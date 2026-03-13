Forrajes y drones: La apuesta tecnológica para potenciar la ganadería bajo riego en la región

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (FaCA) se convirtió en el epicentro de la innovación agropecuaria regional. En una acción coordinada entre la Subsecretaría de Producción de Neuquén , el INTA y la academia, se concretó la jornada Cultivos Forrajeros de Verano bajo Riego. El encuentro convocó a más de 80 profesionales , estudiantes y productores, quienes analizaron estrategias críticas para la optimización ganadera en áreas irrigadas.

El subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga , remarcó durante la apertura la necesidad de una planificación territorial que ordene el crecimiento demográfico y la actividad hidrocarburífera junto a la producción de alimentos. Esta visión busca resguardar las áreas productivas para lograr una articulación armoniosa que satisfaga la demanda de energía, agua y nutrientes de las comunidades locales. El respaldo a la investigación pública surge como un pilar fundamental para sostener estas iniciativas de desarrollo regional a pesar de las fluctuaciones económicas.

image Especialistas del INTA y la FaCA coordinan las estaciones técnicas en el Cuadro 9.

El predio experimental como aula abierta

La labor académica encuentra su validación en el terreno. La ingeniera agrónoma Pamela Vanessa Fagotti, vicedecana de la FaCA, explicó que las parcelas del predio albergan investigaciones de alto nivel, actividades de extensión y bancos de semillas. Estos espacios permiten que docentes y alumnos desarrollen tesis de maestría y prácticas profesionalizantes que luego se traducen en mejoras tangibles para el sector productivo rionegrino y neuquino.

Por su parte, la representante del INTA, Laura Villar, destacó la importancia de la presencia de técnicos provenientes del norte neuquino y de Picún Leufú. La integración territorial facilita el intercambio de materiales y tecnología, algo vital en escenarios climáticos y económicos desafiantes. La masiva concurrencia al aula confirma el interés del sector por actualizar sus métodos de manejo y fortalecer los vínculos de consulta técnica con los organismos oficiales.

image Productores regionales observan la demostración de siembra con drones en el campo experimental.

Estaciones técnicas y demostración de siembra con drones

La jornada técnica se estructuró en bloques teóricos y prácticos realizados en el Cuadro 9 del campo experimental. Los asistentes recorrieron cuatro estaciones especializadas donde se abordaron cultivos estratégicos como el maíz Amílcar, la moha y la remolacha forrajera. También se incluyó un módulo dedicado al manejo de majadas con perros de arreo, una herramienta tradicional que recupera vigencia bajo criterios de bienestar animal y eficiencia operativa.

El segmento de mayor impacto tecnológico ocurrió durante el cierre. El graduado Aníbal Epullan lideró una presentación de siembra mediante drones, demostrando cómo la agricultura de precisión reduce costos y mejora la cobertura en terrenos complejos. Además, se realizó una demostración de silaje de maíz, técnica indispensable para garantizar la reserva alimentaria durante los meses de déficit hídrico o bajas temperaturas.

image Alumnos y técnicos analizan el rendimiento del maíz Amílcar bajo sistemas de riego controlado.

Consolidación de la cadena productiva en el Norte Neuquino

Esta actividad complementa la reciente Jornada Forrajera de Barrancas celebrada a fines de febrero. En aquel encuentro, más de 25 productores de Barrancas, Buta Ranquil y Rincón de los Sauces profundizaron sus conocimientos en verdeos de verano como mijo y moha.

La estrategia provincial busca no solo transferir conocimiento técnico, sino también facilitar el acceso a líneas de crédito y programas forrajeros específicos. El objetivo final apunta a fortalecer la cadena productiva en zonas donde la ganadería requiere un salto de eficiencia para ser rentable y competitiva.



Fuente: gobierno de Neuquén