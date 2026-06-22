Vinos oceánicos en Argentina: de la cava submarina patagónica a la mesa bonaerense

El concepto de vino oceánico dejó de ser un fenómeno exclusivo de la Patagonia. A los proyectos de Chubut y Río Negro, donde la cercanía del mar define el carácter de los viñedos, se sumó este año una nueva escala en el sudeste bonaerense: la apertura de Atlántica , el restaurante de Bodega Gamboa en General Madariaga.

El recorrido completo, de oeste a este y de norte a sur, dibuja un mapa donde el mar funciona como un actor activo de la enología argentina, tanto en el viñedo como en la copa y en el plato.

image El restaurante Atlántica funciona en el corazón del viñedo de Bodega Gamboa, en Madariaga.

Los océanos moldean los vinos

En el valle de Trevelin, provincia de Chubut, la bodega Casa Yagüe elabora sus vinos a solo 100 kilómetros del océano Pacífico. Los vientos del oeste cargan los viñedos de salinidad y generan una amplitud térmica de más de 30 grados entre el día y la noche, con valores que oscilan entre 0 y 30 grados centígrados e incluso heladas en pleno verano.

Esa combinación produce Chardonnay y Sauvignon Blanc de baja graduación alcohólica, entre 11,5 y 12 grados, con acidez natural, frescura y marcada mineralidad. El INTI reconoció estas particularidades y otorgó a Trevelin una protección legal por sus características diferenciales de origen.

Más al norte, sobre la costa rionegrina, en San Javier, a 30 kilómetros de Viedma, la bodega Wapisa lleva la influencia oceánica a un extremo literal. Desde 2019, sumerge parte de su producción en jaulas de acero inoxidable ubicadas en el Golfo San Matías, cerca de Las Grutas. Allí, la oscuridad, la presión constante y la temperatura estable aceleran la evolución del vino: lo que una cava tradicional logra en cinco años, el mar lo consigue en ocho a quince meses.

El proyecto, llamado Wapisa Underwater, convirtió a la bodega en la primera de Sudamérica en aplicar esta técnica, ya conocida en Croacia y Francia, y hoy comercializa cada añada limitada a un valor aproximado de 300 dólares por botella.

image Los viñedos de Casa Yagüe, en Trevelin, Chubut, a 100 kilómetros del océano Pacífico.

La nueva escala bonaerense

A mediados de junio de 2026, Bodega Gamboa inauguró Atlántica en el corazón de su viñedo de General Madariaga, sudeste de la provincia de Buenos Aires. La apertura completa un ecosistema de propuestas que la bodega viene desarrollando en ese enclave, donde ya funcionan visitas guiadas, degustaciones y recorridos entre las vides. El nombre del restaurante condensa el espíritu del proyecto: la cultura del vino propia de la casa, combinada con la influencia oceánica que define a esta región cercana al mar.

Rodeada de viñedos, lagunas y paisajes típicos de la llanura bonaerense, Atlántica propone una cocina de kilómetro cero, estacional y vinculada con su entorno inmediato. El campo y el mar conviven a pocos kilómetros de distancia, y esa proximidad se traduce en cada plato, con ingredientes frescos de origen local trabajados con técnica y sensibilidad.

Wapisa3.jpg Las jaulas de acero inoxidable resguardan las botellas de Wapisa en el Golfo San Matías, Río Negro.

Una identidad que crece de costa a costa

Entre el viento del Pacífico que recorre Trevelin, las profundidades del Golfo San Matías y los nuevos platos de Atlántica frente al Atlántico bonaerense, el vino argentino encuentra en el océano un punto de referencia común. Algunas fuentes del sector mencionan, además, un programa provincial en Río Negro que sumaría a más de 20 bodegas a la crianza submarina, entre ellas Humberto Canale, Videla Dorna y Miras, con una primera extracción conjunta de 800 botellas.

Ese dato circula en medios especializados pero aún no cuenta con confirmación oficial, por lo que conviene tomarlo con reserva. Lo que sí queda claro es que la identidad oceánica del vino argentino ya no se limita a la Patagonia, sino que recorre buena parte del litoral atlántico y pacífico del país.

FUENTE: Redacción +P