Italia ajusta su producción de manzanas: estabilidad nacional y fuertes contrastes regionales

El Comité de Comercialización de Assomela celebró el pasado 9 de diciembre una reunión clave para analizar la evolución de la campaña de la manzana de Italia, revisando tanto los datos actualizados de producción como el comportamiento del mercado en las primeras fases de la temporada. El balance general muestra un sector que, pese a las dificultades climáticas y logísticas de los últimos años, mantiene un notable equilibrio entre oferta y demanda, con diferencias significativas entre regiones y algunas señales alentadoras en el comercio internacional.

Según los datos consolidados en diciembre, la producción nacional de manzana en Italia se sitúa en 2.317.545 toneladas. Este volumen es ligeramente inferior al registrado en 2024, pero se mantiene, en términos generales, en línea con los niveles habituales del país, confirmando la estabilidad estructural de uno de los sectores frutícolas más importantes del panorama agrícola italiano.

Producción nacional estable con marcadas diferencias regionales

El análisis regional pone de manifiesto un escenario heterogéneo. Tirol del Sur, principal zona productora del país, registra un incremento del 2% respecto al año anterior, alcanzando las 1.056.981 toneladas. Trentino, otra región clave, presenta un crecimiento aún más significativo, con un aumento del 8% que sitúa su producción en 517.313 toneladas. Estos resultados refuerzan el papel del norte de Italia como motor del sector, apoyado en una fuerte organización productiva y en una gestión cada vez más precisa de los huertos.

manzana italia producción

En contraste, otras regiones muestran descensos relevantes. Piamonte registra una reducción del 10% en su producción, mientras que el Véneto experimenta una caída del 14%, atribuida en parte a episodios de granizo que afectaron de manera severa a los cultivos. En esta región, además, el impacto de los daños se refleja en el destino de la fruta: el 43% de la cosecha se ha orientado a la industria de transformación a través de programas específicos. Emilia-Romaña presenta una disminución más moderada, del 3%, Friuli-Venecia Julia cae un 10%, mientras que Lombardía destaca con un notable aumento del 28%, una de las variaciones más significativas de la campaña.

Mercado en fresco firme y comportamiento positivo de las ventas

En cuanto al destino de la producción, el volumen de manzana destinada al mercado fresco alcanza los 2,037 millones de toneladas. Esta cifra supone un incremento del 2% respecto a 2024 y se sitúa un 9% por encima de la media de los últimos tres años, lo que indica una buena disponibilidad de producto de calidad para el consumo directo. Por el contrario, la producción ecológica asciende a 174.599 toneladas, con un descenso interanual del 6%, una señal que podría reflejar tanto factores productivos como ajustes estratégicos por parte de los operadores ante la evolución de la demanda.

manzana en gondolas de europa El mercado en fresco crece, mientras algunas zonas redirigen parte de la cosecha a la industria.

Desde el punto de vista comercial, Assomela subraya que las ventas de manzanas en el sistema de distribución organizada han mantenido una tendencia constante desde el inicio de la campaña, especialmente en el mercado nacional. Este comportamiento estable ha permitido mantener los niveles de existencias en valores comparables a los de la campaña anterior. Un caso destacable es el de la variedad Golden Delicious: las existencias actuales son un 3% inferiores a las de hace un año, mientras que las ventas han aumentado un 8% en el mismo periodo, confirmando su fortaleza comercial tanto en Italia como en los mercados exteriores.

Exportaciones y logística: señales de recuperación en los mercados exteriores

En el ámbito internacional se observan señales de mejora. Las exportaciones a mercados extracomunitarios avanzan de forma progresiva gracias a la mejora gradual del tránsito por el canal de Suez. Tras varias temporadas en las que esta ruta fue prácticamente inviable, con fuertes repercusiones en los tiempos de tránsito y los costes logísticos, algunos envíos han comenzado a utilizarla nuevamente. Este cambio supone un alivio para los exportadores italianos, que recuperan una vía estratégica para abastecer destinos lejanos de manera más eficiente y competitiva.

En conjunto, la reunión del Comité de Comercialización de Assomela dibuja un escenario de prudente optimismo. Aunque persisten desafíos ligados al clima, la logística y la evolución de los costes, el sector de la manzana italiana demuestra una notable capacidad de adaptación, apoyada en datos productivos sólidos, un mercado interno estable y perspectivas de recuperación en el comercio internacional.

Fuente: Associazione Italiana Produttori di Mele, Fresh Plaza y aportes de Redacción +P.