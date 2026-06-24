Hito en el campo argentino: los bovinos llegan al mayor peso de faena desde 1990

Según datos oficiales, en mayo se registró el mayor peso de faena desde 1990, con un crecimiento sostenido en la producción de carne por animal.

El sector ganadero argentino atraviesa un momento de consolidación que, lentamente, comienza a reflejarse en indicadores productivos concretos. En un contexto marcado por una mayor previsibilidad económica y mejores condiciones relativas para la planificación, la actividad muestra avances en eficiencia, particularmente en el aprovechamiento del potencial de los animales. Uno de los datos más relevantes de este proceso es el aumento del peso promedio de faena, que en mayo alcanzó un récord histórico.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), el peso promedio de la res bovina en mayo se ubicó en 240 kilogramos por animal. Se trata del registro mensual más elevado al menos desde 1990, lo que marca un hito en la evolución reciente de la ganadería argentina. Según el organismo, este resultado “refleja un avance significativo en términos de eficiencia productiva y aprovechamiento del potencial de crecimiento de los animales”.

La tendencia no se limita a un mes aislado. Durante los primeros cinco meses de 2026, el peso promedio de la res bovina fue de 236 kilogramos, lo que representa un incremento de 6 kilos respecto del mismo período de 2025. En la comparación interanual, mayo también mostró una mejora de 8 kilogramos por res frente al mismo mes del año anterior. Estos números consolidan una trayectoria ascendente que viene observándose desde fines de 2025 y que empieza a interpretarse como un cambio estructural en la forma de producir carne en el país.

Más kilos por animal: los factores detrás del salto productivo

El aumento del peso de faena es un indicador clave en la cadena bovina, ya que implica una mayor producción de carne sin necesidad de incrementar proporcionalmente el número de animales faenados. En otras palabras, se trata de una mejora en la productividad por cabeza, un factor central para la competitividad del sector.

Según el análisis de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, detrás de este comportamiento se combinan varios factores productivos y económicos. En primer lugar, la relación favorable entre el costo de la alimentación y el valor del kilo en pie ha generado incentivos para extender los ciclos de engorde. Esto significa que los productores encuentran más rentable mantener a los animales más tiempo en producción para lograr mayor peso final.

En paralelo, se observa un alargamiento de la etapa de recría, una fase intermedia en la que el animal gana kilos de manera más eficiente antes de ingresar al engorde intensivo. Este ajuste técnico permite mejorar la conversión de alimento en carne y optimizar los costos por kilo producido.

ganaderia mercado de cañuelas HYz8JpFF__2000x1500__1 Un informe oficial confirmó que los bovinos están llegando a su mayor peso de faena en décadas, impulsados por mejores condiciones productivas y económicas.

Otro elemento relevante es el alto nivel de ocupación en los corrales de engorde, que se encuentran en niveles récord. Esta situación refleja tanto la disponibilidad de animales en proceso de terminación como la decisión del sector de agregar peso antes de la comercialización. La estrategia, en términos generales, apunta a maximizar el valor por animal en un contexto de mejores condiciones relativas del mercado.

Un contexto macroeconómico que impulsa la inversión ganadera

Más allá de las variables estrictamente productivas, desde el Gobierno nacional destacan que estos resultados se inscriben en un escenario macroeconómico más estable en comparación con años anteriores. La mayor previsibilidad en las reglas económicas y la posibilidad de proyectar con mayor claridad los ciclos de inversión son factores que, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, resultan fundamentales para una actividad de largo plazo como la ganadería, donde los procesos productivos pueden extenderse durante varios años.

“La estabilidad de las variables económicas y una mejor capacidad para proyectar inversiones y ciclos productivos favorecen decisiones de largo plazo”, señalaron desde el organismo, subrayando que este tipo de condiciones es clave para sostener un sendero de crecimiento sostenido en el sector.

En este marco, el denominado “boom ganadero” comienza a dejar de ser solo una percepción o expectativa para transformarse en indicadores concretos. El aumento del peso de faena no solo implica más carne producida por animal, sino también una señal de maduración del sistema productivo, que busca mayor eficiencia, tecnificación y aprovechamiento de cada etapa del ciclo ganadero.

Si la tendencia se consolida en los próximos meses, el sector podría enfrentar una etapa de expansión basada no tanto en la cantidad de animales, sino en la productividad individual, un cambio estructural que podría redefinir la competitividad de la ganadería en Argentina en el mediano plazo.

FUENTE: SAGyP con aportes de Redacción +P.