Bodega de Neuquén suma 30 hectáreas y hará champagne con método tradicional

Mientras la macroeconomía mandaba señales de cautela, la bodega que lleva apellido de la empresa fundadora, Roberto Schroeder anunció que -en el establecimiento ubicado en San Patricio del Chañar -, se han plantado 30 nuevas hectáreas de Pinot Noir en los últimos dos años. "Hoy el Pinot Noir no tiene techo en Argentina", dice el bodeguero neuquino con una convicción que respalda con inversiones concretas.

La empresa construyó alrededor de esa variedad un universo de siete etiquetas que abarca desde opciones de entrada hasta la línea icónica “Familia”, pasando por segmentos Premium y Ultra Premium. Para sostener esa especialización, la bodega adaptó su infraestructura: tanques con proporciones no estándar que emulan las antiguas piletas y pisonaje mecánico para una extracción más suave del sombrero, lo que se traduce —según la bodega— en mayor elegancia en el vino final.

A la luz de los resultados, la empresa plantó 30 nuevas hectáreas de Pinot Noir (junto a algunas parcelas de Pinot Gris) en los últimos dos años. “Hoy el Pinot Noir no tiene techo en Argentina”, afirmó el empresario.

WhatsApp Image 2026-06-02 at 16.16.34 El éxito de "Deseado": El espumante dulce que rompió prejuicios gracias a la libertad enológica.

Como en el 1700

Pero la novedad más resonante que el empresario reveló a medios especializados viene por el lado de los espumantes. Tras consolidar un Charmat largo que, según Schroeder , los consumidores a ciegas confunden con método tradicional, la bodega decidió dar el paso siguiente: producir sus primeras 2.000 botellas bajo el método tradicional champagnois. El tiraje en botella está previsto para septiembre, respetando los tiempos naturales de la levadura para lograr la calidad que exige un segmento de alta gama. El método fue desarrollado en la región de Champaña (noreste de Francia) a finales del siglo XVII (alrededor de 1693).

La decisión tiene lógica comercial. De la comercialización en el mercado interno, el 50% de las ventas de la bodega Schroeder corresponde a espumantes, una proporción que convierte a las burbujas en el motor del negocio doméstico. El otro 40% de la producción total va a exportación, sostenido por clientes de larga data.

El crecimiento de la bodega tiene historia. De las 12 hectáreas con las que arrancaron en 2001, hoy operan 200 hectáreas en producción sobre un total de 230 propias, con capacidad para incorporar al menos 90 hectáreas más en el corto y mediano plazo.

WhatsApp Image 2026-06-02 at 16.13.55 Legado y futuro: De 12 a 200 hectáreas en producción; el crecimiento imparable de Schroeder.

En ese camino, algunos hallazgos fueron inesperados. El espumante Deseado, hoy un éxito comercial, nació sorteando algunas tendencias y resistencias. "Fue un hito que empezó con cierta desconfianza por el prejuicio que había contra los vinos dulces", recordó Schroeder, quien atribuye parte del resultado a la política de la bodega de dar "manos libres" a sus técnicos. Fue el enólogo Leo Puppato, según contó el propio bodeguero, quien pudo desarrollar allí una idea que en empresas más grandes le habían vedado.

“Los dulces de calidad tienen un espacio enorme. Con Leo [Puppato, el enólogo], pudimos desarrollarlo. Él venía de empresas muy grandes donde no le habían permitido aplicar esa idea, pero nosotros creemos en darles ‘manos libres’ a nuestros técnicos para que creen y se equivoquen. Deseado fue un hallazgo potente y popular”, recordó.

La marca Patagonia funciona, en la visión de Schroeder, como un paraguas de origen que abre puertas en el mundo. "Es la oportunidad de meter un piépie en la puerta de un restaurante o un cliente internacional para que te den la chance de probar", graficó.

Agregó que “el Malbec hizo famoso al país en 2008, pero cuando ofrecés Patagonia, el paraguas es enorme. Es un valor agregado que debemos defender y trabajar en conjunto entre La Pampa, Chubut, Río Negro y Neuquén”.

WhatsApp Image 2026-06-02 at 16.14.12 Expansión en el Chañar: Schroeder suma 30 nuevas hectáreas de Pinot Noir en Neuquén.

Más calidad

La aplicación del método tradicional (champagnois), para elaborar champagne (la Real Academia Española sugiere utilizar «champán» o «champaña»), implica que una segunda fermentación sucede dentro de la botella. Se agrega al vino base una mezcla de azúcar y levaduras —el licor de tiraje— y la botella se sella (con una tapa corona, como la de las cervezas) y reposa en posición horizontal durante meses o años. Cada día, hay que darle un giro. Generalmente un cuarto de giro. Ese paso se denomina remuage, y sirve para que los sedimentos se acumulen en el cuello de las botellas.

Luego, las botellas –invertidas- se sumergen en un refrigerador que congela solo el cuello. Así se llega al degüelle: un tapón de hielo donde están atrapados los sedimentos sale expulsado por presión del gas, dejando el producto limpio y apto para consumo. Es un proceso artesanal, largo y costoso.

FUENTE: caminosdelvino.com con aportes de Redacción +P