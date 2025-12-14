China impulsa la producción de arándanos con una inversión de 205 millones de dólares

Shenzhen Noposion International Investment Co. Ltd. anunció recientemente un ambicioso plan financiero y de expansión que refuerza su estrategia de crecimiento en el sector de los arándanos, uno de los cultivos de mayor dinamismo dentro del mercado de productos frescos en China. La compañía informó que planea emitir acciones tipo A a inversores seleccionados con el objetivo de recaudar hasta 1.450 millones de yuanes (aproximadamente 205 millones de dólares). Tras deducir los gastos asociados a la emisión, los recursos se destinarán principalmente a la ampliación de su base productiva de arándanos, a la construcción de un centro internacional de investigación y desarrollo (I+D) de bayas y al fortalecimiento de su capital de explotación.

Según el anuncio oficial, el proyecto de expansión de la base de arándanos concentrará la mayor parte de la inversión, con un presupuesto total estimado de 1.221 millones de yuanes (173 millones de dólares), de los cuales 1.100 millones de yuanes (156 millones de dólares) provendrán directamente de los fondos recaudados. Dentro de este plan se incluye el establecimiento de una nueva plantación de arándanos en la provincia de Yunnan, que añadirá aproximadamente 13.500 mu (unas 900 hectáreas) a la superficie cultivada de la empresa. El período de construcción de esta nueva base está previsto en dos años.

De forma paralela, Noposion invertirá 150 millones de yuanes (21 millones de dólares) en la creación de un centro internacional de investigación y desarrollo de bayas. Este proyecto, con un plazo de construcción de tres años, tendrá como objetivo principal el desarrollo de nuevas variedades de arándanos y otras bayas, así como la mejora de la productividad, la calidad y la adaptación a diferentes condiciones climáticas. La compañía considera que el fortalecimiento de sus capacidades de I+D será clave para mantener su competitividad en un mercado cada vez más exigente y orientado a productos diferenciados.

De los agroquímicos a los productos frescos

Fundada en 1999, Noposion es tradicionalmente conocida como una de las empresas líderes de China en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de formulaciones de pesticidas. No obstante, en los últimos años ha acelerado su diversificación hacia el sector de los productos frescos, impulsada por el cambio en los hábitos de consumo y la creciente demanda de alimentos saludables y de mayor valor añadido.

arandanos china 3 El cultivo que ya genera miles de millones en ventas y redefine el mapa frutícola chino.

En este proceso, la empresa ha establecido cerca de 10.000 mu (667 hectáreas) de plantaciones de pitahaya y pitahaya amarilla en Sanya, en la provincia de Hainan, así como una superficie similar de huertos de macadamia en Guiping, provincia de Guangxi. Sin embargo, aunque estos cultivos especializados no alcanzaron el rendimiento esperado, el arándano se consolidó rápidamente como el principal motor de crecimiento de Noposion. La compañía comenzó a desarrollar plantaciones de arándanos en Yunnan en 2021 y desde entonces ha experimentado una expansión acelerada.

Liderazgo en el mercado y crecimiento financiero

En la temporada 2024/25, la superficie cosechable de arándanos de Noposion alcanzó los 280.000 mu (18.667 hectáreas), generando más de 2.000 millones de yuanes (283 millones de dólares) en ventas y posicionando a la empresa como uno de los mayores vendedores de arándanos de China. Para la temporada 2025/26, se espera que la superficie cosechable aumente hasta aproximadamente 360.000 mu (24.000 hectáreas). Con los nuevos proyectos en marcha, la superficie total de cultivo de arándanos de la compañía se ampliará hasta los 495.000 mu (33.000 hectáreas).

Hasta septiembre de 2025, la inversión acumulada de Noposion en el sector del arándano superó los 4.000 millones de yuanes (566 millones de dólares). La empresa ha establecido más de 60 granjas y más de 40 centros de procesamiento con cadena de frío en más de diez regiones de Yunnan, entre ellas Honghe, Wenshan, Chuxiong, Pu’er, Baoshan, Dehong, Dali y Xishuangbanna.

arandanos china 4 Nuevas variedades, centros de I+D y expansión regional impulsan la revolución del arándano en China.

En el ámbito comercial, las marcas orientadas al consumidor final, como Imberry y Midielan , ya están presentes en canales como Sam’s Club, JD.com, Olé y 7Fresh, donde los centros comerciales aportan entre el 20 % y el 30 % de las ventas totales. Además, la empresa está ampliando su presencia en ciudades de menor nivel y exporta arándanos Imberry a más de 20 países. A esto se suma el desarrollo de una plantación en la meseta de Bolaven, en el sur de Laos, cuya producción está prevista para el próximo año.

Los resultados financieros confirman esta transformación. En el tercer trimestre de 2025, Noposion registró ingresos operativos por 4.086 millones de yuanes (578 millones de dólares). El segmento de productos frescos creció un 19 % interanual, alcanzando los 1.808 millones de yuanes (256 millones de dólares) y representando el 49,1 % de los ingresos totales, superando ampliamente a negocios tradicionales como el de insecticidas, que aportó el 18,7 %. Con esta evolución, Noposion consolida su transición de empresa agroquímica a actor clave en la industria de frutas frescas de alto valor.

Fuente: Produce Report con aportes de Redacción de +P.