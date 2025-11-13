Europa revisa al alza su cosecha de manzanas y peras: un 5% más de lo previsto

El repunte productivo coloca la campaña 2025/2026 entre las mejores de la década, aunque aún lejos del récord de 2018.

La Asociación Mundial de Manzanas y Peras (WAPA, por sus siglas en inglés) publicó una actualización de su pronóstico para la temporada 2025/2026 en Europa, revelando cifras más optimistas que las estimadas inicialmente en agosto. Según los nuevos datos, presentados durante la reunión del Observatorio del Mercado de Fruta de Pepita de la Comisión Europea, tanto la producción de manzanas como la de peras registrará un leve incremento, impulsado por las condiciones climáticas favorables del final del verano.

WAPA informó que la producción de manzanas en la Unión Europea se estima ahora entre 10,9 y 11 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 5% respecto a la previsión inicial de 10,4 millones de toneladas realizada en agosto. “Ello sitúa a la cosecha de este año como la sexta de la década, aunque aún muy por debajo del récord alcanzado en 2018, cuando la producción superó los 13,2 millones de toneladas”, indicó la organización.

En el caso de las peras, la producción alcanzaría algo más de 1,8 millones de toneladas, cifra ligeramente superior a las expectativas anteriores. Aun así, se trata de la tercera baja consecutiva y de la cuarta cosecha más baja de la década, muy lejos del máximo histórico de 2,7 millones de toneladas registrado en 2010.

Clima favorable, clave del repunte

El incremento en las cifras se debe principalmente a las condiciones meteorológicas favorables registradas a finales del verano, que permitieron mejorar el tamaño y la coloración de las frutas de media y tardía temporada. Las lluvias y temperaturas suaves de septiembre favorecieron el desarrollo final de los frutos, compensando parcialmente los efectos de una primavera complicada, marcada por heladas tardías, una polinización débil y un inicio de verano seco.

Manzana polonia cosecha A pesar del crecimiento, los precios no se verán presionados: el mercado sigue estable y con buenas perspectivas de exportación.

Las revisiones más significativas por país incluyen un aumento de 400.000 toneladas en Polonia, el principal productor de manzanas del bloque europeo; entre 60.000 y 80.000 toneladas adicionales en Alemania; y subas más moderadas en Bélgica, Países Bajos y Francia. En contraste, Italia reportó una leve caída de 9.000 toneladas en su producción de peras, debido a condiciones locales adversas.

Según WAPA, estas correcciones son parte de un proceso habitual, ya que los factores meteorológicos pueden seguir afectando la producción hasta el cierre de la cosecha en noviembre.

Un mercado equilibrado y con perspectivas positivas

A pesar del leve aumento en la producción, los analistas consideran que el mercado europeo de manzanas y peras permanece bien equilibrado. Philippe Binard, representante de Prognosfruit, destacó que los stocks iniciales se encuentran “limpios”, sin acumulaciones significativas ni exceso de importaciones, lo que contribuye a una situación de estabilidad.

Otro elemento positivo es el dinamismo del comercio exterior: las exportaciones han crecido un 20% interanual, impulsadas por la menor producción en Turquía y por la apertura de nuevos mercados en Oriente Medio, India, el norte de África (particularmente Egipto y Libia), el sudeste asiático y América Latina.

Además, los problemas de calidad en ciertos lotes han generado un aumento en el volumen destinado al procesamiento, lo cual ayuda a mantener el equilibrio entre el mercado fresco y la industria transformadora. Este fenómeno podría traducirse en una menor disponibilidad de fruta fresca hacia el final de la temporada, fortaleciendo los precios en el mercado europeo.

Desafíos pendientes para el sector

A pesar del panorama favorable, la WAPA advierte que el sector debe seguir enfrentando retos estructurales y económicos. Entre ellos, se destacan la necesidad de asegurar precios rentables para compensar el aumento de los costos de producción, la importancia de mejorar las herramientas de gestión agrícola y la urgencia de abordar los riesgos de bioseguridad que se agravan bajo el cambio climático.

manzana españa2155739 Los productores celebran un cierre de temporada marcado por mejores rendimientos y fruta de mayor calidad.

Otro desafío crucial es estimular el consumo, que enfrenta presiones por la competencia de otras frutas y por los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores europeos. En este sentido, la organización insistió en la necesidad de promover políticas que refuercen el papel de las manzanas y peras como parte esencial de la dieta saludable en Europa.

Mirada al futuro

WAPA concluyó que las manzanas y peras siguen siendo la categoría líder dentro del surtido frutal de la Unión Europea, y subrayó la necesidad de contar con una visión estratégica de largo plazo para la agricultura europea. En particular, destacó la importancia de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para asegurar la competitividad y sostenibilidad del sector en los próximos años.

Finalmente, la asociación anunció que la próxima Prognosfruit 2026 se celebrará en Constanza, Alemania, del 5 al 7 de agosto de 2026, evento en el que se espera seguir profundizando en las estrategias de innovación, sostenibilidad y comercio internacional que marcarán el futuro del mercado de manzanas y peras en Europa.

Fuente: WAPA con aportes de Redacción +P.