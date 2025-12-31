Argentina rompe récords: 162 Nuevos mercados abiertos para la Agroindustria en 2025

Carne bovina, aviar y frutos secos conquistan Asia y América: hitos sanitarios que impulsan exportaciones con valor agregado.

La agroindustria argentina fortalece su posición global mediante una estrategia agresiva de eliminación de barreras sanitarias y fitosanitarias. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en colaboración con el SENASA y la Cancillería, anuncia el logro de 162 aperturas y reaperturas de mercados para productos agroindustriales durante 2025.

El año registra 86 nuevas aperturas de mercados. Estas permiten ampliar destinos y potenciar la exportación de productos con mayor valor agregado . Entre los avances destacados figuran la habilitación de carne bovina con hueso y menudencias, carne aviar y porcina hacia Filipinas. También frutos secos a China, limones a Chile, carne y menudencias porcinas a Paraguay . Por primera vez, se habilitan mercados para ovas de trucha arcoíris en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

image El pulso agroindustrial: Argentina y su estrategia exportadora de 2025. Fuente: FADA

Estos logros reflejan un trabajo técnico intenso del SENASA, que negocia protocolos sanitarios exigentes para garantizar la inocuidad y calidad de los productos argentinos. La diversificación reduce la dependencia de mercados tradicionales y abre oportunidades en regiones de alto crecimiento como Asia y América Latina.

En paralelo, se concretan 76 reaperturas. El brote de influenza aviar en agosto demanda una agenda diplomática intensa para recuperar 73 mercados afectados. Los principales reabiertos para carne aviar incluyen Brasil, Filipinas, Reino Unido, Sudáfrica y Uruguay. Esta rápida respuesta demuestra la capacidad del equipo sanitario argentino para restaurar la confianza internacional en plazos récord.

image Auditorías internacionales y diplomacia activa: el SENASA fortalece la confianza en la calidad agroindustrial argentina.

Auditorías y fortalecimiento diplomático

El impulso exportador se complementa con 19 visitas de auditorías sanitarias extranjeras. Estas inspecciones amplían mercados y elevan la capacidad exportadora de plantas argentinas en destinos clave como China, Estados Unidos, Indonesia, México, Reino Unido, Brasil y la Unión Europea.

Un hito adicional marca la inauguración de la Consejería Agroindustrial en Vietnam, país que emerge como uno de los principales receptores de exportaciones nacionales. Además, Argentina recibe 22 delegaciones oficiales extranjeras, fomentando intercambios comerciales e inversiones.

Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones agroindustriales alcanzan 105,1 millones de toneladas por un valor de USD 47.458 millones. Esto representa un crecimiento interanual del 12% en volumen y del 9% en valor respecto al mismo período de 2024, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Fuente: Agricultura con aportes de +P