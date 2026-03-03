Cierre de la Experimental INTA: un golpe al cinturón hortícola del Gran Buenos Aires

La decisión del INTA pone fin a más de 15 años de investigación aplicada y acompañamiento a la agricultura periurbana que abastece de alimentos frescos al Gran Buenos Aires.

El cierre definitivo de la Estación Experimental AMBA del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) marca un antes y un después en la política de asistencia técnica al cinturón frutihortícola que abastece de alimentos frescos al Área Metropolitana de Buenos Aires. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo del organismo en el marco de un proceso de reorganización interna que, según se informó oficialmente, busca optimizar recursos y redefinir prioridades dentro de la estructura institucional.

La medida implica el fin de más de 15 años de trabajo sostenido en investigación aplicada y extensión rural en el ámbito metropolitano. La Estación Experimental AMBA se había consolidado como una unidad estratégica para el acompañamiento de pequeños y medianos productores urbanos y periurbanos, con especial foco en la agricultura familiar, la promoción de sistemas agroecológicos y la mejora de la productividad en explotaciones de escala reducida.

El alcance del cierre abarca tanto la sede central como la red de agencias territoriales que dependían del programa. Estas oficinas cumplían un rol clave en la transferencia de tecnología y en la capacitación directa a productores del conurbano bonaerense. En una región atravesada por una intensa presión urbana y altos costos productivos, el respaldo técnico estatal resultaba determinante para sostener la competitividad y la continuidad de muchas unidades productivas.

Durante más de una década y media, la Experimental AMBA desarrolló ensayos adaptados a las condiciones locales del área metropolitana, generando conocimiento aplicado a problemáticas específicas de la producción periurbana. Entre sus líneas de trabajo se destacaban el manejo sanitario de cultivos, la incorporación de tecnologías de bajo costo, la mejora genética y la planificación productiva en contextos de limitaciones estructurales.

Además, la unidad articulaba con municipios, cooperativas y organizaciones de productores, promoviendo un enfoque integral que combinaba productividad, sustentabilidad ambiental y arraigo territorial. En zonas donde la expansión inmobiliaria compite con el uso agrícola del suelo, la asistencia técnica también apuntaba a fortalecer la permanencia de las familias productoras y a consolidar circuitos cortos de comercialización.

Centro de abastecimiento clave

El cinturón frutihortícola del Gran Buenos Aires constituye uno de los principales polos de abastecimiento de hortalizas frescas del país. En ese entramado, el acompañamiento técnico del INTA funcionaba como un sostén para productores que, en muchos casos, carecen de acceso a asesoramiento privado. La interrupción de estas actividades abre interrogantes sobre cómo se cubrirá esa demanda de conocimiento en el corto y mediano plazo.

En términos laborales, el cierre impacta en decenas de trabajadores entre investigadores, técnicos y personal administrativo. Desde el organismo se informó que parte del plantel fue reubicado en otras dependencias como parte del proceso de reorganización. Sin embargo, la finalización de las tareas en territorio implica la discontinuidad de líneas de trabajo específicas orientadas a la producción periurbana, un segmento con características diferenciadas respecto de otras regiones agropecuarias.

Distintos actores del sector advierten que la reducción de la presencia territorial puede afectar la transferencia de conocimiento en áreas consideradas estratégicas para el abastecimiento alimentario. Señalan que la horticultura periurbana requiere asistencia constante en manejo sanitario y adaptación tecnológica, especialmente frente a desafíos como el cambio climático, la variabilidad de precios y el aumento de costos.

Por su parte, desde el INTA aseguran que la medida se enmarca en la decisión de una revisión más amplia del aparato estatal vinculado a ciencia y técnica. El argumento oficial sostiene que la reorganización permitirá concentrar esfuerzos y recursos en prioridades definidas a nivel institucional.

Más allá de las explicaciones formales, la desaparición de la Experimental AMBA representa un punto de inflexión en la política de extensión agropecuaria en el conurbano bonaerense. La pregunta que queda abierta es cómo se sostendrán, de ahora en adelante, los servicios de apoyo técnico en uno de los núcleos hortícolas más relevantes del país y qué impacto tendrá esta reconfiguración en la producción de alimentos frescos que llegan diariamente a millones de consumidores del área metropolitana.

