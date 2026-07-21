Súper Niño 2026-2027: El desafío crítico para la seguridad alimentaria en Latinoamérica

El evento climático que aflora en el horizonte del ciclo 2026-2027 no constituye un episodio convencional. Según el informe Análisis PIN elaborado por Miguel Giacinti , una onda de Kelvin cálida en el Pacífico central anticipa la llegada de un Súper Niño de magnitudes históricas. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) sitúa en un 82% la probabilidad de emergencia entre mayo y julio, elevando la certeza al 96% para el periodo comprendido entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Este fenómeno supera en intensidad al reciente episodio de 2023-2024 y se perfila como el evento más fuerte de los últimos 140 años .

La repercusión en la producción agrícola latinoamericana presenta un escenario de contrastes profundos. El análisis destaca que los análogos históricos de 1997-98 y 2015-16 sirven como guías fundamentales para entender la dinámica actual. En la región pampeana, que integra a Argentina y el sur de Brasil , los episodios fuertes de El Niño favorecen los cultivos de soja y maíz gracias al incremento sostenido de las precipitaciones. Como precedente inmediato, durante el ciclo 2023/24, la producción agrícola argentina alcanzó las 130 millones de toneladas , volumen que representó un incremento del 39,1% respecto al ciclo previo.

Factor determinante en los rendimientos

Sin embargo, Giacinti advierte que la abundancia de agua no asegura resultados uniformes en todas las latitudes. El informe sostiene de manera textual que “el factor decisivo no es la lluvia total, sino el timing”. La distribución de las precipitaciones durante el ciclo biológico de cada cultivo determina el éxito final de la campaña. Una deficiencia hídrica en momentos críticos retrasa la siembra y compromete la segunda ventana de cosecha del maíz.

En Argentina, las experiencias previas demuestran que el calor extremo y la ausencia de lluvias en fases críticas degradan la calidad de la soja, lo que sirve como un recordatorio de que un “año Niño no garantiza cosecha récord”.

La producción de granos en Brasil sufrió una caída del 4,2% ante las anomalías climáticas.

El caso brasileño ilustra la complejidad geográfica de este fenómeno. Mientras el sur del país percibe beneficios hídricos, el Centro-Oeste, núcleo de la producción nacional de granos, enfrenta riesgos de sequía y lluvias irregulares. Esta divergencia sectorial genera ganadores y perdedores claros dentro del mercado agroindustrial. Empresas con exposición al nordeste brasileño enfrentan un panorama desafiante, mientras otras firmas capitalizan mejores precios internacionales. Pese a la narrativa de bonanza, Brasil registró en el ciclo anterior una cosecha de 306,4 millones de toneladas, cifra que marcó una caída del 4,2% debido a los efectos climáticos.

Riesgos para la seguridad alimentaria

La vulnerabilidad se extiende más allá de los granos básicos. El documento subraya la incertidumbre para commodities como el azúcar, los cereales, el aceite de palma y los cítricos. El sector cafetalero en Brasil enfrenta un riesgo particular, ya que El Niño altera las temperaturas y el régimen pluvial durante la ventana crítica de floración entre noviembre y diciembre.

Esta inestabilidad climática ocurre sobre una base ya alterada por el calentamiento global, con proyecciones que indican que el bienio 2026-2027 superará los récords de temperatura de 2024, los más altos desde que existen registros instrumentales.

El impacto social de estas alteraciones climáticas resulta preocupante en una región donde el hambre afecta a 43,2 millones de personas. La seguridad alimentaria enfrenta una amenaza directa por la volatilidad de precios y la posible escasez de suministros básicos. Giacinti remarca que el traslado de estos efectos a la inflación ocurre de forma lenta, pues depende estrictamente de los ciclos agrícolas naturales. La gestión anticipada de contratos y el diseño de planes de contingencia resultan vitales para mitigar el riesgo sistémico ante un evento anunciado con meses de anticipación.

FUENTE: Redacción +P