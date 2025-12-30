Crecimiento sin freno: cómo el arándano se afianza en el comercio global

El consumo sostenido y la innovación productiva consolidan al arándano como uno de los cultivos más dinámicos del mundo.

El consumo mundial de arándanos continúa su ascenso sin señales claras de desaceleración. Considerada una “superfruta” por sus propiedades nutricionales y su versatilidad en la industria alimentaria, el arándano se ha convertido en uno de los productos agrícolas más dinámicos del comercio internacional. De acuerdo con las proyecciones más recientes de Moody’s Perú , el año 2025 marcará un nuevo hito para el sector, con un crecimiento estimado del 15% en la producción global, consolidando una tendencia expansiva que se ha acelerado de forma notable en la última década.

Las cifras dan cuenta de un fenómeno estructural. Para finales de 2024, el volumen mundial de arándanos ya había alcanzado las 2,1 millones de toneladas, más del doble de lo que se producía en 2018, cuando la industria todavía mostraba un desarrollo incipiente en varias regiones. Este crecimiento exponencial no solo refleja una mayor superficie cultivada, sino también mejoras tecnológicas, avances genéticos y una demanda internacional que continúa ampliándose en mercados tradicionales y emergentes.

Un mercado global en plena expansión

El dinamismo del sector responde principalmente a la consolidación del arándano como un producto habitual en las dietas de los consumidores de América del Norte, Europa y Asia. Su asociación con hábitos saludables, sumada a campañas de promoción y a una mayor disponibilidad durante todo el año, ha impulsado un consumo sostenido que reconfigura el mapa de producción mundial.

En este escenario, el continente americano se posiciona como el principal proveedor global, con casi un millón de toneladas anuales. Dentro de la región, Perú ha logrado consolidarse como el actor más relevante, desplazando a productores históricos gracias a su capacidad de cosechar en contraestación, su eficiencia productiva y su rápida adopción de nuevas variedades. Chile, por su parte, mantiene un rol clave como segundo proveedor regional, especialmente en el abastecimiento del mercado estadounidense.

A nivel de países, China y Estados Unidos se mantienen como las mayores potencias productoras de arándanos, ocupando el primer y segundo lugar respectivamente. En el caso chino, el crecimiento ha sido impulsado por una fuerte expansión del consumo interno, mientras que Estados Unidos combina producción local con importaciones estratégicas para cubrir la demanda durante todo el año.

Precisamente en el ámbito del comercio internacional, Estados Unidos continúa siendo el principal importador mundial de arándanos, consolidando su posición como el mayor mercado de destino. Sin embargo, China ha mostrado un avance acelerado en los últimos años, escalando hasta el séptimo lugar entre los mayores compradores globales, una señal clara del potencial que representa Asia para los exportadores.

Innovación como respuesta a un mercado más exigente

El informe de Moody’s Perú advierte que este aumento sostenido de la oferta global también plantea nuevos desafíos para los países productores. En un contexto de mayor competencia y episodios de sobreoferta, la diferenciación y la calidad se vuelven factores decisivos para mantener la rentabilidad.

“La adopción de nuevas y mejores variedades será esencial para mantener la calidad y consistencia exigidas por un mercado global cada vez más demandante”, señala el reporte. La innovación genética aparece así como una de las principales herramientas para enfrentar el escenario futuro, permitiendo desarrollar arándanos con mejor sabor, mayor firmeza, mayor vida útil y mejor adaptación a condiciones climáticas cambiantes.

arandanos china 6 La creciente demanda de Asia impulsa una expansión histórica del arándano y acelera la producción global.

A esta presión por innovar se suma la necesidad de optimizar la logística. En un mercado donde la frescura es clave, la eficiencia en el transporte se ha vuelto crítica. La reducción de los tiempos de envío permite a los productores responder con mayor agilidad a los picos de demanda internacional y reducir pérdidas por deterioro de la fruta.

Ejemplos de estos avances logísticos incluyen la ruta de aproximadamente 20 días hacia China a través del puerto de Chancay, que abre nuevas oportunidades para los exportadores sudamericanos, o la llegada en apenas 12 días desde Chile a Estados Unidos mediante buques reefers especializados. Estas mejoras no solo reducen costos, sino que aseguran que el producto llegue en condiciones óptimas a mercados lejanos.

Perspectivas de largo plazo

Si bien la industria no está exenta de riesgos —como los eventos climáticos extremos que afectan a determinadas regiones productoras— la tendencia general es clara. El arándano se ha consolidado como un pilar fundamental del comercio agrícola mundial, con una proyección de crecimiento que, según los analistas, no muestra señales de agotamiento en el corto plazo.

Para los países productores, el desafío será sostener este crecimiento mediante innovación, eficiencia y adaptación a un consumidor cada vez más informado y exigente. Todo indica que el pequeño fruto azul seguirá ocupando un lugar central en los anaqueles del mundo y en las estrategias agrícolas de las principales economías exportadoras.

Fuente: Moddy's con aportes de Redacción +P.