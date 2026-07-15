La mejor campaña en años: La soja argentina alcanza 49,7 millones de toneladas

Las precipitaciones continuas desde finales del verano hasta mayo fueron determinantes para la recuperación de los lotes de soja en todo el país.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación dio a conocer los datos definitivos de la campaña de soja 2025/2026. La producción total alcanzó 49.700.000 toneladas , posicionándose como la segunda mejor campaña de los últimos cinco años. Esta cifra refleja la resiliencia del cultivo y la capacidad de recuperación del sector ante condiciones climáticas desafiantes.

El rinde promedio superó los 3.000 kg/ha , superando los registros de las seis campañas anteriores. Este valor se ubica por encima del promedio de los últimos diez años en la mayoría de las provincias productoras. La superficie total sembrada alcanzó 16,3 millones de hectáreas , manteniendo niveles estables respecto a ciclos previos.

Las precipitaciones que se registraron de forma continua y abundante desde finales del verano hasta mayo resultaron clave. Estos aportes hídricos permitieron la recuperación del cultivo, que había enfrentado altas temperaturas y déficit hídrico durante etapas críticas de desarrollo. Aunque muchos lotes de soja de primera sufrieron impactos, la excelente performance de las sojas de segunda compensó las pérdidas y elevó el promedio general.

Desafíos durante la cosecha y calidad del grano

El inicio de la cosecha se demoró por coincidir con un período de lluvias intensas que afectaron las condiciones de piso en los lotes. Sin embargo, esta situación no generó pérdidas significativas de material ni inaccesibilidad relevante en los campos. La calidad del grano cosechado se mantuvo en niveles óptimos, sin deterioros mayores atribuibles al clima.

Especialistas del sector destacan que la campaña 2025/2026 se consolida como excelente en términos productivos. Los rendimientos por provincia superaron consistentemente los promedios históricos de la última década, lo que refuerza la posición de Argentina como uno de los principales proveedores globales de soja y derivados.

Implicancias para el sector y perspectivas

Para el complejo agroindustrial, estos resultados representan un alivio económico tras campañas previas más complicadas. La elevada producción impacta positivamente en la generación de divisas, la actividad en puertos y la cadena de valor asociada al procesamiento de la oleaginosa.

El dato de 49,7 millones de toneladas confirma la tendencia de recuperación del cultivo en el país. Factores como la adopción de tecnologías, el manejo agronómico preciso y la resiliencia varietal jugaron un rol fundamental para superar los desafíos iniciales de calor y sequía.

La Dirección Nacional de Agricultura subraya que esta campaña demuestra la capacidad adaptativa del productor argentino. A pesar de los condicionantes climáticos tempranos, la combinación de lluvias oportunas y el buen comportamiento de las siembras tardías permitió alcanzar volúmenes que posicionan a la 25/26 como referencia para futuros ciclos.

En un contexto de mercados internacionales volátiles, una producción de esta magnitud fortalece la competitividad del sector. Analistas esperan que estos números impulsen la inversión en infraestructura y tecnología para sostener y mejorar los rindes en campañas venideras.

La campaña de soja 2025/2026 cierra con optimismo. Los 49,7 millones de toneladas y los rindes superiores a 3.000 kg/ha validan las estrategias de manejo implementadas y abren puertas a un futuro productivo más estable para uno de los pilares de la economía argentina.

FUENTE: Redacción +P