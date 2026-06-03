EE.UU. refuerza su vínculo con la Patagonia para garantizar las exportaciones de frutas argentinas

Autoridades del SENASA, APHIS y representantes del sector exportador analizaron el funcionamiento de los programas sanitarios que facilitan el comercio bilateral de frutas frescas.

Las relaciones de cooperación entre Argentina y Estados Unidos (EE.UU.) en materia de sanidad vegetal dieron un nuevo paso con la visita de la nueva directora para América del Sur de los Programas de Preembarque del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS/USDA), Amanda Elkhateeb, quien recorrió la región norpatagónica para conocer de primera mano los controles fitosanitarios que permiten la exportación de frutas frescas al mercado estadounidense.

La agenda comenzó con un encuentro institucional en la sede central del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), donde autoridades argentinas presentaron formalmente a la funcionaria estadounidense. La reunión contó con la participación del vicepresidente del organismo sanitario nacional, directivos de Protección Vegetal y Comercio Exterior Vegetal, representantes del Comité de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas a los Estados Unidos (COPEXEU), de la Fundación Barrera Patagónica (Funbapa), referentes de APHIS en Argentina y miembros de la Embajada de Estados Unidos.

Recorrida por la Patagonia exportadora

Posteriormente, entre el 26 y el 28 de mayo, Elkhateeb visitó las provincias de Río Negro y Neuquén con el objetivo de interiorizarse sobre las acciones sanitarias y fitosanitarias que sustentan el envío de frutas frescas argentinas hacia uno de los mercados más exigentes del mundo.

Durante su estadía en la Patagonia Norte, la funcionaria mantuvo reuniones con autoridades del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA y recorrió distintas instalaciones clave para el sistema exportador. Entre ellas, visitó las salas de inspección fitosanitaria ubicadas en Villa Regina y Centenario, establecimientos de empaque habilitados para exportación y dependencias vinculadas al Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos.

En la sede regional del SENASA, las autoridades realizaron una presentación institucional sobre las principales acciones que desarrolla el organismo en materia de protección vegetal, sanidad animal e inocuidad y calidad agroalimentaria. Asimismo, se brindó un panorama de la producción agropecuaria regional y del rol estratégico que cumple el organismo en cada una de las cadenas productivas.

Por su parte, el supervisor regional de Programas de Exportación de Frutas Frescas detalló la implementación del Plan de Trabajo que regula las exportaciones hacia Estados Unidos, explicando los mecanismos de control, certificación y seguimiento que garantizan el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino.

manzana a EEUU La visita de una misión técnica estadounidense busca fortalecer un sistema que permitió exportar cerca de 57.000 toneladas de frutas argentinas a Estados Unidos durante 2025.

Uno de los aspectos centrales de la visita estuvo relacionado con el Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (Procem Patagonia), una herramienta fundamental para sostener el estatus sanitario de la región. El programa es ejecutado por la Fundación Barrera Patagónica (Funbapa) y constituye una de las principales garantías para acceder a mercados internacionales de alto valor.

La recorrida también incluyó visitas a dos establecimientos de empaque de frutas frescas, al Laboratorio Regional de Plagas y al Resguardo Fitosanitario de Villa Regina, donde la directora de APHIS pudo observar en detalle los procedimientos operativos vinculados a la exportación de frutas y las tareas de monitoreo y control de plagas que se desarrollan en el territorio.

Cuatro décadas de trabajo conjunto

Los Programas de Preembarque representan un modelo de cooperación técnica consolidado entre el área de Protección Vegetal y Cuarentena de APHIS/USDA, el SENASA y el COPEXEU. Estos acuerdos establecen los lineamientos para la certificación fitosanitaria de los envíos en origen, permitiendo que las inspecciones se realicen antes de que la mercadería llegue a Estados Unidos.

El principal beneficio de este sistema radica en la agilización de los procesos de importación en destino, otorgando mayor previsibilidad a las operaciones comerciales y reduciendo tiempos y costos logísticos para los exportadores argentinos.

manzana a eeuu 2 Amanda Elkhateeb, nueva responsable regional de los programas de preembarque de APHIS, realizó su primera visita a la Patagonia para interiorizarse sobre el sistema exportador argentino.

Los acuerdos también contemplan estrictos procedimientos para la inspección de la fruta, la documentación respaldatoria, las condiciones de los empaques y cámaras frigoríficas, así como las responsabilidades de cada una de las partes para evitar la presencia de plagas cuarentenarias o cualquier tipo de contaminación durante el transporte.

Argentina y Estados Unidos mantienen esta modalidad de trabajo conjunto desde hace casi cuatro décadas. Actualmente, los programas vigentes permiten exportar cerezas, ciruelas, duraznos, manzanas y nectarines provenientes de áreas libres de mosca de los frutos, además de arándanos sometidos a tratamientos cuarentenarios específicos para garantizar su condición sanitaria.

Impacto en las economías regionales

Esta articulación beneficia especialmente a las economías regionales de Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro, donde la producción frutícola tiene un fuerte impacto en el empleo, la generación de divisas y el desarrollo local.

La continuidad y solidez de estos programas queda reflejada en los resultados obtenidos durante la última temporada exportadora. En 2025, Argentina envió a Estados Unidos cerca de 57.000 toneladas de frutas frescas, siendo las peras, las cerezas y las manzanas los principales productos comercializados.

La visita de Amanda Elkhateeb reafirma el compromiso de ambos países con el fortalecimiento de los estándares fitosanitarios y la facilitación del comercio internacional, en un contexto donde la sanidad vegetal continúa siendo un factor clave para la competitividad de las exportaciones agroalimentarias argentinas.

FUENTE: SENASA con aportes de Redacción +P.