Confirmado: El campo argentino es el gran motor de crecimiento del país

Agricultura es uno de los rubros que motorizaron el crecimiento de Argentina.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC mostró un incremento interanual de 1,6% en abril de 2026 respecto al mismo mes de 2025. En términos desestacionalizados, el índice cayó -1,5% respecto al mes anterior, mientras que la tendencia-ciclo avanzó +0,3% . El acumulado del año alcanzó +2,1% .

Este resultado destaca el rol clave del sector primario en la economía nacional. Siete de los quince sectores que componen el EMAE aportaron positivamente, con la agricultura , ganadería, caza y silvicultura como principal motor.

El impulso del campo

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró una variación interanual de +10,9%, convirtiéndose en el sector con mayor incidencia positiva en el EMAE (+1,19 puntos porcentuales). Este dinamismo compensó contracciones en otras áreas y elevó el índice general.

En abril 2026, el índice serie original para este sector alcanzó 237,3 (base 2004=100), mostrando una recuperación sostenida respecto a periodos anteriores. La producción del campo continúa como pilar fundamental, aportando 1,19 puntos al crecimiento interanual del 1,6% del EMAE.

Explotación de minas y canteras (+17,1%, incidencia +0,63 pp.) complementó este impulso, pero el foco agropecuario domina el análisis para nichos especializados en producción rural. La suma de estos dos sectores aportó 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual.

En contraste, la Pesca mostró una fuerte contracción interanual de -28,4%, con una incidencia negativa de -0,08 puntos porcentuales. El índice serie original para pesca en abril 2026 fue de 108,8, reflejando dificultades que impactan en economías regionales dependientes de esta actividad.

Esta caída en pesca representa uno de los principales frenos al desempeño general del sector primario, aunque su peso relativo en el EMAE es menor comparado con la agricultura. Otros sectores como Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%) e Industria manufacturera (-2,9%) también restaron dinamismo.

Gemini_Generated_Image_xrl11hxrl11hxrl1 Infografía detallada del Informe Mensual de Actividad Económica (EMAE) de INDEC para abril de 2026, destacando el crecimiento interanual de +1.6% y el rol crucial del sector agropecuario.

Perspectivas para la producción

El acumulado enero-abril 2026 muestra al EMAE en +2,1%. La tendencia-ciclo positiva (+0,3%) sugiere estabilización, con el campo como ancla de la recuperación. Sectores como Electricidad, gas y agua (+6,4%) y Transporte y comunicaciones (+2,0%) también contribuyeron, facilitando la logística rural.

La producción del campo no solo impulsa el EMAE sino que fortalece exportaciones y empleo en regiones productoras. Aunque no se detallan datos específicos de Patagonia en este informe, el sector agropecuario en su conjunto, incluyendo actividades silvícolas y ganaderas, mantiene un rol estratégico en la economía nacional.

Impuestos netos de subsidios (+2,1%) y Intermediación financiera (+4,5%) aportaron adicionalmente, reflejando un contexto macroeconómico que acompaña el repunte agropecuario.

El EMAE de abril 2026 confirma que la producción agropecuaria sigue siendo el motor del crecimiento argentino. Con +10,9% en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el sector primario demuestra resiliencia y capacidad de liderazgo pese a retrocesos puntuales en pesca.

Especialistas en economía rural destacan que este desempeño interanual positivo consolida al campo como pilar ante volatilidades industriales y comerciales. El próximo informe de mayo, previsto para el 22 de julio de 2026, permitirá evaluar la continuidad de esta tendencia.

FUENTE: Redacción +P