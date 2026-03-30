El potencial oculto del riego en Argentina: un motor de miles de empleos

La inversión en tecnología hídrica dinamiza el empleo en los sectores de servicios y logística.

La demanda global de alimentos crece a un ritmo acelerado, mientras que los productores locales enfrentan el rigor de sequías recurrentes que amenazan la estabilidad del sistema agroindustrial. En este escenario, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) presentó un informe técnico que revela una oportunidad histórica: el riego no solo estabiliza la producción, sino que actúa como un dinamizador social y económico de escala federal.

Actualmente, Argentina cuenta con 2,1 millones de hectáreas bajo riego , pero los especialistas identifican un potencial real para alcanzar las 7,5 millones de hectáreas .

1. Propuestas para impulsar el riego en la agricultura - FADA

El salto de las 5 millones de toneladas

La expansión de esta tecnología en provincias clave como Córdoba y Buenos Aires generaría un volumen adicional de 5 millones de toneladas de granos. Este incremento se desglosa en 1.100.000 toneladas de soja, 3.200.000 toneladas de maíz y 900.000 toneladas de trigo. Según Antonella Semadeni, economista de FADA, el riego en ciertas zonas del país trasciende la mejora de los rindes; en muchas campañas, representa la diferencia crítica entre lograr la siembra o perder el ciclo productivo.

En términos de eficiencia por superficie, el impacto resulta contundente. Un productor que invierte en sistemas de pivote eléctrico —con un costo promedio de USD 2.000 por hectárea— puede observar saltos en los rendimientos de hasta un 62% en soja y un 85% en maíz en territorio bonaerense. Esta mayor productividad se traduce en un Valor Bruto de Producción adicional de USD 1.120 millones.

2. Propuestas para impulsar el riego en la agricultura - FADA

Creación de empleo y desarrollo regional

Uno de los datos más disruptivos del estudio vincula la infraestructura hídrica con la generación de puestos de trabajo. El riego genera 2 empleos directos e indirectos cada 100 hectáreas. Bajo esta proyección, la sola expansión en las provincias mencionadas aportaría más de 27.000 nuevos puestos de trabajo en sectores de servicios, logística, fletes e industria metalmecánica.

Nicolle Pisani Claro, economista jefe de la entidad, destaca que este proceso moviliza la rueda económica nacional. La mayor producción demanda más insumos y transporte, lo cual decanta en un aumento de la recaudación tributaria estimado en USD 432 millones y un ingreso de divisas por exportaciones que alcanza los USD 985 millones.

3. Propuestas para impulsar el riego en la agricultura - FADA

Sustentabilidad y tecnología de precisión

La visión moderna del riego abandona la idea del consumo desmedido para centrarse en la eficiencia. El riego de precisión permite monitorear el estado hídrico de los cultivos en tiempo real, aplicando el agua en la cantidad y frecuencia exactas que la planta requiere. Este enfoque racional minimiza el impacto ambiental y optimiza el recurso hídrico.

Asimismo, la matriz energética juega un rol determinante en la viabilidad del sistema. Los equipos eléctricos consumen apenas un tercio de la energía que requieren los sistemas a gasoil. Ante la falta de conectividad eléctrica en algunos campos, el uso de energías renovables, como paneles solares, surge como la solución técnica para garantizar un riego sustentable y de bajo costo operativo.

4. Propuestas para impulsar el riego en la agricultura - FADA

Para que estas proyecciones se materialicen, el informe de FADA sugiere medidas legislativas y fiscales concretas. Entre ellas figuran la amortización acelerada para inversiones en equipos, la devolución de saldos técnicos de IVA y la reducción de la alícuota del IVA (actualmente en el 27%) para la energía eléctrica destinada al riego agrícola.

Estas herramientas buscan incentivar una inversión privada que podría rondar los USD 2.328 millones, consolidando al riego como el pilar de la resiliencia climática del agro argentino.

Fuente: FADA con aportes de Redacción +P