USDA elevó a 50 millones de toneladas la cosecha de soja argentina 2025/26

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) actualizó este jueves sus estimaciones de producción para el ciclo 2025/26 de Argentina, elevando tanto la cosecha de soja como la de maíz en su informe mensual de oferta y demanda mundial de granos (WASDE).

Según el nuevo reporte, la cosecha de soja argentina se proyecta en 50 millones de toneladas , dos millones por encima de la estimación de mayo, que había sido de 48 millones. Para el maíz , la cifra trepó a 61 millones de toneladas , frente a los 59 millones previstos el mes anterior.

Respecto al trigo de la campaña 2026/27, el USDA mantuvo sin modificaciones su pronóstico de producción en 21 millones de toneladas, en línea con lo informado previamente.

La revisión de junio no es un hecho aislado, sino que confirma una tendencia de ajustes al alza que viene desde fines del año pasado. En setiembre de 2025, el USDA ubicaba la soja argentina del ciclo 2025/26 en 48,5 millones de toneladas y el maíz en 53 millones. Hacia mayo de 2026, esos números ya habían subido a 48 y 59 millones respectivamente, y ahora alcanzan los 50 y 61 millones de toneladas.

Contexto regional: Brasil y el mercado mundial

El informe también incluyó actualizaciones para Brasil, principal competidor regional de Argentina. La cosecha de soja brasileña se mantuvo sin cambios en 180 millones de toneladas, mientras que la producción de maíz fue revisada al alza, con proyecciones que van de 138 a 140,46 millones de toneladas según distintas fuentes consultadas por el mercado.

A nivel global, el aumento en las existencias finales de maíz, que el USDA llevó a 281,22 millones de toneladas, contribuyó a presionar los precios del cereal hacia mínimos de ocho meses.

Impacto en los precios internacionales

La mayor oferta proyectada repercutió de inmediato en Chicago. La posición julio de la soja cerró en 409,69 dólares por tonelada, su valor más bajo desde el 5 de febrero, en un escenario marcado por el buen clima en Estados Unidos, la abundante oferta mundial y la incertidumbre sobre la demanda china.

Para los analistas, el reporte no trajo grandes sorpresas. Ariel Tejera Grassi, analista de Grassi SA, señaló que las proyecciones estuvieron muy en línea con lo esperado por el mercado, con apenas alguna sorpresa menor de tono bajista, calificando al informe en general como neutral.

Con estos números, Argentina consolida su posición como un actor central en el abastecimiento mundial de granos, en un contexto donde la atención del mercado pasará ahora a la evolución climática de los próximos meses y su impacto sobre las proyecciones de la campaña 2026/27.

FUENTE: Reuters con aportes de Redacción +P