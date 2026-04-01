El legado del Pinot Noir: descubren semillas medievales idénticas a las cepas actuales en Francia

Pepita de uva Pinot Noir recuperada en una letrina hospitalaria del siglo XV en Francia.

La historia de la viticultura en Francia suele narrarse mediante grandes paisajes y textos antiguos, pero un descubrimiento minúsculo en un retrete medieval del siglo XV en Valenciennes cambió la perspectiva histórica actual. Investigadores identificaron una pepita de uva genéticamente idéntica a la actual variedad Pinot Noir .

Este hallazgo constituye una de las evidencias más sólidas sobre la conservación de variedades nobles a través de la propagación clonal durante siglos. La semilla apareció en el contexto de un antiguo hospital, un espacio que funcionaba también como depósito de desechos domésticos y restos biológicos.

Un estudio genético de escala milenaria

Un trabajo publicado en la revista Nature Communications expuso el análisis del ADN antiguo de 54 pepitas de uva, de las cuales 49 resultaron secuenciadas recientemente. Estas muestras procedían de diversos yacimientos en Francia e Ibiza, con una cronología que abarca casi 4.000 años, desde la Edad del Bronce hasta la Baja Edad Media.

Los resultados permitieron seguir la evolución vitícola con una precisión inédita, marcando el momento exacto en que las vides domesticadas surgieron y comenzó la multiplicación sistemática por esquejes.

image El estudio genético analizó 54 semillas desde la Edad del Bronce hasta el medievo.

De la vid silvestre a la fundación de Massalia

La investigación determinó que la Francia del vino nació de una suma de aportes locales y mediterráneos. En la región de Nimes, las muestras datadas entre 2300 y 2000 a. C. contenían linajes de vid silvestre propios del oeste europeo.

La transformación hacia la domesticación resultó visible siglos después, específicamente entre los años 625 y 500 a. C., durante la Edad del Hierro. Esta cronología coincidió con la influencia de la fundación griega de Massalia, la actual Marsella, donde la viticultura se afianzó definitivamente.

La red de intercambio en la Galia romana

Durante la época romana, la viticultura no permaneció aislada, sino que integró una red sorprendentemente conectada. Las pepitas de este periodo mostraron afinidades genéticas con variedades procedentes de la Península Ibérica, los Balcanes, el Levante e incluso el Cáucaso.

La Galia romana no solo importaba vino en ánforas; también recibía material vegetal y conocimientos agrícolas avanzados que se integraron en sus cultivos locales. Los viticultores experimentaron y adaptaron las plantas a entornos específicos, mezclando variedades cultivadas con vides silvestres de la zona.

image El concierto, de Valentin de Boulogne, alrededor de 1615. Heritage Art/Heritage

La revolución de la propagación vegetativa

El aspecto más decisivo del estudio reside en la propagación vegetativa. Esta técnica permitió a los agricultores reproducir una cepa exacta a partir de sarmientos, garantizando que las características de una planta apreciada se mantuvieran inalteradas.

Los datos genéticos confirmaron la existencia de clones idénticos ya en la Edad del Hierro, algunos distribuidos en yacimientos separados por cientos de kilómetros. Esto demuestra la existencia de redes comerciales y agrícolas mucho más sofisticadas de lo que la historiografía tradicional imaginaba.

Seis siglos de identidad biológica

El hallazgo de la pepita en Valenciennes confirmó que el pinot noir ya existía plenamente establecido entre 1400 y 1500. Esta semilla no pertenece a un pariente cercano, sino que representa la misma cepa que hoy produce los vinos más prestigiosos de Borgoña. Durante al menos seis siglos, generaciones de viticultores protegieron esta herencia biológica y la reprodujeron fielmente.

Aunque el ADN no recrea el sabor exacto del vino medieval, pues este depende del clima y la fermentación, sí asegura que la base biológica de las variedades famosas permaneció inalterada desde el final de la Edad Media. Esta pepita funciona como una cápsula del tiempo que vincula la vida cotidiana del siglo XV con las botellas que descorchamos en la actualidad.

Fuente: Muy interesante con aportes de Redacción +P