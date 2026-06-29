El Niño alivia inflación alimentaria en Brasil y Argentina

El fenómeno de El Niño , caracterizado por el calentamiento periódico de las temperaturas de la superficie del océano Pacífico, altera patrones meteorológicos globales. Este evento genera sequías en algunas regiones productoras y lluvias más intensas en otras. Según un informe de Oxford Economics difundido en estos días, Argentina y Brasil emerge como la región menos vulnerable entre 20 mercados emergentes analizados.

América del Sur se posiciona como una región menos expuesta a la inflación alimentaria derivada de este fenómeno climático. Las condiciones más favorables podrían beneficiar la producción de maíz y soja , dos cultivos estratégicos para ambas economías.

Riesgos y oportunidades en la región

Oxford Economics señala que el principal riesgo para América Latina no consiste en una escasez amplia de granos, sino en repuntes de corta duración en los precios de los alimentos frescos. Las lluvias intensas favorecen la producción de granos en partes de Brasil y Argentina. Sin embargo, las inundaciones pueden alterar el suministro de verduras, tubérculos, frutas y pescado.

Perú resulta particularmente expuesto debido a una actividad pesquera más débil durante el evento. Estas oscilaciones de precios suelen ser bruscas pero temporales. Los bancos centrales generalmente las interpretan como desviaciones transitorias en lugar de riesgos inflacionarios persistentes.

En el caso de Argentina y Brasil, las proyecciones indican condiciones más propicias para el desarrollo de maíz y soja. Las precipitaciones adicionales en zonas clave pueden mejorar los rendimientos y fortalecer la oferta exportadora. Este escenario contrasta con regiones más vulnerables que enfrentan sequías prolongadas y reducción en la producción de granos básicos.

La menor exposición a inflación alimentaria representa un alivio para las economías de estos países. Precios estables en alimentos básicos contribuyen a controlar la inflación general y brindan mayor previsibilidad a productores y consumidores. Oxford Economics enfatiza que América del Sur, en conjunto, figura como la región con menor vulnerabilidad frente a los impactos climáticos de El Niño.

Implicaciones para los mercados

El análisis de Oxford Economics abarca 20 mercados emergentes y posiciona a Sudamérica en una situación ventajosa. Mientras otras regiones sufren disrupciones severas en cadenas de suministro, Brasil y Argentina pueden capitalizar mejores condiciones para cultivos clave. Esta ventaja fortalece su rol como proveedores globales de alimentos y genera oportunidades de exportación en un contexto de volatilidad internacional.

Los repuntes temporales en precios de alimentos frescos requieren atención, especialmente en productos perecederos afectados por inundaciones. No obstante, la resiliencia del sector granario compensa estos efectos puntuales y mantiene estabilidad en la canasta básica.

El informe de Oxford Economics ofrece una visión optimista para Brasil y Argentina en medio de la variabilidad climática. Aunque El Niño implica desafíos en otros sectores, como pesca y horticultura, los beneficios para la producción de granos predominan en la región.

Especialistas recomiendan mantener vigilancia sobre la evolución del fenómeno y ajustar planes productivos según actualizaciones meteorológicas. La diversificación productiva y el uso eficiente de recursos hídricos fortalecen la resiliencia ante futuros eventos climáticos.

FUENTE: Reuters con aportes de Redacción +P