Crecen los stocks de fruta en Europa y presionan sobre las expectativas del hemisferio sur

Los elevados volúmenes almacenados de manzana y pera en la Unión Europea generan preocupación entre los exportadores del hemisferio sur.

Los elevados stocks de manzana y pera almacenados en cámaras frigoríficas de la Unión Europea encendieron señales de alerta en los principales países exportadores del hemisferio sur, en momentos en que ya está en marcha la temporada de contraestación. Los últimos datos difundidos por la World Apple and Pear Association (WAPA) muestran un escenario de fuerte acumulación de fruta en Europa, situación que podría ejercer una marcada presión sobre los precios y limitar las posibilidades comerciales para las exportaciones provenientes de países como Argentina, Chile y Sudáfrica.

Las cifras correspondientes al 1 de abril de 2026 revelan un crecimiento interanual muy significativo tanto en manzanas como en peras almacenadas en el viejo continente. En el caso de la manzana, los stocks alcanzaron poco más de 2,15 millones de toneladas , lo que representa un incremento cercano al 22% respecto del mismo período de la campaña anterior. En términos absolutos, esto significa que existen alrededor de 380.000 toneladas adicionales disponibles para abastecer tanto al mercado interno europeo como al comercio regional.

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El dato preocupa especialmente porque coincide con el comienzo de la llegada de fruta fresca del hemisferio sur a Europa. En el caso de las peras, los embarques ya comenzaron hace varias semanas, mientras que las manzanas sudamericanas y sudafricanas empiezan a ingresar y comercializarse en estos días en los principales mercados europeos.

Crece la presión sobre el mercado europeo de manzanas

La disponibilidad de semejante volumen de fruta europea almacenada podría generar una fuerte presión sobre la oferta en góndolas, provocando nuevas caídas de precios, una tendencia que ya comenzó a observarse en meses anteriores. Si bien la baja en los valores representa un beneficio para el consumidor europeo, el impacto negativo recae directamente sobre productores y comercializadores, tanto europeos como exportadores del hemisferio sur.

Uno de los casos más notorios es el de Alemania, donde los stocks de manzana registraron un crecimiento cercano al 90% interanual. Precisamente en ese mercado fue donde más se sintió la caída de precios en los últimos meses, afectando seriamente la rentabilidad del sector frutícola.

Italia, otro de los gigantes europeos en producción de manzanas, mantiene almacenadas cerca de 670.000 toneladas en cámaras frigoríficas, con un incremento del 3% respecto de la campaña pasada. Aunque el aumento parece moderado en comparación con otros países, el volumen absoluto continúa siendo extremadamente elevado.

Sin embargo, uno de los datos más sensibles corresponde a Polonia. El país acumuló al 1 de abril unas 509.000 toneladas de manzanas almacenadas, reflejando un crecimiento interanual del 34%. La importancia de este dato radica en que la manzana polaca está ingresando agresivamente a los mercados de Europa occidental con precios considerablemente bajos, presionando aún más las cotizaciones generales.

Francia también presenta un escenario de incremento en las existencias. Según WAPA, las cámaras frigoríficas francesas conservaban poco más de 337.000 toneladas de manzana, un 7,4% más que el año anterior.

La fruta del hemisferio sur enfrenta un escenario más complejo

En este contexto, los operadores del mercado consideran que la fruta proveniente del hemisferio sur tendrá mayores dificultades para sostener los valores obtenidos durante la campaña pasada. Las exportaciones ya comenzaron a sentir el impacto de un mercado europeo más abastecido y con menor disposición a convalidar precios elevados.

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La situación de las peras presenta características similares, aunque con un agravante particular: la fuerte presencia de la variedad Conference, principal competidora de la pera sudamericana en Europa.

Los stocks europeos de pera alcanzaron al 1 de abril unas 212.000 toneladas, cifra que representa un incremento interanual del 30%. En comparación con el mismo período de 2025, existen actualmente alrededor de 50.000 toneladas adicionales almacenadas en frío.

Países Bajos lidera claramente las existencias con 119.000 toneladas almacenadas, mostrando un aumento del 26% respecto del año pasado. Bélgica, por su parte, registra 52.000 toneladas en cámaras frigoríficas, con un impresionante crecimiento del 71%.

La variedad Conference domina el negocio de la pera

La preocupación central para los exportadores del hemisferio sur radica en que ambos países concentran la producción de pera Conference, una variedad que compite directamente con la oferta de Argentina, Chile y Sudáfrica durante los meses de contraestación.

La pera Conference posee una ventaja comercial clave: su extraordinaria capacidad de conservación. Gracias a sus propiedades, puede mantenerse almacenada durante largos períodos sin perder calidad significativa, permitiendo abastecer al mercado europeo prácticamente durante los doce meses del año.

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Cuando se analiza la composición varietal de los stocks europeos, queda en evidencia el predominio absoluto de esta pera a esta altura del año. De las 212.000 toneladas almacenadas en toda Europa, unas 195.000 toneladas corresponden precisamente a Conference, es decir, más del 90% del total.

Además, la evolución interanual muestra que los stocks de esta variedad se ubican un 38% por encima de los registrados en la campaña anterior, consolidando un escenario de sobreoferta que podría complicar severamente la comercialización de fruta importada.

El problema para los exportadores sudamericanos no pasa solamente por el volumen acumulado, sino también por la calidad que aún conserva la fruta europea almacenada. Los operadores destacan que la Conference disponible en cámaras frigoríficas mantiene condiciones comerciales aceptables para competir directamente con la pera fresca proveniente del hemisferio sur.

De esta manera, las peras europeas almacenadas continúan ocupando espacios en góndola y limitando las oportunidades para la fruta importada, especialmente en un contexto económico donde los supermercados y distribuidores buscan priorizar productos más competitivos en precio.

Con este panorama, el mercado europeo enfrenta una temporada de elevada oferta frutícola, donde los altos stocks internos podrían redefinir las condiciones comerciales de la campaña de contraestación. Para los países exportadores del hemisferio sur, el desafío será sostener competitividad en un mercado más saturado, con precios bajo presión y consumidores cada vez más sensibles al valor final del producto.

FUENTE: WAPA con aportes de Redacción +P.