China alcanza un récord histórico en la producción de arándanos y redefine el mercado global

El récord productivo alcanzado entre 2024 y 2025 confirma el rápido ascenso de China en la industria del arándano, con impacto directo en precios, exportaciones y estrategia global.

Es un país que no para de crecer en todos su rubros. China atraviesa un momento histórico en la industria de los arándanos. Con cifras récord tanto en superficie cultivada como en volumen de producción, el país asiático se posiciona como uno de los actores más dinámicos y prometedores del mercado mundial de esta fruta. Este crecimiento acelerado fue uno de los ejes centrales de la Conferencia Internacional de Arándanos de China 2025, celebrada recientemente en Mile, provincia de Yunnan, donde expertos y representantes del sector analizaron los avances, desafíos y perspectivas futuras de la industria.

Durante el evento, Geng Yaxiong, director de productos de arándanos de Xinrongmao Fruit Industry Technology Group, ofreció un discurso inaugural en el que destacó la magnitud del récord productivo alcanzado por China y subrayó la necesidad de un desarrollo equilibrado y sostenible. En un contexto marcado por la desaceleración del consumo y una mayor sensibilidad de los compradores al precio, Geng señaló que el éxito de la industria no puede medirse únicamente por el volumen producido , sino también por la calidad, la seguridad alimentaria y la reputación colectiva del sector.

Récord histórico de producción impulsado por Yunnan

Las cifras respaldan el optimismo. Según datos del Comité de Arándanos de la Cámara de Comercio de Alimentos y Productos Nativos de China, entre 2024 y 2025 la superficie nacional de cultivo de arándanos pasó de 96.000 a 110.000 hectáreas, mientras que la producción se incrementó de 780.000 toneladas a 957.000 toneladas, estableciendo un nuevo récord histórico. Este crecimiento refleja no solo la expansión territorial, sino también avances tecnológicos, mayor inversión y una creciente profesionalización del sector agrícola.

Dentro de este panorama, la provincia de Yunnan se ha consolidado como el principal motor del auge productivo. Actualmente cuenta con unas 23.000 hectáreas dedicadas al cultivo de arándanos y una producción aproximada de 280.000 toneladas, lo que supone un crecimiento interanual cercano al 53 %. Gracias a su clima favorable, altitudes adecuadas y al uso de técnicas modernas de manejo agrícola, Yunnan ha logrado posicionarse como una región clave para garantizar un suministro temprano y estable de arándanos de alta calidad al mercado nacional.

Este liderazgo regional ha sido determinante para que China alcance su récord productivo, permitiendo además reducir la dependencia de importaciones en determinados períodos del año y fortalecer la confianza de los consumidores en los arándanos de producción nacional.

Exportaciones en alza y nueva competencia internacional

El rápido aumento de la oferta interna ha impulsado a la industria china a mirar más allá de sus fronteras. Las exportaciones se han convertido en un nuevo motor de crecimiento. Datos de la Aduana de China muestran que en 2024 el volumen total de exportación de arándanos alcanzó las 2.592 toneladas, lo que representó un aumento interanual del 156 %. Esta tendencia se intensificó en 2025: solo en los tres primeros trimestres del año, las exportaciones sumaron 6.098,9 toneladas, con un crecimiento del 162,3 % en comparación con el mismo período del año anterior.

arandanos china 4 El crecimiento histórico de la producción china de arándanos transforma el equilibrio del mercado mundial y obliga a productores y exportadores a adaptarse a un nuevo escenario competitivo.

Los destinos de exportación también se han diversificado de forma notable. A los mercados tradicionales de Hong Kong y Singapur se han sumado Malasia y Rusia, con un desempeño particularmente sólido en Asia. Este avance confirma que los arándanos chinos no solo están ganando volumen, sino también competitividad y reconocimiento en el mercado internacional.

En contraste, las importaciones de arándanos también registraron un aumento significativo, con un crecimiento interanual del 81,6 % en los primeros tres trimestres del año. Casi la totalidad de estas importaciones provienen de Perú y Chile, países que, frente a la competencia directa de los arándanos de Yunnan, han adelantado sus fechas de lanzamiento al mercado chino para mantener su presencia comercial.

Desafíos estructurales y el futuro de la industria

Geng Yaxiong analizó en profundidad las perspectivas de la industria desde los ángulos de la producción y las ventas. Señaló que el calendario de lanzamiento de los arándanos nacionales se ha adelantado progresivamente, permitiendo que los consumidores accedan antes a fruta fresca de producción local. Sin embargo, advirtió que la oferta sigue concentrándose en marzo y abril, meses que representan casi la mitad del suministro anual, generando una fuerte presión sobre los precios, la logística y la cadena de frío.

Ante este escenario, extender el ciclo de suministro se ha convertido en una prioridad estratégica. En particular, el desarrollo del mercado del norte de China, con variedades Highbush disponibles entre mayo y septiembre, representa una oportunidad clave para equilibrar la oferta anual.

El récord de producción también ha puesto en evidencia varios retos estructurales. Entre ellos, Geng destacó las presiones derivadas del rápido crecimiento productivo, los impactos del cambio climático, la falta de estándares unificados de calidad y seguridad alimentaria, y el cultivo de variedades no autorizadas. En un mercado donde los consumidores demandan cada vez más diferenciación en sabor, textura, empaque y escenarios de consumo, las variedades de arándanos se han convertido en un factor central para la construcción de marca.

arandanos-metroflor-scaled Más superficie, mayor producción y exportaciones en alza: el récord de arándanos de China marca una nueva etapa para el sector a nivel global.

En su conclusión, Geng Yaxiong afirmó que la industria china del arándano se encuentra en una fase decisiva. El récord alcanzado es un hito relevante, pero también un llamado a la cooperación. Solo mediante la colaboración de todos los actores, el respeto a la propiedad intelectual y la mejora continua de estándares, China podrá consolidar su liderazgo y dar un salto cualitativo en el valor y la sostenibilidad de su industria del arándano.

Fuente: Produce Report con aportes de Redacción +P.