Radiografía del INDEC: ¿Hacia dónde avanza el agro de Argentina?
El nuevo informe INDEC muestra datos que definen el presente y futuro del sector agroindustrial en la Argentina. ¿Estamos ante una transformación productiva real?
El sector agropecuario, junto con la pesca y la silvicultura, sustenta gran parte del modelo productivo argentino. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó esta semana un informe exhaustivo que analiza más de 40 indicadores agrupados en 13 ámbitos temáticos. Este documento ofrece una radiografía precisa del desempeño del agro y orienta decisiones estratégicas para productores, técnicos y referentes.
El Valor Agregado Bruto (VAB) del complejo agropecuario-forestal-pesquero muestra una clara concentración en la producción vegetal. Durante 2024, los cultivos agrícolas concentraron el 61,15% del total. La cría de animales ocupó el segundo lugar con 23,46%, seguida por los servicios agrícolas y pecuarios que alcanzaron 7,68%.
La pesca contribuyó con 4,85%, mientras que la silvicultura y extracción de madera representó 2,05%. Los rubros menores cerraron la distribución: construcciones agropecuarias con 0,79% y caza con apenas 0,02%. Esta composición confirma la preeminencia de la producción primaria vegetal como motor económico del sector.
Gestión del suelo y tecnología aplicada
La gestión del suelo revela patrones intensivos de uso de insumos. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2018, los herbicidas trataron el 53,37% de la superficie intervenida, equivalentes a 26.773 miles de hectáreas. Los insecticidas cubrieron 27,58% (13.838 miles de hectáreas) y los fungicidas 17,59%.
En fertilización, los fertilizantes inorgánicos dominaron con 96,9% de la superficie tratada, frente a solo 3,1% de fertilizantes orgánicos. Esta marcada preferencia por insumos químicos refleja la búsqueda de productividad máxima en sistemas extensivos.
Por otro lado, la infraestructura de riego evoluciona hacia una mayor eficiencia. Aunque el riego gravitacional conserva presencia histórica, los sistemas por aspersión y goteo avanzan en distintas provincias, optimizando el uso del recurso hídrico en zonas semiáridas.
Producción de granos y proteína animal
La campaña 2023/24 consolidó el liderazgo de cereales y oleaginosas. Maíz y trigo encabezaron los volúmenes de producción y superficie implantada. Dentro de las oleaginosas, la soja mantuvo su posición dominante, acompañada por girasol, maní y colza.
El sector pecuario mostró robustez en la oferta de proteínas. La carne vacuna lideró la producción, seguida por carne aviar y porcina. La leche bovina sostuvo volúmenes estables para consumo interno y exportación.
En el ámbito pesquero, los desembarques de 2024 se concentraron en peces, crustáceos y moluscos, con diferencias según las jurisdicciones costeras.
El informe del INDEC ratifica la fortaleza estructural del agro argentino, aunque señala desafíos pendientes en sostenibilidad de suelos, diversificación productiva y adopción tecnológica. Los datos actualizados constituyen una herramienta esencial para planificar el futuro del sector que alimenta al país y al mundo.
Fuente: INDEC con aportes de Redacción +P
