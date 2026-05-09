Tres Ases inaugura el primer centro de maduración de frutas tropicales en la Patagonia

El Centro de Climatización Inteligente de Tres Ases, primero de su tipo en la Patagonia argentina.

Esta semana, Tres Ases, empresa referente en la producción y comercialización de frutas en Argentina y el mundo, inauguró su Centro de Climatización Inteligente de Frutas , una infraestructura única en la Patagonia que marca un hito en la cadena frutícola regional. La instalación, ubicada en Cipolletti, incorpora además la banana a su operación, en un acuerdo con Tropical Argentina que amplía la canasta de la compañía con la fruta más consumida del país.

Hasta la apertura de este centro, la maduración de frutas tropicales se realizaba exclusivamente en instalaciones de la zona metropolitana de Buenos Aires. El proceso implicaba un circuito de doble embarque: la fruta llegaba desde el exterior a los puertos, se trasladaba a los centros de maduración porteños y, una vez lista, se redistribuía hacia todo el país, recorriendo en algunos casos hasta Ushuaia. El resultado era una logística costosa, con mayor riesgo de daño en el producto y menor control sobre la calidad final.

Tres Ases incorpora la banana y pone en marcha su Centro de Climatizacion Inteligente de Frutas5 Los 9 túneles de climatización permiten controlar temperatura, humedad y aire en tiempo real.

"La maduración históricamente se hacía en los centros de Buenos Aires y obviamente con lo que significa eso en cuanto a logística: tiene un doble embarque, llegar a los centros de maduración, luego despachar nuevamente las frutas y recorrer kilómetros, inclusive hasta Ushuaia", señaló Carlos Banacloy, ministro de Producción de Río Negro, durante el acto inaugural.

El nuevo centro resuelve esa ecuación. Al centralizar la maduración en Cipolletti, Tres Ases puede abastecer de manera directa y eficiente a las provincias de Río Negro y Neuquén, garantizando disponibilidad durante todo el año y fruta en condiciones ideales para su comercialización. La compañía opera como importadora de frutas tropicales —bananas de Ecuador, paltas chilenas— para cadenas de supermercados, además de producir y comercializar fruta propia.

Tecnología 100% argentina

La infraestructura cuenta con 9 túneles de climatización de última generación que permiten gestionar con precisión cada etapa del proceso de maduración. El sistema de control y monitoreo operativo —diseñado y desarrollado íntegramente en Argentina— combina hardware y software de alta tecnología para monitorear y ajustar variables clave como temperatura, humedad y circulación de aire en tiempo real, logrando una distribución homogénea y asegurando consistencia, trazabilidad y calidad en cada unidad.

"La misma exigencia y control que nos caracterizan en todos nuestros productos hoy se potencian con la incorporación de la banana a nuestra propuesta y la puesta en marcha de este Centro de Climatización Inteligente, una infraestructura única en la Patagonia que marca un hito para la región. Con este desarrollo, pasamos a tener mayor control del proceso y a garantizar a nuestros clientes algo clave: previsibilidad y fruta en su punto justo", explicó Gabriel Grisanti, presidente de Tres Ases S.A.

Tres Ases incorpora la banana y pone en marcha su Centro de Climatizacion Inteligente de Frutas3 La banana se suma a la operación de Tres Ases gracias al acuerdo con Tropical Argentina.

La pera, el gran desafío del mercado interno

Más allá de las frutas tropicales, el centro abre una puerta a uno de los desafíos más complejos para la fruticultura patagónica: mejorar la experiencia de consumo de la pera en el mercado interno. A diferencia de la manzana —cuya madurez es inmediata y perceptible para el consumidor—, la pera exige tiempos y condiciones específicas que históricamente la dejaron en desventaja frente a otras frutas en la góndola.

"El consumidor a veces quiere tener una fruta a mano, disponible y comerla inmediatamente, y no llevarla a su casa, esperar, encontrar cuál es el momento en la que está madura. Eso también es una dificultad de consumo. Me parece que este centro de maduración viene a acompañarnos en ese sentido", afirmó Banacloy, quien vinculó directamente esta problemática con la caída del consumo de pera en Argentina.

Para el ministro, la homogenización de la maduración es parte central de la solución: "Encontrar el punto justo de maduración es difícil", reconoció, y destacó que el nuevo centro permitirá trabajar sobre esa variable con una precisión que hasta ahora no era posible desde la Patagonia. El trabajo sobre la pera mediante este sistema de climatización inteligente forma parte de los objetivos que se buscan concretar a partir de esta inauguración.

Tres Ases incorpora la banana y pone en marcha su Centro de Climatizacion Inteligente de Frutas La inauguración contó con personalidades del mundo de la política y la producción.

Una apuesta provincial con impacto regional

Para el gobierno de Río Negro, la inauguración representa una inversión inédita en términos de infraestructura poscosecha para la región. Banacloy destacó el peso simbólico y estratégico de que una empresa patagónica de escala como Tres Ases lidere este tipo de desarrollos: "Estamos en una de las grandes empresas de nuestra provincia, una empresa emblemática en fruticultura, no solo en producción, sino en comercialización, en mercado interno y exportación".

Con más de 60 años de trayectoria, Tres Ases abastece a cadenas de supermercados, mayoristas y retailers de Argentina y el exterior. La apertura del Centro de Climatización Inteligente de Frutas en Cipolletti consolida su perfil como operador integral de la cadena frutícola y abre una nueva etapa en la distribución de frutas en la Patagonia, con tecnología de punta, producción nacional y una visión orientada a las necesidades reales del mercado.

FUENTE: prensa Tres Ases