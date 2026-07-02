Liquidación récord mensual de US$ 3.007 millones: ¿Logrará el agro revertir la caída anual?

La dinámica del comercio exterior argentino mostró señales de aceleración durante el último mes. Según los datos oficiales suministrados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) , las empresas del sector liquidaron una suma total de US$ 3.007 millones de dólares en junio de 2026. Esta cifra representó un incremento significativo en la actividad financiera del complejo agroexportador si se compara con los registros del mes inmediato anterior.

El desempeño de junio marcó un crecimiento del 12% respecto a mayo de 2026 . Este ascenso mensual indicó una mayor fluidez en la comercialización de granos y subproductos, factores fundamentales para el ingreso de moneda extranjera al país.

Las entidades gremiales empresarias, que agrupan a las principales compañías del rubro oleaginoso y cerealero, destacaron que este volumen de capital provino directamente de las operaciones de exportación realizadas durante los treinta días del mes.

Desafíos estructurales

A pesar del optimismo que generó el crecimiento mensual, las estadísticas comparativas revelaron una realidad compleja para el sector primario y su industria procesadora. El informe técnico señaló una variación interanual negativa del 18% en comparación con junio de 2025. Esta brecha evidenció que, aunque el ritmo mejoró respecto al mes pasado, la capacidad de generación de divisas todavía se situó por debajo de los niveles alcanzados un año atrás.

La diferencia porcentual interanual subrayó los retos que enfrentó la cadena de valor para igualar los registros históricos recientes. Las empresas liquidaron montos inferiores a los del ejercicio previo, lo cual impactó en la oferta global de dólares dentro del mercado formal. Este escenario demandó un análisis detallado por parte de los actores del mercado, dado que el sector constituye el principal motor de la economía exportadora nacional.

Primer semestre de 2026

Al cerrar el primer semestre del año, el acumulado de 2026 alcanzó la cifra de US$ 13.378 millones de dólares. Este monto comprendió la totalidad de las divisas ingresadas entre los meses de enero y junio. Al realizala comparación con el mismo período de la temporada anterior, se observó un ingreso inferior del 13%.

La tendencia del semestre reflejó una contracción persistente en términos comparativos, a pesar de los picos mensuales como el registrado en junio. El flujo de capitales del complejo agroindustrial mantuvo una trayectoria que requirió monitoreo constante por parte de las autoridades y analistas financieros. El acumulado semestral funcionó como un termómetro de la competitividad y de las condiciones del mercado internacional para los productos de origen argentino.

Protagonismo del complejo oleaginoso cerealero

La relevancia de CIARA y CEC en la estructura económica del país resultó indiscutible según los datos del comunicado. Ambas entidades representaron el 48% de las exportaciones totales de la República Argentina. Esta proporción confirmó que casi la mitad de los bienes que el país envió al exterior surgieron de este sector específico.

La industria aceitera y los exportadores de cereales consolidaron su posición como el eslabón más importante en la provisión de recursos genuinos para el Estado. El sector no solo procesó materias primas, sino que también gestionó la logística y comercialización que permitió el ingreso de los US$ 3.007 millones reportados en junio. El sostenimiento de estos niveles de actividad resultó vital para la estabilidad de la balanza comercial y el fortalecimiento de las reservas internacionales en el corto y mediano plazo.

FUENTE: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) con aportes de Redacción +P.