 hectáreas, con una producción estimada de 810.000 toneladas métricas. Estas cifras no solo reflejan un crecimiento acelerado, sino también una estrategia nacional orientada a fortalecer la autosuficiencia agrícola.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la provincia de Yunnan, que se ha consolidado como el motor de esta industria. En 2026, su producción creció un 39% interanual, impulsada por la adopción de técnicas modernas como el cultivo en sustrato y el uso de invernaderos. Estas innovaciones permiten adelantar las cosechas y abastecer el mercado en momentos en los que tradicionalmente había menor oferta, generando una presión adicional sobre los precios.

Precios bajos y nuevos canales de venta

El impacto de esta sobreoferta es evidente en los precios. En ciudades como Shenzhen, paquetes de arándanos que antes se vendían por alrededor de 4,36 dólares ahora pueden encontrarse por 2,89 dólares. En otras provincias, la caída ha sido aún más pronunciada, con reducciones de casi el 50% desde el Año Nuevo Chino.

Esta tendencia no solo beneficia a los consumidores, sino que también está obligando a los productores a adaptarse a un mercado cada vez más competitivo. La reducción de márgenes y la necesidad de diferenciar el producto se han convertido en desafíos centrales para el sector.

La transformación del arándano no se limita a su precio. También ha cambiado la forma en que se comercializa. En centros de producción como Chengjiang, la fruta ha dejado de venderse exclusivamente en pequeñas cajas elegantes de 125 gramos. En su lugar, se comercializa en grandes volúmenes, muchas veces a través de plataformas de streaming en vivo, una modalidad que ha ganado enorme popularidad en China.

arandano per sem-1129---actualidad-2---arandanos-210722-075435 Lo que antes era un lujo ahora se vende en grandes volúmenes gracias a la expansión productiva y nuevas formas de comercialización.

Este modelo permite a los productores llegar directamente a los consumidores, reducir intermediarios y mover grandes cantidades de producto en poco tiempo. Al mismo tiempo, refuerza la percepción del arándano como un alimento cotidiano y no como un artículo de lujo.

A pesar de esta tendencia general a la baja, el segmento premium aún conserva cierto valor. Los arándanos de mayor tamaño —con diámetros superiores a los 18 milímetros— mantienen márgenes relativamente estables, con precios que oscilan entre 60 y 65 yuanes por kilo. No obstante, representan una porción cada vez más pequeña del mercado.

Las perspectivas apuntan a que esta transformación continuará. Con la inminente entrada de las cosechas provenientes del norte de China en los próximos meses, se espera que la oferta aumente aún más, ejerciendo una presión adicional sobre los precios.

De confirmarse esta tendencia, el arándano terminará de consolidarse como un producto básico dentro de la dieta china, marcando el fin de su etapa como fruta exclusiva. Este cambio no solo redefine el mercado interno, sino que también podría tener implicaciones globales, afectando a exportadores tradicionales y alterando las dinámicas del comercio internacional.

En definitiva, la “libertad del arándano” no es solo un fenómeno viral, sino el reflejo de una transformación estructural que combina tecnología, escala productiva y cambios en el consumo. Un ejemplo claro de cómo la innovación agrícola puede democratizar el acceso a alimentos que antes estaban fuera del alcance de la mayoría.

Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.