Informe INDEC: la manzana alcanza un precio récord superando a la inflación por cuarto mes

La colocación de manzana en el mercado interno atraviesa un punto de inflexión significativo en los últimos meses del año. Luego de un período prolongado de valores estancados y márgenes ajustados para la cadena productiva, el precio de la fruta mostró una recuperación marcada, impulsada principalmente por una menor oferta disponible en las góndolas y una demanda que se mantuvo relativamente estable. Este nuevo escenario derivó en un fuerte incremento en los precios finales que paga el consumidor, muy por encima del ritmo general de la inflación.

Así lo confirma el reciente informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que refleja con claridad el cambio de tendencia. Durante el mes de noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,5% , mientras que el precio de la manzana aumentó poco más del 19% en ese mismo período. Este comportamiento no fue un hecho aislado: por cuarto mes consecutivo, el valor de la manzana al consumidor final se ubicó claramente por encima del índice de inflación general, recuperándose de valores que venían mostrando una marcada inercia en el mercado interno.

Precios al consumidor: una suba que supera la inflación

De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, la manzana destinada al mercado interno alcanzó en noviembre un precio promedio de 3.444 pesos por kilo. Esta cifra representa un incremento cercano al 19% respecto del valor registrado en octubre, siempre considerando el precio al consumidor. Para el sector, este salto resulta relevante no solo por su magnitud, sino porque marca una recomposición que venía siendo reclamada desde hace tiempo por los distintos eslabones de la cadena productiva.

El análisis de la evolución de los precios en moneda dura refuerza esta lectura. Al observar el valor de la manzana medido en dólares, se aprecia un salto significativo durante noviembre, cuando el precio promedio al consumidor llegó a ubicarse en torno a los 2,41 dólares por kilo. Se trata de un nivel que no se registraba desde noviembre de 2023, lo que da cuenta de la recuperación real del valor de la fruta más allá de la dinámica inflacionaria local.

Este escenario permitió que la manzana vuelva a posicionarse como uno de los productos frutícolas con mejor desempeño relativo dentro del índice de precios, luego de varios meses en los que había quedado rezagada frente a otros alimentos.

Menor oferta y mejor calidad

La explicación principal detrás de este comportamiento se encuentra en la menor disponibilidad de fruta en el mercado interno. Según datos suministrados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), las colocaciones de manzana durante noviembre totalizaron 21.410 toneladas. Este volumen fue un 10% inferior al registrado en el mismo mes del año anterior y un 25% menor si se lo compara con las poco más de 28.000 toneladas comercializadas en octubre del mismo año.

Sin embargo, cuando se toman las ventas acumuladas en estos primeros once meses del año, que totalizaron poco más de 234.400 toneladas, se observa un crecimiento de las ventas en torno al 8% en términos interanuales.

La caída en los ingresos de fruta en el último cuatrimestre del año al circuito comercial generó un escenario de mayor tensión entre oferta y demanda, lo que derivó inevitablemente en una suba de precios. Sin embargo, fuentes del mercado aseguran que el aumento no responde únicamente a la menor cantidad de manzanas disponibles, sino también a una mejora sustancial en la calidad de la oferta comercial.

Durante octubre, noviembre y diciembre, la fruta que presentó mejores condiciones de calidad —tanto en calibre como en aspecto y conservación— fue claramente mejor remunerada. Las empresas empacadoras y comercializadoras priorizaron ese tipo de mercadería para abastecer al mercado interno, logrando posicionar valores muy por encima de la media que se observó a lo largo de gran parte de 2025.

Impacto en productores y empresas del Alto Valle

La mejora de precios registrada en el mercado interno repercutió de manera directa en toda la cadena productiva de manzanas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Las empresas pudieron capitalizar estos mejores valores en sus balances, luego de varios meses en los que los márgenes estuvieron seriamente comprometidos por el aumento de los costos operativos y la falta de actualización de precios.

Desde el punto de vista del productor, el cambio comenzó a sentirse con mayor claridad a partir de octubre. Según referentes del sector, el precio de la manzana almacenada en frío mostró una suba sensible en los últimos dos meses. Actualmente, esa fruta se está comercializando en un rango de entre 1.500 y 1.600 pesos por kilo. De ese total, alrededor de 1.200 pesos corresponden al valor de la fruta, mientras que el resto se destina a cubrir el costo del servicio de frío.

manzana de chile La recuperación del precio mejora los ingresos de productores y empresas del Alto Valle tras un año de márgenes ajustados.

El contraste con lo ocurrido durante el invierno resulta contundente. En ese período, muchos productores vendieron su fruta a poco más de 400 pesos por kilo. De ese monto, más del 50% se destinó al pago del almacenamiento en frío, dejando apenas unos 200 pesos netos para el productor. En ese contexto, la mejora observada en noviembre y diciembre representa un alivio significativo, aunque todavía insuficiente para compensar completamente los bajos ingresos de los meses previos.

Operadores del mercado coinciden en que la calidad fue el factor determinante de esta recuperación. “Todo lo que tuvo buena calidad se pagó muy bien”, señalan desde el sector. De cara a los próximos meses, el desafío será sostener este nivel de precios y consolidar una mayor previsibilidad para la cadena, en un mercado interno que volvió a mostrar señales de dinamismo tras un largo período de estancamiento.

Fuente: Redacción +P.