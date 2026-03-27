Obras para mejorar el riego en Picún Leufú serían insuficientes

Obra en Picún Leufú: Adjudican proyecto por más de 1.476 millones para el sistema La Picasita.

Transcurridos siete meses desde el llamado a licitación, y luego de las protestas de los productores frente a la municipalidad, la provincia de Neuquén adjudicó la obra para mejorar el sistema de riego “ La Picasita ” que abastece a unas 2.300 hectáreas y a 300 productores en Picún Leufú . La obra tiene como fin solucionar un viejo problema de ese sistema, como es el arrastre de sedimentos desde la boca toma del río Limay , lo que obturaba ductos y arruinaba las bombas.

La obra tiene un plazo de ejecución de 300 días, por lo tanto su culminación debería registrarse –si no hay contratiempos- a mediados de enero del año próximo, luego del inicio de la temporada habitual de riego. La adjudicación se hizo mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa. La empresa MAPIVIAL Equipos SRL llevará adelante el proyecto por un monto de 1.476.672.118 pesos y con un plazo de ejecución de 300 días corridos.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 08.25.21 Sedimentación: El nuevo ducto de hormigón busca evitar que la arena del Limay dañe las bombas.

Según la información que difundió el gobierno, el proyecto contempla la construcción de un sistema de sedimentación que incluirá una estructura de derivación del caudal, regulada por compuertas, un conducto soterrado de hormigón armado y una cámara de sedimentación”.

Todo con el propósito de entrampar la arena, pero “además, se reacondicionará la cámara de carga de la estación de bombeo para independizarla del canal principal y se ejecutará un sistema de desagüe para la limpieza de lodos”.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 08.25.37 (1) Infraestructura crítica: El sistema actual solo permite operar dos de las cuatro bombas necesarias.

Nada se dice sobre ampliar la capacidad del sistema, que fue una demanda puntual de los regantes, quienes hace años vienen advirtiendo que, de las cuatro bombas necesarias para garantizar un caudal de riego eficiente, el sistema solo permite la operación simultánea de dos, debido a la falta de un segundo caño impulsor.

Por este motivo, explicaron, los turnos de riego resultan muy espaciados, porque pueden llegar a las tres o cuatro semanas, lo que afecta el normal desarrollo de la horticultura y los forrajes.

Picun Leufu-agua - tierras (6) Productores, como Suárez, en alerta: Advierten que la obra civil no contempla ampliar el caudal de riego.

Pablo Suárez, presidente de la comisión local de riego, en agosto del año pasado explicó a +P que el sistema está incompleto y las bombas, con 27 años de uso, se encuentran prácticamente amortizadas. “El año pasado tuvimos serios problemas para bombear. El proyecto de La Picasita contemplaba tres etapas, pero solo se cumplió la primera. Quedaron pendientes una segunda sala de máquinas y la ampliación del caudal, que permitiría aumentar la superficie cultivable. Nunca se hicieron”, lamentó el dirigente.

El proyecto del canal La Picacita –de menor escala de la versión original denominada La Picaza- demoró 40 años en realizarse. Se inauguró en 1998, con un costo de construcción de ocho millones de dólares como parte del programa Neuquén 2020 del gobierno de Felipe Sapag.

Fuente: Redaccción +P