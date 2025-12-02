Europa sorprende con una fuerte caída en los precios de la manzana

La cosecha de la UE-27 aumentó 4% y los precios mayoristas mostraron un descenso inesperado que reconfigura el panorama comercial del sector.

La campaña de manzanas en Europa atraviesa un momento de fuertes contrastes y señales cambiantes . Un reciente informe de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea reveló que los precios promedio obtenidos por los productores durante octubre se ubicaron en 0,88 euros por kilo , lo que implica una caída del 8,3% interanual . Sin embargo, el dato también supone una mejora del 4,7% respecto del promedio de octubre de las últimas cinco campañas , lo que evidencia un escenario complejo en el que conviven señales positivas y negativas.

El precio informado corresponde a la fruta destinada a los mercados mayoristas antes de su llegada a las góndolas minoristas, razón por la cual constituye uno de los principales indicadores para evaluar la rentabilidad de la actividad. El comportamiento de este valor promedio continental contrasta con la relativa estabilidad de los volúmenes de producción, que en 2024 registran una dinámica particular.

Manzana precios europa 10-25

De acuerdo con las últimas estimaciones elaboradas en noviembre por distintos organismos y observatorios agrícolas europeos, la producción total de manzanas del bloque UE-27 alcanzaría 10,9 millones de toneladas, volumen que representa un incremento del 4% en comparación con la campaña anterior. No obstante, detrás de ese número consolidado se esconden realidades muy dispares: desde países con cosechas históricas hasta otros con rendimientos ajustados y mercados internos altamente competitivos.

La heterogeneidad productiva alimenta también una diversidad de comportamientos en los precios mayoristas. Mientras algunos productores celebran retornos más sólidos que en años previos, otros enfrentan uno de los escenarios más desafiantes del último lustro. Entre los países analizados en el informe —Francia, Polonia, Italia y Alemania— se observan diferencias que explican gran parte del comportamiento general del mercado.

Francia: precios altos

Tradicionalmente reconocido por su orientación hacia la calidad y el valor agregado, Francia continúa liderando el ranking europeo de precios al productor. Durante octubre, el valor promedio de la manzana francesa llegó a 1,31 euros por kilo, muy por encima del promedio comunitario y reafirmando la fortaleza del país en mercados de alto valor.

Sin embargo, el panorama no es del todo alentador. A pesar de mantener el liderazgo en cotizaciones, el precio muestra una caída interanual del 8,4%, junto con un leve retroceso frente al promedio de las últimas cinco campañas.

Manzana precios europa francia 10-25

Los analistas del sector señalan que este comportamiento responde a factores estructurales que históricamente sostienen los valores, tales como la diferenciación varietal, la fuerte demanda interna de fruta premium y la posición de Francia como exportador hacia mercados exclusivos. Aunque la competencia en el continente se intensifica, los precios franceses continúan exhibiendo firmeza relativa, lo que permite prever una temporada estable para los productores, aun con desafíos por resolver.

Polonia: el desplome más pronunciado

En el extremo opuesto se ubica Polonia, el mayor productor europeo de manzanas, cuya estructura exportadora y capacidad productiva suelen marcar tendencias regionales. Este año, sus productores enfrentan una caída significativa. El precio promedio de octubre se ubicó en 0,64 euros por kilo, una baja del 4,6% respecto al año anterior, aunque todavía un 30% por encima del promedio de octubre de las últimas cinco campañas.

La caída de esta temporada, según los especialistas, se explica fundamentalmente por una cosecha excepcionalmente elevada, que aumentó considerablemente la oferta disponible. El ingreso masivo de fruta nueva al mercado se produjo en un contexto ya abastecido y presionó aún más las cotizaciones a la baja.

Manzana precios europa Polonia 10-25

El caso polaco evidencia una situación recurrente: altos volúmenes sin una correspondencia inmediata en la demanda generan tensiones que se trasladan rápidamente a los precios mayoristas. En este sentido, los analistas advierten que la gestión del excedente, los costos logísticos y la capacidad de almacenamiento jugarán un papel determinante para evitar caídas más profundas en los próximos meses.

Italia: precios firmes

A diferencia de otros actores del bloque, Italia transita un momento favorable. El valor promedio de la manzana italiana en octubre alcanzó 1,01 euros por kilo, con un incremento del 5,2% interanual y un notable avance del 16,1% respecto al promedio del período 2020-2024.

El buen desempeño se explica en parte por la baja oferta remanente de la campaña anterior. La menor disponibilidad de fruta al inicio de la temporada generó un escenario de firmeza en los precios que benefició a los productores. Aunque se prevé que los valores podrían ajustarse a medida que la oferta se normalice, el sector sigue apostando por una campaña sólida.

Manzana precios europa Italia 10-25

Italia, uno de los mayores productores del continente junto con Polonia, mantiene además una fuerte orientación exportadora, especialmente hacia Alemania y los países del norte. La organización cooperativa y el robusto sistema de clasificación y calidad ayudan a sostener retornos competitivos y a consolidar una presencia estable en mercados de alta exigencia.

Alemania: los precios tocan los mínimos

El caso alemán refleja una situación preocupante. Durante octubre, el precio promedio se situó en 0,58 euros por kilo, lo que significa una caída del 30,1% interanual, marcada por los descensos más bruscos de los países analizados. En comparación con los últimos cinco años, el retroceso es del 20,5%, señalando un deterioro notable.

Manzana precios europa alemania 10-25

La Comisión Europea detalla que las cotizaciones percibidas por los productores alemanes alcanzaron los niveles más bajos de los últimos años. La combinación de una demanda interna moderada y la fuerte competencia de fruta importada —especialmente de productores con mayores excedentes— sugiere que la tendencia bajista podría continuar.

Un panorama europeo en tensión

El conjunto del mercado europeo revela una realidad multifacética. Por un lado, los precios promedio de la UE muestran un retroceso, mientras que ciertos países —como Italia— logran desempeños alentadores gracias a circunstancias internas favorables. Por otro, regiones como Polonia y Alemania enfrentan desafíos derivados de la abundante oferta, la presión de los costos logísticos y la competencia creciente.

Si bien el promedio continental de 0,88 euros por kilo indica un arranque complejo para los productores, la situación varía significativamente según los costos de producción locales, la capacidad de almacenamiento, la eficiencia logística y el grado de orientación exportadora.

De cara a los próximos meses, los especialistas coinciden en que la mayor disponibilidad de fruta tenderá a ejercer presión sobre los precios, especialmente en regiones con buenos rendimientos productivos. A esto se suman factores externos que podrían incidir en los márgenes: desde la inflación de insumos agrícolas hasta las incertidumbres climáticas y los costos energéticos.

Conclusión: una temporada que exige adaptación

Europa inicia una campaña marcada por la volatilidad y la necesidad de adaptación. La manzana, una de las frutas más emblemáticas del continente, continúa reflejando en sus precios las tensiones propias de un sector que combina tradición, competitividad y resiliencia. Si bien la oferta abundante presiona los valores en muchos mercados, las diferencias entre países muestran que la eficiencia productiva, la calidad varietal y la capacidad de gestión comercial pueden marcar la diferencia en un contexto desafiante.

Los próximos meses serán decisivos para evaluar si los precios encuentran estabilidad o si la tendencia bajista se profundiza. Mientras tanto, el sector permanece atento a variables que exceden lo productivo y exigen estrategias cada vez más complejas para sostener la rentabilidad.

Fuente: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea con aportes de Redacción +P.