Producción de manzanas en China: caídas y oportunidades para el comercio exterior

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) emitió esta semana un informe exhaustivo sobre el estado de la producción, comercio y consumo de manzanas y peras en China para el año comercial 2025/26. Este análisis revela las tendencias dominantes del sector hortofrutícola en el país asiático, señalando las dificultades que enfrenta la industria debido a factores climáticos adversos, cambios en la demanda de los consumidores y los retos estructurales que afectan la producción. A continuación, se desglosan los puntos más relevantes de este informe sobre las manzanas y las peras chinas.

La producción de manzanas en China para el año comercial 2025/26 se estima en 47 millones de toneladas métricas (MMT), lo que supone una caída de casi un 5 % respecto a la estimación revisada para el año 2024/25. Este descenso en la producción se debe principalmente a las condiciones climáticas desfavorables que han afectado las principales regiones productoras, como sequías, vientos fuertes y temperaturas extremadamente altas.

A pesar de esta caída general, la producción de manzanas en algunas regiones, como Shanxi, se prevé que aumente un 20 % gracias a un clima favorable. En contraste, otras provincias como Shandong, donde la producción se ha visto afectada por el calor extremo y las lluvias excesivas, podrían experimentar una disminución superior al 10 %. Este desequilibrio climático subraya la vulnerabilidad del sector agrícola en China y pone en evidencia la disparidad en los rendimientos según la región.

Además de los factores climáticos, la superficie dedicada al cultivo de manzanas en China sigue disminuyendo debido a la escasez de mano de obra rural y las políticas nacionales de seguridad alimentaria que restringen la replantación de árboles frutales. Esta tendencia está obligando a los agricultores a plantar cultivos de cereales en lugar de frutas, lo que limita las posibilidades de expansión del cultivo de manzanas.

Por otro lado, la industria se está modernizando, con un enfoque creciente en la mejora de la calidad y la variedad de las manzanas cultivadas. Variedades como Venus Gold y las Fuji optimizadas están siendo adoptadas en algunas regiones, mientras que los gobiernos locales fomentan el uso de fertilizantes orgánicos para mejorar el sabor y la dulzura de las manzanas. Sin embargo, la variedad Fuji sigue dominando el mercado, representando el 70 % de la producción total.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria es el aumento de los costos laborales, en parte debido a la falta de trabajadores jóvenes en las zonas rurales. Para mitigar este problema, el gobierno está promoviendo la adopción de modelos de plantación enana y densa, los cuales pueden duplicar el rendimiento por hectárea, reducir los costos laborales y facilitar la mecanización.

Precios, consumo y comercio

En cuanto al precio de las manzanas, se observó una caída significativa en septiembre de 2023 debido a la sobreoferta y el consumo estancado causado por las condiciones económicas débiles. Sin embargo, los precios comenzaron a recuperarse en marzo de 2025, cuando las existencias de manzanas se volvieron más escasas. A pesar de la disminución de la calidad, especialmente en las manzanas de Shandong, los precios de las variedades de alta calidad, como las Fuji, aumentaron un 20 % interanual, alcanzando un promedio de 8.3 RMB ($1.2) por kilogramo.

manzana en china thumbnail_IMG_3862_myg_pingguo4 Menor oferta interna, ajustes productivos y una salida creciente al comercio exterior marcan el nuevo escenario frutícola chino.

El consumo de manzanas en China ha sido afectado por la desaceleración económica general, lo que ha llevado a los consumidores a buscar productos más asequibles. Existe una clara estratificación en el consumo: las clases urbanas medias prefieren manzanas premium, mientras que en las zonas rurales y de menor poder adquisitivo, la demanda se orienta hacia productos más baratos. Los consumidores también están buscando novedad y variedad en los sabores, lo que está impulsando la demanda de nuevas variedades.

En cuanto al comercio exterior, se espera que las importaciones de manzanas en China sigan creciendo, principalmente debido a la demanda de variedades diversificadas. Nueva Zelanda es el principal proveedor, seguido por países como Sudáfrica y Chile, que ofrecen frutas frescas durante la temporada baja local. A pesar de la alta calidad de las manzanas estadounidenses, los aranceles de represalia y la competencia interna dificultan su participación en el mercado chino.

En términos de exportaciones, se espera que China siga aumentando sus envíos de manzanas, especialmente al sudeste asiático, donde los consumidores valoran el precio sobre la apariencia de la fruta. Este mercado es menos exigente en términos de calidad estética, lo que ha permitido a las manzanas chinas conquistar una parte importante de la demanda en países como Vietnam, Indonesia y Tailandia.

Perspectivas y retos para las peras

En cuanto a las peras, la producción de este fruto en China para el año comercial 2025/26 se estima en 20.5 millones de toneladas métricas, lo que representa una caída del 2 % respecto a la producción de 2024/25. La producción de peras en regiones clave como Hebei, Anhui y Shandong ha experimentado variaciones significativas debido a las condiciones climáticas. Por ejemplo, Anhui ha visto un aumento constante en la producción gracias a mejoras en las técnicas de cultivo, mientras que Shandong y Shaanxi han sufrido las consecuencias de la sequía y el calor del verano.

A pesar de la caída en la producción, la calidad de la fruta ha mejorado en ciertas regiones, como Anhui, donde el control de plagas y el uso de sistemas de riego más avanzados han incrementado el tamaño y la dulzura de las peras. Sin embargo, otras áreas como Hebei y Shandong han visto una reducción en el tamaño de las peras debido a las altas temperaturas y las sequías, lo que ha afectado la oferta de frutas de alta calidad.

El mercado de las peras también se enfrenta a una sobreoferta y una demanda interna más débil, lo que ha mantenido los precios bajos en general. Sin embargo, con la disminución de la oferta en algunas regiones, los precios han comenzado a repuntar. Las peras Huangguan, por ejemplo, vieron un aumento del 5 % en su precio promedio a mediados de julio de 2025, alcanzando los 3.9 RMB ($0.55) por kilogramo.

Peras-Asian-Hosui-scaled La caída en la producción de peras convive con un aumento sostenido de los envíos al sudeste asiático, Medio Oriente y Rusia.

El consumo de peras sigue dominado por el consumo fresco, que representa alrededor del 70 % de la cuota de mercado. A pesar de la estancada demanda interna, las peras orgánicas y las variedades innovadoras están ganando popularidad debido al creciente interés de los consumidores por productos más saludables y de mejor calidad.

China es el mayor productor mundial de peras, representando más del 30 % del volumen global de comercio en 2024. Se espera que las exportaciones de peras sigan creciendo, especialmente hacia el sudeste asiático, el Medio Oriente y Rusia, donde las peras chinas son muy apreciadas por su sabor y precio competitivo. En cuanto a las importaciones, la demanda de peras occidentales sigue siendo modesta, ya que los consumidores chinos prefieren las variedades asiáticas, que son más crujientes y jugosas.

En términos de política comercial, China ha abierto recientemente su mercado a las peras frescas de Portugal, lo que podría dar un impulso a las exportaciones de este país en los próximos años. Asimismo, China ha anunciado que eliminará los aranceles para las exportaciones de 53 países africanos, lo que podría beneficiar a países como Sudáfrica, uno de los principales proveedores de peras de China.

Desafíos y perspectivas para la industria de manzanas y peras en China

El sector hortofrutícola de China enfrenta un futuro incierto para el año comercial 2025/26, marcado por desafíos climáticos, económicos y estructurales. A pesar de la caída en la producción de manzanas y peras, la industria está respondiendo con esfuerzos de modernización y mejoras en la calidad de las frutas. No obstante, las altas temperaturas, las sequías y los costos laborales seguirán siendo obstáculos significativos para los productores chinos.

El comercio exterior de manzanas y peras también se ve afectado por la competencia global y las políticas arancelarias, especialmente con respecto a los productos estadounidenses. Sin embargo, las exportaciones de ambos frutos continúan siendo una fuente importante de ingresos para el país, con mercados clave en el sudeste asiático, Rusia y el Medio Oriente.

En resumen, la industria china de manzanas y peras se enfrenta a una encrucijada, donde las oportunidades de crecimiento deben equilibrarse con la adaptación a las cambiantes condiciones climáticas y la evolución de las demandas del mercado.

Fuente: USDA con aportes de Redacción +P.