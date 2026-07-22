La importación de carne brasileña a la Argentina se disparó 122% en un año

El país escaló diez posiciones entre los principales destinos de exportación de Brasil, en un contexto de caída de la faena y menor producción de carne vacuna en el mercado interno.

Las exportaciones de carne vacuna de Brasil continúan mostrando un sólido desempeño en los mercados internacionales y, dentro de ese escenario, la Argentina se consolida como uno de los destinos de mayor crecimiento. Durante el primer semestre de 2026, las compras argentinas de carne brasileña más que se duplicaron en volumen y crecieron más de un 160% en valor, en un contexto marcado por la menor oferta ganadera local y una creciente diferencia de precios entre ambos mercados.

Los datos surgen de un informe de la Asociación Brasileña de Frigoríficos (Abrafrigo) , que indicó que Brasil exportó durante los primeros seis meses del año poco más de 1,8 millones de toneladas de carne vacuna, un volumen que representa un incremento interanual del 7%. En términos de facturación, las ventas externas estuvieron cerca de los 10.000 millones de dólares, un 33% por encima del mismo período de 2025, reflejando una mejora sostenida en los precios internacionales de la carne.

China continúa siendo el principal destino de las exportaciones brasileñas. Entre enero y junio adquirió 774.600 toneladas, un crecimiento del 22% respecto del año anterior. En valores, las ventas al gigante asiático superaron los 4.800 millones de dólares, con un incremento interanual del 50%, consolidando su liderazgo como principal comprador de carne vacuna brasileña.

Sin embargo, uno de los datos más destacados del informe es el fuerte avance de la Argentina como mercado importador. Mientras que durante el primer semestre de 2025 el país había comprado a Brasil poco más de 6.200 toneladas por un valor cercano a los 23 millones de dólares, en igual período de 2026 las importaciones alcanzaron las 13.700 toneladas, con una facturación superior a los 60 millones de dólares.

Esto implica un crecimiento del 122% en volumen y del 162% en valor, cifras que permitieron a la Argentina escalar diez posiciones dentro del ranking de destinos de exportación de carne brasileña. En apenas un año pasó del puesto 29 al 19 entre los principales mercados compradores, ingresando por primera vez al grupo de los 20 destinos más importantes para la industria frigorífica brasileña.

Aun así, el peso de la Argentina dentro del negocio exportador de Brasil continúa siendo reducido. Las 13.700 toneladas enviadas representan apenas el 0,8% del total de las exportaciones brasileñas de carne vacuna durante el semestre. No obstante, el crecimiento evidencia un renovado interés de los exportadores brasileños por abastecer al mercado argentino, impulsados por las condiciones que presenta actualmente la oferta doméstica.

Menor producción local y oportunidades para Brasil

El incremento de las importaciones ocurre en un contexto de menor disponibilidad de carne vacuna en la Argentina. La producción continúa mostrando señales de retroceso como consecuencia de una caída en la faena, vinculada principalmente al proceso de retención de hacienda que se observa en los establecimientos ganaderos.

Las proyecciones para este año indican que alrededor de 1,5 millones de cabezas menos ingresarán a los frigoríficos respecto del año anterior. Si bien el peso promedio de los animales enviados a faena aumentó, esa mejora no alcanza para compensar la reducción en la cantidad de bovinos procesados, provocando una menor oferta de carne en el mercado interno.

Este escenario abrió una oportunidad para la carne brasileña, que encuentra espacio para complementar la oferta local. No obstante, el impacto sobre el abastecimiento total del mercado argentino sigue siendo limitado. Durante el primer semestre, el consumo interno superó el millón de toneladas de carne vacuna, por lo que las importaciones provenientes de Brasil representan alrededor del 1,3% del total consumido en el país.

Qué tipo de carne ingresa al mercado argentino

El mayor crecimiento se registró en la carne deshuesada congelada, que continúa siendo el principal producto exportado desde Brasil hacia la Argentina. Los envíos pasaron de 5.768 toneladas durante la primera mitad de 2025 a 11.136 toneladas en el mismo período de 2026, lo que representa un incremento del 93% en volumen. En términos de valor, la facturación aumentó un 116%.

La menor disponibilidad de hacienda en la Argentina abrió una oportunidad para los frigoríficos brasileños, que duplicaron sus ventas al país durante el primer semestre de 2026.

Aún más significativo fue el comportamiento de la carne deshuesada fresca o refrigerada. En este segmento las exportaciones crecieron desde apenas 278 toneladas en el primer semestre de 2025 hasta 2.222 toneladas en igual período de este año, una expansión cercana al 700%, reflejando una mayor presencia de cortes brasileños en el mercado argentino.

Uno de los factores que explica este fenómeno es la diferencia de precios. Diversos cortes provenientes de Brasil se comercializan hasta un 25% por debajo de los valores de productos equivalentes de origen nacional, lo que mejora su competitividad tanto para la industria como para algunos segmentos del comercio minorista.

La caída de la faena profundiza el cambio del mercado

El crecimiento de las importaciones coincide además con una menor actividad de la industria frigorífica argentina. El Consorcio ABC, que reúne a los principales frigoríficos exportadores del país, informó que durante el primer semestre de 2026 la faena registró una caída del 8,9% respecto del mismo período del año anterior.

La combinación de una menor oferta ganadera, un proceso de retención de hacienda y precios competitivos de la carne brasileña explica buena parte del avance de las importaciones. Aunque todavía representan una porción marginal del consumo nacional, la tendencia muestra un cambio relevante en la dinámica del mercado regional y posiciona a la Argentina como un destino cada vez más importante para las exportaciones de carne vacuna de Brasil.

FUENTE: Abrafrigo, LPO y aportes de Redacción +P.