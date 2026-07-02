Top 10 de alimentos que potencian la salud cerebral, según expertos

La memoria y la salud cerebral se ven directamente influenciadas por la alimentación . Patrones ricos en antioxidantes, ácidos grasos omega-3 , fibra, vitaminas y grasas monoinsaturadas se asocian con mejor funcionamiento cognitivo y menor riesgo de demencia.

Lizzie Bertrand, nutricionista de Mayo Clinic, explica que incluir grasas saludables y vegetales con fitonutrientes influye positivamente en la memoria. Reducir grasas saturadas y trans mientras se priorizan alimentos vegetales y grasas monoinsaturadas vincula con menor deterioro cognitivo. Mayo Clinic sostiene que lo bueno para el corazón también beneficia al cerebro, aunque aún queda mucho por investigar.

La psiquiatra nutricional Uma Naidoo, de Harvard, afirma que “comer alimentos que estimulan el cerebro puede reducir significativamente el riesgo de afecciones neurológicas, mejorar la salud mental y ayudar a mantenerse lúcido y concentrado”. Sol Vilaró, de INECO, advierte que dietas altas en grasas saturadas, trans y colesterol aumentan el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. La fibra contribuye al equilibrio del microbioma con impacto en el bienestar físico y mental.

Los 10 alimentos clave para el cerebro

1. Frutos rojos Los frutos rojos aportan altos niveles de antioxidantes que protegen al cerebro del daño oxidativo, previenen envejecimiento prematuro y demencia. Los arándanos azules destacan por antocianinas y flavonoides que mejoran la función cerebral, concentración y memoria, según el Centro Neurología Avanzada CNA.

2. Uvas Las uvas concentran polifenoles y resveratrol que estimulan la memoria y sostienen la función cognitiva. Las uvas Concord son particularmente ricas y ayudan a prevenir el deterioro asociado al envejecimiento cerebral.

3. Sandía La sandía suma licopeno, un antioxidante potente, y alto contenido de agua que previene deshidratación, fatiga cerebral y pérdida de concentración. Forma parte de las frutas rojas beneficiosas para la memoria.

4. Palta La palta es rica en grasas monoinsaturadas que favorecen el funcionamiento de la memoria al sustituir grasas saturadas y mejorar niveles de colesterol, según Mayo Clinic.

5. Remolachas Las remolachas contienen nitratos que dilatan vasos sanguíneos y aumentan el flujo de sangre oxigenada al cerebro, mejorando directamente la función de la memoria.

6. Hortalizas de hoja verde oscura Estas hortalizas aportan vitamina C, folato y antioxidantes asociados con menor pérdida de memoria relacionada con la edad. Reducen inflamación y mejoran la circulación sanguínea cerebral.

7. Cereales integrales y legumbres Alimentos como avena, garbanzos y batatas entregan glucosa sostenida para las neuronas y fibra que equilibra el microbioma. Aportan vitamina B vinculada a la memoria.

8. Pescados grasos y mariscos Salmón, sardinas y trucha aportan omega-3 que mejoran la memoria al consumirse una o dos veces por semana. Mariscos ofrecen vitamina B12 que previene pérdida de memoria.

9. Aceite de oliva El aceite de oliva extra virgen concentra grasas monoinsaturadas y antioxidantes que reducen colesterol LDL y protegen la salud vascular, favoreciendo el rendimiento mental.

10. Cacao y chocolate con alto contenido de cacao El cacao es fuente de flavonoides antioxidantes que protegen arterias y mejoran flujo sanguíneo cerebral. Contiene arginina que favorece dilatación vascular, claridad mental y memoria.

FUENTE: Mayo Clinic con aportes de Redacción +P