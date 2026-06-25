Salarios y demanda en profesiones del campo argentino crecen con foco en tecnología

El Reporte Salarial Enero 2026 de Randstad Argentina confirma que el sector agropecuario se consolida como uno de los más dinámicos del mercado laboral. Con proyecciones de ajustes salariales promedio del 17,5% para el primer semestre —más de 5 puntos por encima de la inflación esperada del 12%—, las profesiones vinculadas al campo atraen cada vez más talento calificado. Este informe, basado en una muestra de 256 empresas relevadas entre noviembre y diciembre de 2025, destaca la estabilización del mercado y la prioridad en retener perfiles críticos mediante compensaciones estratégicas.

Las organizaciones del sector agroindustrial ajustan sus políticas salariales con mayor selectividad. El 31% de las empresas revisa su política de manera trimestral y el 22% cada seis meses, priorizando el desempeño individual, encuestas de mercado y referencias al dólar. Esta tendencia refleja una maduración del esquema compensatorio, donde ya no solo importan los aumentos masivos, sino la corrección de inequidades y el reconocimiento de talentos clave para la productividad rural.

Demanda de ingenieros y técnicos especializados

Las profesiones del campo se benefician directamente de la digitalización y la necesidad de mayor eficiencia productiva. Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Producción con orientación agropecuaria y Técnicos en Agro registran una demanda sostenida, especialmente en regiones como el Litoral-Centro, NOA y Patagonia.

Según las bandas salariales del reporte para posiciones semi-senior (remuneración bruta mensual sin adicionales), los Ingenieros de Producción en sectores afines presentan rangos que varían significativamente por región. En Buenos Aires, los valores mínimos rondan los $3.930.774 y pueden superar los $5.896.161 en industrias manufactureras o de producción intensiva, mientras que en Patagonia los máximos alcanzan niveles superiores, impulsados por la escala de operaciones. Estas cifras se alinean con perfiles de ingeniería aplicada al campo, donde las variaciones por zona geográfica responden a factores como disponibilidad de talento y costos operativos.

Los roles vinculados a mantenimiento y producción en entornos rurales también muestran solidez. Los Ingenieros de Mantenimiento en manufactura y producción agroindustrial presentan bandas que oscilan entre $4.860.635 en Buenos Aires y hasta $6.075.793 en Patagonia para mínimos, con techos más elevados según la especialización. Esta tendencia subraya la importancia de perfiles con habilidades en maquinaria agrícola avanzada, precisión y sostenibilidad.

Estrategias de retención y beneficios en el sector rural

El reporte enfatiza que el salario ya no es el único factor decisivo. Las empresas del agro fortalecen el salario emocional mediante beneficios adaptados a la realidad del campo: viáticos, autos corporativos para desplazamientos, capacitaciones en herramientas tecnológicas y programas de desarrollo profesional.

El 61,1% de las organizaciones prioriza la formación para el desarrollo de la posición actual, con un creciente interés en habilidades digitales y tecnológicas aplicadas a la producción agropecuaria.

La rotación de personal descendió al 5,9% promedio, señal de mayor estabilidad. Sin embargo, el 20% de las empresas reportó incrementos en el segundo semestre de 2025, lo que refuerza la necesidad de políticas selectivas para retener Key Talents en posiciones técnicas del campo. Los bonos anuales (moda de 2,5 sueldos) y comisiones (presentes en el 40% de las organizaciones) se consolidan como herramientas clave para alinear esfuerzos con objetivos de producción y exportación.

Perspectivas para el talento del campo

De cara al segundo semestre de 2026, las proyecciones indican que las empresas del sector mantendrán un enfoque estratégico en compensaciones. Los ajustes selectivos, combinados con beneficios no monetarios como conectividad, comedor y planes de carrera, serán diferenciales para atraer ingenieros agrónomos, técnicos en manejo de suelos, especialistas en agricultura de precisión y profesionales en logística rural.

El Reporte Salarial Randstad 2026 confirma que el campo argentino no solo resiste la volatilidad económica, sino que se posiciona como un polo atractivo para profesionales calificados. Aquellos que inviertan en actualización tecnológica y habilidades híbridas (técnicas + digitales) encontrarán las mejores oportunidades en un sector que representa uno de los pilares de la economía nacional.

FUENTE: Randstad con aportes de Redacción +P