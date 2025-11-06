Perú ajusta su campaña de arándanos: temporada 2025/26 más corta y con menores envíos

La Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos del Perú (Proarándanos) informó que la campaña de exportación 2025/26 atraviesa un proceso de ajuste importante , caracterizado por un acortamiento del ciclo productivo y un menor volumen de envíos en comparación con las proyecciones iniciales. De acuerdo con los datos consolidados del gremio, la temporada alcanzó su punto máximo de exportaciones durante la Semana 40, con 21 mil toneladas enviadas, cifra que marca un peak anticipado frente a los años anteriores y confirma la tendencia hacia una campaña más breve.

Según precisó Proarándanos, el volumen máximo alcanzado representa una reducción del 12,5% frente a la proyección original que se había establecido para el pico de campaña. “El comportamiento de los envíos y las condiciones climáticas registradas en las principales zonas productoras han modificado los tiempos de cosecha y despacho. Esto nos ha llevado a ajustar nuestras expectativas y confirmar que la campaña será más corta de lo previsto”, explicó el gremio en su comunicado oficial.

Acumulado de exportaciones y destinos principales

A pesar de la moderación en el ritmo de despachos, el acumulado total desde mayo supera las 215 mil toneladas, lo que equivale a un avance de entre el 55% y el 60% del total estimado para toda la campaña 2025/26. Si bien los volúmenes podrían no alcanzar los niveles récord del año anterior, la industria mantiene un desempeño sólido en sus mercados clave.

En cuanto a la distribución geográfica, Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los arándanos peruanos, concentrando el 44% del total de los envíos. Europa, por su parte, absorbe el 35%, mientras que China representa el 15% del volumen exportado. Estas tres regiones consolidan más del 90% de la demanda internacional de la fruta, lo que refleja la estabilidad de los vínculos comerciales y la preferencia del consumidor por el producto peruano.

La diversificación de mercados sigue siendo un eje estratégico para el sector, especialmente ante los cambios en la oferta y la creciente competencia de otros países productores, como México, Marruecos y Sudáfrica. No obstante, Perú mantiene una posición de liderazgo global, sustentada en la calidad de su fruta, la eficiencia logística y la adaptación a las exigencias fitosanitarias internacionales.

Expectativas y desafíos hacia el cierre de temporada

Proarándanos anticipa que en las próximas semanas se registrará una reducción progresiva de los volúmenes de exportación, lo que consolidará la tendencia hacia una campaña más corta y con menores totales finales que los esperados inicialmente. Este ajuste, explican, obedece a factores climáticos y fenológicos que afectaron la floración y maduración de la fruta en determinadas zonas del país, especialmente en La Libertad y Lambayeque, regiones clave para el cultivo del arándano.

El gremio anunció que continuará con su monitoreo semanal de la campaña, actualizando las cifras y proyecciones para mantener informada a toda la cadena productiva y facilitar la toma de decisiones oportunas por parte de exportadores, productores y socios comerciales.

arandanos-metroflor-scaled Menor producción, mayor eficiencia: el nuevo perfil exportador del arándano peruano.

“Estamos comprometidos en ofrecer información transparente y actualizada. Si bien esta temporada presenta un comportamiento atípico, seguimos viendo una industria fuerte y resiliente, capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y del clima”, subrayó Proarándanos.

Comparativo con la campaña anterior

La temporada pasada (2024/25) cerró con cifras históricas, superando las 320.000 toneladas exportadas, lo que marcó un récord absoluto para el país y consolidó al Perú como el principal exportador mundial de arándanos frescos. Aquella campaña se caracterizó por una cobertura más extensa en el tiempo, con una oferta sostenida que permitió el abastecimiento continuo de los mercados internacionales durante varios meses.

En contraste, el panorama actual evidencia una moderación en los volúmenes y en la duración de la campaña, lo cual podría tener implicaciones en la dinámica comercial y en los precios internacionales del arándano peruano. Sin embargo, los especialistas del sector confían en que esta corrección puntual servirá para reajustar la oferta y mantener la competitividad en los mercados globales.

Con más de una década de crecimiento sostenido, la industria peruana del arándano sigue siendo un ejemplo de innovación, sostenibilidad y posicionamiento internacional. Aunque la temporada 2025/26 será más corta, el compromiso del sector con la calidad, la eficiencia y la responsabilidad ambiental continúa siendo su sello distintivo.

Fuente: Proarándanos con aportes de la Redacción +P.