India revoluciona el mercado global de vino: predicciones para 2035

Durante décadas, la industria de las bebidas alcohólicas operó con una certeza casi inquebrantable: más personas en el mundo significaba más consumo. Ese axioma, que sostuvo imperios corporativos y miles de bodegas, viñedos y destilerías, enfrenta hoy su mayor desafío. Según la primera previsión a diez años de IWSR , la empresa de estudios de mercado más influyente del sector, e l consumo mundial de alcohol no dejará de caer hasta después de 2031 , y en 2035 los volúmenes globales todavía se ubicarán un 1% por debajo de los registros actuales.

La paradoja es notable. Para ese mismo año, el planeta contará con un 9% más de bebedores en edad legal que hoy. Más personas con derecho a consumir alcohol, pero menos alcohol consumido. El dato resume, con precisión quirúrgica, la magnitud de la transformación cultural que recorre el mundo.

Una generación que eligió otra cosa

El análisis de IWSR abarca 160 mercados y apunta a un conjunto de factores que, combinados, ejercen una presión sin precedentes sobre la demanda. El aumento del costo de vida golpeó primero el bolsillo de los consumidores. Luego llegaron los cambios en los hábitos, impulsados por una generación más atenta a la salud y al bienestar. Y, más recientemente, un actor inesperado irrumpió en la ecuación: los medicamentos para adelgazar, que modifican el apetito y, con él, el deseo de beber.

El impacto se traduce en números concretos sobre la mesa de cada hogar. Se estima que el consumo anual per cápita de alcohol puro descenderá el equivalente a dos botellas de licor o una caja de vino por persona al año para 2035. Una cifra que, proyectada sobre miles de millones de personas, representa una contracción histórica del mercado.

Marten Lodewijks, presidente y director general de IWSR, no buscó eufemismos al describir el escenario. "Los cambios en los gustos de los consumidores suponen un gran reto", afirmó, y advirtió que las empresas deben adaptarse en lugar de "confiar en los éxitos del pasado". La advertencia no es menor: la resaca pospandémica ya dejó sus marcas en los balances de los gigantes del sector. Las ventas de Diageo, propietaria del whisky Johnnie Walker, y de Anheuser-Busch InBev, dueña de Corona y Stella Artois, llevan en contracción desde 2023. Las valoraciones bursátiles de ambas compañías acumulan caídas significativas.

Los mercados tradicionales ceden terreno

El mapa del consumo global se redibuja con velocidad. Los mercados que durante el siglo XX dominaron la industria muestran señales de fatiga estructural. China y Estados Unidos, los dos mayores consumidores del planeta, proyectan caídas superiores al 18% en el consumo de alcohol para 2035.

La tendencia se replica en economías maduras como Alemania, Japón y Reino Unido, donde el envejecimiento poblacional y las nuevas actitudes frente al alcohol confluyen en una misma dirección descendente.

image Más personas con derecho a consumir alcohol, pero menos alcohol consumido.

Para el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas, el pronóstico es claro: todas perderán volumen en la próxima década. Su lugar lo ocuparán, en parte, nuevos formatos como los cócteles en lata, que capturan la preferencia de consumidores más jóvenes que buscan conveniencia y moderación en simultáneo.

India, el gigante que cambia todo

Mientras los mercados tradicionales retroceden, el verdadero protagonista del próximo capítulo de la industria habla hindi. India avanza con una fuerza demográfica y económica que ningún otro mercado puede replicar. Las previsiones de IWSR indican que el país registrará un crecimiento del 38% en su consumo de alcohol durante los próximos diez años, suficiente para desplazar a Estados Unidos del segundo puesto del ránking mundial y ocupar ese lugar para 2032, solo por detrás de China.

El dato reordena décadas de liderazgo norteamericano e inaugura una nueva geografía del consumo. Junto a India, otros mercados emergentes consolidan su ascenso: Vietnam crecerá un 15%, Colombia un 26% y México un 13%. Son economías con poblaciones jóvenes, clases medias en expansión y culturas donde el consumo social de alcohol aún conserva un lugar central.

Un desafío también para el vino

Para la industria vitivinícola, el panorama exige una lectura atenta. El vino figura entre las categorías con mayor exposición a la contracción, en especial en sus mercados históricos europeos y norteamericanos. La combinación de consumidores que moderan su ingesta y la competencia de nuevos formatos de bebidas plantea preguntas sobre la capacidad del sector para reinventarse.

La oportunidad, sin embargo, existe. Los mercados emergentes identificados por IWSR representan territorios donde la cultura vinícola todavía tiene espacio para crecer. Acercar el vino a consumidores de India, Colombia o Vietnam requiere estrategias de comunicación, precio y formato distintas a las que funcionaron en Europa o California. No es una tarea sencilla, pero es, quizás, la más urgente.

El mundo beberá menos. Eso ya no es una hipótesis: es una proyección respaldada por datos de 160 mercados y el análisis de una década. La pregunta que queda abierta para bodegas, distribuidores y marcas es si serán capaces de encontrar su lugar en un mapa que, a todas luces, ya cambió.

FUENTE: IWSR, Reuters con aportes de Redacción +P.