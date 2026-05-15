El kilo de asado baja en pesos, pero toca récord en dólares

Aunque la inflación comenzó a desacelerarse, el precio del asado subió casi el doble que el IPC en los últimos doce meses y profundizó la pérdida de poder adquisitivo de las familias argentinas.

El precio del asado volvió a convertirse en uno de los principales termómetros de la economía argentina. En abril de 2026, el tradicional corte vacuno alcanzó niveles récord medidos en dólares, consolidando una tendencia que preocupa tanto a consumidores como a productores y exportadores. El fenómeno refleja una combinación de inflación persistente, atraso cambiario y problemas estructurales del mercado ganadero , en un contexto donde el Gobierno intenta sostener la desaceleración de los precios mediante un dólar oficial relativamente estable.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,6% en abril , marcando la primera desaceleración significativa en los últimos diez meses. Sin embargo, pese a este dato alentador para el oficialismo, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año ya alcanzó el 12,3%, superando la meta anual prevista en el Presupuesto 2026.

Las proyecciones privadas y las expectativas del mercado coinciden en que la inflación mensual continuará moviéndose en torno al 2% y 2,5% durante el resto del año. Pero mientras algunos rubros muestran señales de moderación, el comportamiento de los alimentos —y particularmente de la carne vacuna— continúa generando fuertes distorsiones.

Dentro de ese escenario, el asado se convirtió nuevamente en protagonista. El kilo del corte más emblemático del consumo argentino alcanzó un precio promedio nacional de 17.512 pesos en marzo. Aunque el valor implicó una caída mensual del 1,5% respecto de marzo, el incremento interanual fue cercano al 60%, casi el doble del ritmo de inflación general.

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La diferencia entre el comportamiento del IPC y el precio del asado pone en evidencia que la carne vacuna responde a dinámicas propias, más allá de las variables macroeconómicas tradicionales. El desacople se volvió especialmente evidente desde septiembre del año pasado, cuando los precios del sector ganadero comenzaron a crecer a un ritmo significativamente superior al promedio de la economía.

Sin embargo, el dato más impactante aparece al analizar el precio del asado medido en dólares oficiales. En abril, el kilo alcanzó los 12,7 dólares, el valor más alto registrado en los últimos años y por encima del pico previo de 11,7 dólares observado entre enero y febrero del año anterior.

La cifra supera ampliamente el promedio histórico de la última década, que rondaba los 8 dólares por kilo. En términos reales, esto implica que el asado cuesta hoy cerca de un 50% más en dólares que el promedio registrado históricamente.

En Argentina, donde el dólar funciona como una referencia central para medir valor, capacidad de compra y competitividad, el comportamiento de los precios en moneda extranjera tiene un peso determinante. Por eso, el récord alcanzado por el asado no solo afecta el bolsillo de los consumidores, sino que también genera preocupación en distintos sectores de la economía.

Las razones detrás de la suba

El aumento del precio del asado medido en dólares responde a una combinación de factores económicos y estructurales.

El primero es el fuerte incremento en pesos. A pesar de la leve baja registrada en abril, el precio del asado acumuló un aumento anual del 60%, impulsado por tensiones propias del mercado ganadero, restricciones de oferta y cambios en la dinámica de producción.

A esto se suma la apreciación cambiaria. Durante los últimos doce meses analizados, el peso argentino se revalorizó aproximadamente un 16% frente al dólar oficial debido a la política del Gobierno de mantener un tipo de cambio relativamente estable como herramienta para contener la inflación.

La combinación de ambas variables produjo un efecto contundente: entre mayo de 2025 y abril de 2026, el precio del asado medido en dólares aumentó cerca del 35%.

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Este fenómeno explica por qué, incluso cuando algunos precios comienzan a desacelerarse o registran caídas puntuales en pesos, el costo en moneda extranjera continúa creciendo. La estabilidad cambiaria amplifica el impacto de cualquier suba local y termina encareciendo los productos argentinos medidos en dólares.

Problemas estructurales en el mercado ganadero

Más allá del contexto macroeconómico, el mercado de la carne enfrenta dificultades estructurales que contribuyen a sostener la presión sobre los precios.

Uno de los principales factores es la caída en la producción de carne vacuna. En los últimos meses, muchos productores optaron por retener hacienda en los campos en lugar de venderla, apostando a mejores precios futuros y a un escenario internacional favorable para las exportaciones.

La expectativa de mayores márgenes y la perspectiva de negocios más rentables llevaron a numerosos productores a reducir el ritmo de comercialización. Esta decisión tuvo un impacto directo en la oferta disponible para el consumo interno.

En paralelo, la menor faena también comenzó a sentirse con fuerza. La reducción en la cantidad de animales enviados a frigoríficos limitó el volumen de carne en el mercado y profundizó el desequilibrio entre oferta y demanda.

Con menos disponibilidad y una demanda que se mantiene relativamente estable, el resultado fue un incremento sostenido de los precios.

A este panorama se agrega un contexto internacional favorable para el sector exportador. Los precios de la carne vacuna en los mercados globales continúan en niveles elevados, incentivando a las empresas exportadoras a priorizar las ventas externas por encima del abastecimiento interno.

El problema es que esta dinámica termina trasladando al mercado local valores cada vez más cercanos a los internacionales, encareciendo el producto para el consumidor argentino.

El impacto sobre el consumo y la vida cotidiana

Aunque el asado logró captar la atención pública por su simbolismo cultural y por el récord histórico en dólares, el fenómeno atraviesa a toda la cadena de consumo alimentario.

En Argentina, el asado no es solamente un producto: representa un elemento central de la vida social y familiar. Su encarecimiento tiene, por lo tanto, un impacto económico y también cultural.

Para muchas familias, organizar un asado de fin de semana comenzó a convertirse en un gasto difícil de afrontar. La pérdida de poder adquisitivo y la suba sostenida de la carne modifican hábitos de consumo históricos y obligan a reemplazar cortes tradicionales por alternativas más económicas.

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El deterioro del acceso al asado refleja además un fenómeno más profundo: el retroceso del salario real frente a productos básicos que históricamente formaron parte de la dieta cotidiana de amplios sectores de la población.

La situación resulta especialmente sensible porque ocurre en un contexto donde el Gobierno intenta mostrar señales de desaceleración inflacionaria. Si bien el IPC general comienza a moderarse, la persistencia de aumentos elevados en alimentos limita el alivio para los hogares.

La preocupación por la competitividad

El récord del asado en dólares también encendió alarmas en el sector exportador.

Un precio interno elevado medido en moneda extranjera puede afectar la competitividad internacional de la carne argentina. Cuando los costos locales crecen más rápido que el tipo de cambio, las exportaciones pierden atractivo y los márgenes de rentabilidad se reducen.

Muchos analistas vinculan este fenómeno con la política cambiaria oficial. El uso del dólar como “ancla” para contener la inflación permite moderar parcialmente la suba de precios en el corto plazo, pero al mismo tiempo genera un atraso cambiario que impacta sobre distintos sectores productivos.

La estabilidad del dólar oficial frente a una inflación todavía elevada provoca que los costos internos aumenten en términos reales y encarezcan la producción nacional respecto de otros países competidores.

Economistas de distintas corrientes advierten que, si esta estrategia se prolonga demasiado tiempo, podrían profundizarse los desequilibrios macroeconómicos y reaparecer tensiones cambiarias más adelante.

Qué puede pasar en los próximos meses

El futuro del precio del asado dependerá de múltiples variables. Entre ellas, la evolución de la inflación, la política cambiaria, el nivel de producción ganadera y la dinámica exportadora.

Si la oferta de carne continúa restringida y el tipo de cambio permanece relativamente estable, es probable que los precios medidos en dólares sigan en niveles elevados.

Por el contrario, una recuperación de la producción ganadera o una eventual corrección cambiaria podrían aliviar parcialmente la presión sobre los valores actuales.

De todos modos, el escenario sigue siendo incierto. La combinación de inflación persistente, consumo debilitado y tensiones estructurales en el mercado cárnico plantea desafíos complejos tanto para el Gobierno como para el sector privado.

Mientras tanto, el asado —uno de los símbolos más representativos de la identidad argentina— se transforma cada vez más en un indicador económico de alto impacto. Su precio ya no solo refleja la evolución de la inflación, sino también las tensiones de fondo de una economía que todavía busca estabilizarse sin perder competitividad ni deteriorar aún más el poder adquisitivo de la población.

FUENTE: Redacción +P.