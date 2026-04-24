Crisis de la cereza en Chile golpea a importante exportadora: deudas superan los US$100 millones

El deterioro del mercado de la cereza impactó de lleno en los números de la compañía, pese a resultados operativos positivos.

La industria frutícola chilena enfrenta una nueva señal de alerta tras conocerse la delicada situación financiera de la exportadora BB Trading SpA, conocida comercialmente como Río King. La empresa, ligada a la familia Barros, entró en crisis e inició un proceso de reorganización judicial luego de reconocer deudas que superan los US$110 millones, en un escenario que refleja no solo dificultades propias, sino también tensiones estructurales que atraviesan al negocio exportador.

En su presentación ante la justicia, la compañía fue explícita respecto de su condición: advirtió que enfrenta un “estado de insolvencia irremontable si no logra reestructurar sus pasivos a largo plazo” . La afirmación no solo evidencia la magnitud del problema financiero, sino que también instala preocupación en un sector que ha sido uno de los pilares del modelo exportador chileno.

Si bien los problemas de Río King tienen múltiples causas, uno de los factores más determinantes —y recientes— ha sido el impacto de la crisis de precios de las cerezas durante las últimas dos campañas. Este cultivo, que en años anteriores se consolidó como uno de los motores más dinámicos de la fruticultura chilena, experimentó un giro brusco que terminó golpeando directamente los resultados de la empresa.

Liquidez tensionada pese a resultados positivos

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la exportadora venía arrastrando un deterioro sostenido en su flujo de caja desde marzo de 2025. Esto ocurrió a pesar de que, en términos operacionales, la firma registraba resultados positivos, lo que evidencia que el problema no radica exclusivamente en la rentabilidad del negocio, sino en su estructura financiera.

La compañía acumuló deudas por sobre los $100.000 millones hacia el cierre de 2025 (unos 110 millones de dólares), en parte como consecuencia de planes de expansión y decisiones comerciales que no tuvieron los resultados esperados. A esto se sumó un elemento crítico: el aumento de cuentas por cobrar de difícil recuperación, incluyendo anticipos a productores y servicios prestados que, según la propia empresa, difícilmente serán pagados.

cereza rio king El desplome del negocio de la cereza terminó por tensionar las finanzas de la exportadora, que enfrenta un complejo escenario.

Este escenario tensionó fuertemente el capital de trabajo, generando un círculo complejo donde la falta de liquidez limita la capacidad de cumplir compromisos, lo que a su vez profundiza la fragilidad financiera.

El golpe de las cerezas: dos temporadas que marcaron un quiebre

Sin embargo, el punto de inflexión más relevante parece estar en el negocio de las cerezas. La campaña 2025/2026 fue calificada por la propia empresa como “catastrófica”, con resultados muy por debajo de lo esperado. Este desempeño negativo se suma a una temporada previa ya debilitada, configurando dos campañas consecutivas con precios deprimidos y retornos insuficientes.

La crisis de precios de las cerezas —provocada por una combinación de sobreoferta, cambios en la demanda y presiones logísticas— terminó impactando de lleno en los números de Río King. Dado el peso estratégico de este producto dentro de su portafolio, el deterioro no fue marginal: afectó directamente la generación de caja y la capacidad de cumplir obligaciones financieras.

Este factor resulta clave para entender la magnitud del problema. No se trata solo de una mala decisión empresarial o de un exceso de endeudamiento, sino también de la vulnerabilidad de un modelo altamente expuesto a un solo cultivo y a las condiciones de mercados externos.

Efecto dominó en la cadena productiva

El impacto de la crisis no se limita a la exportadora. Entre los principales acreedores figuran actores internacionales y entidades financieras, pero la mayor preocupación se centra en los productores, quienes dependen de estas empresas para comercializar su fruta y recibir pagos oportunos.

En modelos de negocio como el chileno, donde la relación entre exportadores y productores es estrecha y muchas veces implica anticipos financieros, los problemas de liquidez pueden generar un efecto dominó. Retrasos en pagos o incumplimientos pueden afectar directamente la viabilidad de los productores, especialmente en un contexto ya golpeado por malos retornos.

Fragilidades estructurales del modelo

El caso de Río King vuelve a poner sobre la mesa una serie de debilidades estructurales del sector frutícola chileno. Entre ellas, destaca la alta dependencia del financiamiento de corto plazo, la exposición a riesgos comerciales en mercados internacionales y modelos de negocio intensivos en capital de trabajo.

cereza cosecha mendoza 2024 Tras pérdidas en las últimas temporadas, la firma reconoce una deuda millonaria y riesgo de insolvencia.

A esto se suma una relación financiera compleja entre exportadores y productores, donde los riesgos no siempre están adecuadamente distribuidos. En temporadas favorables, este esquema puede funcionar con fluidez, pero en escenarios adversos —como el vivido recientemente con las cerezas— las tensiones emergen con fuerza.

Un punto de inflexión para la industria

El proceso de reorganización de Río King será observado con atención por todo el sector. Más allá del desenlace particular, el caso abre un debate más amplio sobre la sostenibilidad del modelo exportador frutícola.

La crisis de precios de las cerezas en las últimas dos campañas no solo afectó a una empresa específica, sino que evidenció la fragilidad de un sistema altamente dependiente de condiciones externas y con márgenes cada vez más estrechos. Para muchos actores, este episodio podría marcar un punto de inflexión.

En ese contexto, surge la necesidad de avanzar hacia estrategias más resilientes: diversificación de mercados, mejor gestión del riesgo, estructuras financieras más equilibradas y mayor transparencia en la relación entre los distintos eslabones de la cadena.

Lo ocurrido con Río King no es un hecho aislado, sino una señal de advertencia. La industria frutícola chilena, que durante décadas ha sido sinónimo de éxito exportador, enfrenta ahora el desafío de adaptarse a un entorno más complejo, donde la sostenibilidad financiera será tan importante como la capacidad productiva.

Fuente: Diario Financiero con aportes de Redacción +P.